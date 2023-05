Aktion gegen Motorradlärm im Loisachtal

Mit Schildern wie diesem wollen die Gemeinden und der ADAC Motorradfahrer ansprechen, leise zu fahren. © ADAC

Neue Schilder in Kochel, Benediktbeuern und Schlehdorf sollen Motorradfahrer auf dem Weg zum Kesselberg sensibilisieren: Unterstützung von ADAC und Landratsamt.

Kochel am See/Schlehdorf/Benediktbeuern – „Bitte nicht röööhren! Rücksicht kommt an. Danke!“: Seit wenigen Tagen stehen an der bei Motorradfahrern sehr beliebten Strecke über den Kesselberg mehrere Schilder der ADAC-Aktion „Leise kommt an“. Die Gemeinden Kochel am See, Schlehdorf und Benediktbeuern sowie das Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen haben sich gemeinsam dazu entschlossen, diese Verkehrsinitiative umzusetzen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Mit den vom ADAC entworfenen Hinweistafeln sowie einem elektronischen Lärmdisplay sollen Motorradfahrer im Loisachtal für eine rücksichtsvollere Fahrweise sensibilisiert werden. „Mit den Schildern möchten wir ein Bewusstsein für die Lärmproblematik schaffen, ohne die Mobilität einzuschränken“, wird Rüdiger Lode, Vorstand für Verkehr, Umwelt und Fahrzeugtechnik des ADAC Südbayern, zitiert. „Denn Kollektivstrafen wie Streckensperrungen oder Grenzwerte tragen nicht zur Lösung des Problems bei.“ Schließlich seien „die meisten Motorradfahrer vernünftig unterwegs“.

Neue Verordnung seit 1. April

Wie berichtet, ist am 1. April am Kesselberg eine neue Verordnung in Kraft getreten, welche die Zeiten für den Motorradverkehr neu regelt. Demnach ist es für Biker nicht mehr zulässig, zwischen 15 Uhr und 22 Uhr den Kesselberg bergauf zu befahren. „Mir war es wichtig, dass wir seitens der Gemeinde diese von der Unfallkommission beschlossene Maßnahme flankieren, denn es geht ja nicht nur um die Senkung der Unfallzahlen“, wird Kochels Bürgermeister Thomas Holz in der Pressemitteilung zitiert. „Gemeinsam mit den Gemeinden Benediktbeuern und Schlehdorf holen wir die ADAC-Aktion ins Gemeindegebiet, um insgesamt auch eine Entlastung der lärmgeplagten Anwohner zu erzielen.“ Unterstützung kommt auch von Landrat Josef Niedermaier: „Ich hoffe, dass die Verkehrsteilnehmerinnen und -nehmer durch die Aktion angehalten werden, ihr Verhalten und ihre Einstellung zu überdenken. Präventiv ist die Aktion gemeinsam mit der verkehrsbehördlichen Maßnahme aus meiner Sicht ein ausgezeichnetes Gesamtpaket.“

Im Rahmen der Aktion „Leise kommt an“ stellt der ADAC 20 unterschiedliche Motive mit Aufschriften wie „Leise fahren. Lärm ersparen!“ oder „Bitte nicht röööhren!“ zur Verfügung. Die Gemeinden können die Schilder in Auftrag geben.

