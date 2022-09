Abschied vom Seehof: Ordensfrauen und Pater verlassen Seniorenheim in Kochel

Teilen

Als Geste der Dankbarkeit überreichten Pfarrer Pater Heiner Heim und die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Sandra Heigl kleine Präsentkörbe an die Schwestern Josefa (Oberin), Clementine und Monika (v. li.). © Krinner

Einen Einschnitt gibt es in diesen Tagen für das Seniorenheim Seehof in Kochel am See. Die drei beliebten Ordensfrauen und Pater Hieronymus gehen aus Altersgründen nach München. Nun wurde Abschiedsgottesdienst gefeiert.

Kochel am See – Die drei noch verbliebenen Schwestern vom Orden der Heiligen Familie verlassen ihren langjährigen Aufenthaltsort und ziehen um in das Kreszentia-Heim in München, das ihrem Orden zugehört. Zugleich mit den Schwestern beendet auch der Hausgeistliche des Seehofs, Jesuiten-Pater Hieronymus, seinen Dienst in Kochel. Sein künftiger Lebensmittelpunkt wird bei seinen Mitbrüdern in der Blumenstraße in München sein.

„Urgesteine“ des Seniorenheims

Am Sonntag verabschiedete nun die Pfarrei Kochel im Rahmen ihres Patroziniums-Gottesdienstes in der St.-Michaelskirche und beim anschließenden Pfarrfest die vier „Urgesteine“ des Seniorenheims. Pfarrer Pater Heiner Heim dankte den drei Schwestern und Pater Hieronymus, der die Messe mitzelebrierte, für ihr jahrzehntelanges Engagement zum Wohle der alten und pflegebedürftigen Menschen in der Senioren-Einrichtung. Altersbedingt sei es für die Vier an der Zeit, sich in ihre jeweilige Ordensgemeinschaft zurückzuziehen.

Pfarrer: „Es müssen nicht Engel mit Flügeln sein“

Das Wirken der Schwestern brachte Heim auch in Verbindung mit dem Kochler Kirchenpatron St. Michael, dem Erzengel, der im Neuen Testament einer Vision zufolge den in Drachengestalt auftretenden Teufel vom Himmel auf die Erde gestürzt habe und als Seelenwäger gelte. „Das Sein von Engeln besteht in ihrer Botschaft und in ihrem Tun“, so Heims Definition, die er in Anlehnung an eine Gedicht-Zeile unterstrich: „Es müssen nicht Engel mit Flügeln sein.“ Die Schwestern hätten Wand an Wand mit den Seehof-Bewohnern gelebt und seien Tag und Nacht dagewesen, um ihnen zu helfen.

Pater Hieronymus beendet seinen Dienst als Hausgeistlicher. © Krinner

Würdigung vom Bischof

Diese Verdienste würdigte auch Bischof Bertram Meier in einem Brief, den Heim vorlas. Es gebe vielfältige Früchte des Wirkens der Ordensschwestern der Heiligen Familie hier in Kochel und auch anderswo, hieß es darin. Für Kochel sei der Rückzug der letzten verbliebenen Schwestern ein Einschnitt. Als Geste der Dankbarkeit und Verbundenheit überreichten Pfarrer Heim und die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Sandra Heigl kleine Präsentkörbe an die Schwestern.

Pater Hieronymus, der aus Kasachstan stammt und seit 1995 in Deutschland weilt, sei ebenfalls Teil der Seehof- Gemeinschaft gewesen, führte Heim aus. Als Hausgeistlicher habe der Pater seit 2006 Bewohner und Schwestern seelsorgerisch betreut, Krankenbesuche gemacht, Aussegnungen vorgenommen und manchmal aushilfsweise auch Gottesdienste in der Pfarrkirche abgehalten.

Fest nach dem Gottesdienst im Pfarrheim

Nach der vom Kochler Singkreis musikalisch gestalteten kirchlichen Feier, bei der auch vier neue Ministranten vorgestellt wurden, traf man sich im Pfarrheim zum geselligen Beisammensein. Früher, so erzählte Schwester Monika im Gespräch, hätten die Schwestern der Heiligen Familie alle Betriebsabläufe im Seehof eigenständig bewerkstelligt: „Die Pflege, das Kochen, Waschen, Putzen, die Buchhaltung, alles ist von den Schwestern gemacht worden.“ Doch mit dem Mangel an Nachrückerinnen sei dies dann nicht mehr möglich gewesen. 2003 übernahm der Caritasverband Augsburg das Haus, mittlerweile steht es unter den Fittichen der Diakonie München und trägt den Namen „Evangelisches Pflegezentrum Rupert Mayer“. Für Oberin Schwester Josefa (88), Schwester Clementine (92) und Schwester Monika (62) gab es noch manche Handreichungen zur Unterstützung des aktuellen Teams. „Unser Abschied von hier fällt auch den Bewohnern schwer“, meinte Schwester Monika. „Wir wünschen uns, dass es im Seehof in christlichem Geist und familiärer Gemeinschaft weitergeht.“ (Rosi Bauer)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.