Abriss vollendet: Das ehemalige Verdi-Heim in Kochel ist Geschichte

Von: Christiane Mühlbauer

Teilen

Im Vordergrund das bekannte Denkmal, doch im Hintergrund fehlt das Gebäude: Die ehemalige Verdi-Bildungsstätte, 1930 im Bauhaus-Stil von Emil Freymuth errichtet, wurde abgerissen. © Pröhl

In Kochel ist in diesen Tagen der Abriss des Verdi-Heims vollendet worden. Die Petition hatte darauf keinen Einfluss, wird aber noch im Landtag behandelt werden. Der Eigentümer des Areals, ein Straubinger Immobilienunternehmer, arbeitet an den Plänen für die neue Bebauung.

Kochel am See – Das Emil-Freymuth-Ferienheim in Kochel, besser bekannt als Verdi-Areal, ist nun Geschichte: Der Eigentümer, eine in Straubing ansässige Immobilien- und Projektentwicklungsgesellschaft, hat das Gebäude abgerissen. Dieses Recht hat seit 2009 dort bestanden, nun wurde es vollzogen.

Damit schließt sich in Kochel ein Kapitel Baugeschichte, das zuletzt noch mal an Fahrt aufgenommen hatte. Wie berichtet, engagierte sich ein Kochler Ehepaar erneut für den Denkmalschutz, was eine Überprüfung und Diskussion im Landesdenkmalrat nach sich zog. Ende Februar wurde der Antrag aber abgelehnt. Deshalb reichte der Weilheimer Architekt und Denkmalschützer Heiko Folkerts zusammen mit anderen Engagierten eine Petition im Landtag ein.

Petitionsverfahren geht aber weiter

„Ein Petitionsverfahren hat keine aufschiebende Wirkung und kann die zulässigen Rechtsmittel wie Widerspruch und Klage nicht ersetzen“, sagt Peter Ringlstetter, stellvertretender Pressesprecher des Bayerischen Landtags. „Die dafür geltenden Fristen müssen unabhängig vom Petitionsverfahren beachtet werden.“ Unabhängig von der tatsächlichen Entwicklung in Kochel wird die Petition auf politischer Ebene jedoch weiterlaufen. „Ich werde sie nicht zurückziehen“, sagt Folkerts. „Der Landtag soll schon mitkriegen, was hier läuft.“ Der Abriss habe ihn ohnehin „nicht groß gewundert“, so Folkerts.

Laut Landtags-Pressestelle muss die Staatsregierung bis Ende April eine Stellungnahme abgeben, dann wird im Petitionsausschuss darüber gesprochen. So ein Vorgang sei nichts Ungewöhnliches, sagt Ringlstetter: „Es können daraus Anregungen für zukünftige Gesetzesvorlagen entstehen.“

Landesamt für Denkmalpflege sah zwei Mal keinen Handlungsbedarf

Das nun abgerissene Haus wurde 1930 von Architekt Emil Freymuth im Bauhaus- Stil gebaut und diente zuerst als „Ferienheim für Arbeiter, Beamte und Angestellte“. Während der NS-Zeit wurde darin eine Gebirgsmotorsportschule betrieben. Später übernahm es die Gewerkschaft Verdi und nutzte es als Bildungsstätte. Nach einem Brand wurde der Betrieb vor 20 Jahren eingestellt. Das Areal war schon damals im Flächennutzungsplan als „Sondergebiet für Fortbildung und Erholung“ ausgewiesen, berichtet Bürgermeister Thomas Holz. 2008 habe man „in enger Zusammenarbeit mit Verdi“ einen Bebauungsplan aufgestellt, den der Gemeinderat im Mai 2009 billigte. „Schon damals war geplant, das marode Bettenhaus zu erneuern“, sagt Holz. Das Landesamt für Denkmalpflege, das im Zuge des Verfahrens gehört wurde, stufte das Gebäude damals nicht als schutzwürdig ein, und zwar aufgrund von „stark eingreifenden Veränderungen“ in früheren Jahren. 2011 wurde die Entscheidung bestätigt.

Dieser Bebauungsplan für das Verdi-Areal wurde 2009 vom Gemeinderat genehmigt. Möglich sind drei Baukörper, dargestellt in der oberen Mitte des Plans. Die drei anderen Häuser (eins links und zwei rechts) sind Bestandsgebäude. © Gemeinde Kochel

Gemeinde war Areal zu teuer

Es habe damals, sagt Holz, durchaus Überlegungen von der Gemeinde gegeben, das Areal zu erwerben. Aber: „Als wir von der Kaufpreissummer hörten, haben wir Abstand genommen.“ Verdi, sagt Holz, habe das Gelände, zudem auch ein Wohnhaus sowie ein ehemaliger Gastronomiebetrieb am Seeufer gehören, „möglichst gewinnbringend auf dem Immobilienmarkt verkaufen wollen“ – die Rede war 2011 von 7,2 Millionen Euro.

Hotel und Ferienwohnungen sind jetzt geplant

Das Areal erwarb Investor Bert Bleicher, der es 2015 an die Immobilien- und Projektentwicklungsgesellschaft von Thomas Gerl in Straubing verkaufte. Der Bebauungsplan lässt es zu, dass an der Stelle des jetzt abgerissenen Hauses drei Baukörper errichtet werden dürfen, „die sich wie Felsen in den Hang einbetten“, mit insgesamt bis zu 100 Zwei-Bett-Zimmern.

Gerl plant wie berichtet ein Hotel und Ferienwohnungen. „Wir sind im Planungsprozess“, sagte der Geschäftsführer am Donnerstag auf Anfrage unserer Zeitung. Man wolle die Pläne „noch heuer“ der Gemeinde und dann auch der Öffentlichkeit vorstellen. Man beplane das ganze Areal, sagt Gerl. Dazu gehöre auch der ehemalige Gastronomie-Betrieb. Auch dieses Haus soll, so sei es bislang zumindest angedacht, abgerissen werden.

Synergieeffekte für die Therme erhofft

Man stehe in Kontakt mit Gerl und sei im Vorfeld auch über den Abriss der ehemaligen Bildungsstätte informiert worden, sagt Holz. Von der neuen touristischen Nutzung erhoffe sich auch die benachbarte Trimini-Therme Synergieeffekte. Auch für die Bürger sei eine Belebung der Seepromenade mit Gastronomie ein Gewinn.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.