Aggressiver Hund in Kochel: Polizei prüft nach der Attacke weitere Maßnahmen

Teilen

Der aggressive Hund in Kochel (hier handelt es sich um ein Symbolfoto) trug bei dem Angriff keinen Maulkorb, wie dem Halter von der Gemeinde auferlegt wurde. © dpa

Nach der Attacke eines Kampfhund-Mischlings an der Kochler Tankstelle am vergangenen Montag hat die Polizei Ermittlungen in die Wege geleitet.

Kochel am See/Murnau – Wie berichtet, fiel ein American Staffordshire, für den Maulkorbpflicht und Leinenzwang besteht, ohne Bissschutz einen Appenzeller Sennenhund an und verletzte diesen schwer. Beim Versuch, die Tiere zu trennen, wurde auch der Besitzer des Appenzeller Sennenhunds verletzt. Dieser erstattete Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Bei derartigen Vorfällen kümmern sich die Diensthundeführer der Polizei um die Ermittlungen, in unserer Region sind sie ansässig bei den sogenannten Zentralen Einsatzdiensten mit Sitz in Murnau. Bei dem angreifenden Hund aus Kochel handle es sich nicht um einen reinrassigen American Staffordshire, sagt Michael Bayerlein, Leiter der Zentralen Einsatzdienste. Diese würden als Kampfhunde in die Kategorie I fallen, Mischlinge dagegen in die Kategorie II, wenn sie bestimmte Eigenschaften haben. Wie berichtet, muss diese Frage nun ein Wesenstest klären, den die Gemeinde Kochel als zuständige Verwaltungsbehörde angefordert hat.

Bei Verstoß gegen Auflagen kann hohe Geldstrafe verhängt werden

Solche Gutachten, erklärt Bayerlein, führen öffentlich bestellte und beeidigte Sachverständige durch. Anhand des Gutachtens werde dann über weitere Schritte entschieden. Nach dem Vorfall an der Tankstelle wird der Halter des American Staffordshire aber nun von der Polizei geprüft und es wird aktenkundig, dass er gegen Auflagen verstoßen hat.

Wie kann man generell überprüfen, ob sich ein Hundebesitzer im Alltag an die Auflagen hält, die er von der Gemeinde bekommen hat? „Das ist schwierig“, sagt Bayerlein. Das sei eigentlich Aufgabe der Verwaltung, „aber die Mitarbeiter können einen Hundebesitzer ja nicht ständig verfolgen“. Sollte auffallend sein, dass ein Halter immer wieder gegen Auflagen verstößt – etwa, wenn er beim Gassigehen mit dem Hund ohne Maulkorb oder Leine gesehen wird – , sollte man das bei Gemeinde oder Polizei melden, rät Bayerlein. Bei Verstößen kann eine Geldstrafe bis zu 10 000 Euro angeordnet werden. Die Tatsache, dass es bei dem Vorfall in Kochel zu Körperschäden gekommen ist, werde in den Akten ebenfalls vermerkt, so Bayerlein. Denn bei weiteren Vorfällen mit dem Tier werde dann „schneller die rote Karte gezogen“, sagt er. Die letzte Konsequenz sei, einem Halter das Tier zwangsweise wegzunehmen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.