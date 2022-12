Abschied von der Herzogstandbahn: Ivan Zagorac war „eine riesige Stütze“

Auf ihn war immer Verlass: Ivan Zagorac (2. v. li.) wurde verabschiedet von (v. li.) Bürgermeister und Beiratsvorsitzender Thomas Holz, Lena Promberger (Personalverwaltung) und Jörg Findeisen (Geschäftsführer). © Gemeinde

Abschiedsstimmung bei der Herzogstandbahn: Über 30 Jahre lang hat Ivan Zagorac für die Bergbahn gearbeitet. Nun wurde er in den Ruhestand verabschiedet.

Walchensee – Als Zagorac im Jahr 1991 seine Dienste bei der Bergbahn aufnahm, wurde diese noch von der Gemeinde Kochel betrieben. Der gebürtige Kroate war auch 1994 mit dabei, als der Betrieb in die Herzogstandbahn GmbH überging, und die alte Sesselbahn abgebaut und durch eine hochmoderne Pendelbahn ersetzt wurde. „Das war eine sehr spannende Zeit, weil wir es geschafft haben, nach nur neun Monaten die Kabinenbahn in Betrieb zu nehmen“, erinnert sich Zagorac.

Technisch viel zu tun

Spannend war seine Tätigkeit in den 31 Dienstjahren immer. So hatte er als Kabinenschaffner stets mit vielen Menschen zu tun, wirkte als begabter Handwerker unter anderem bei der aufwendigen Montage der neuen Zug- und Gegenseile, bei der kompletten Sanierung der Kabinen, beim technisch anspruchsvollen Umbau der elektrischen Steuerung, oder beim Neubau des Schaffnerhauses an der Bergstation mit. Er war aber auch einer der Pistenwalzen-Fahrer – bei den steilen Pisten am Herzogstand stets eine große Herausforderung.

Großes Lob vom Bürgermeister

„Du warst überall einsetzbar, hast stets tatkräftig mitangepackt und warst immer sehr zuvorkommend zu den Fahrgästen. Kurz: Du warst in diesen 31 Jahren eine riesige Stütze für unsere Bergbahn“, dankte Kochels Bürgermeister Thomas Holz als Beiratsvorsitzender der Herzogstandbahn GmbH. Deren Geschäftsführer und Betriebsleiter Jörg Findeisen fügte an: „Auch als Kollege war auf dich immer Verlass!“ (tk)

