Taktverdichtung auf Linie Kochel-Walchensee soll Badegäste für den Bus begeistern

Von: Andreas Steppan

Rege frequentiert ist die Buslinie 9608. An den Wochenenden fährt sie nun halbstündlich von Kochel nach Walchensee. © Hias Krinner

Für Ausflüge ins Walchensee-Gebiet den ÖPNV zu nutzen, ist aktuell dank 9-Euro-Ticket nicht nur besonders günstig, sondern durch mehr Busse am Wochenende auch attraktiver geworden.

Kochel am See – Vom Kochler Bahnhof fährt jetzt an den Wochenenden jede halbe Stunde ein Bus in Richtung Walchensee – bislang gab es diese Verbindung nur alle 60 Minuten. Konkrete Daten, wie dieses Angebot, das seit 4. Juni gilt, an den ersten beiden Wochenenden genutzt wurde, liegen noch nicht vor. Die Verantwortlichen beim RVO vor Ort in Tegernsee Weilheim waren urlaubsbedingt nicht für genauere Auskünfte erreichbar.

Zahlen liegen auch Kochels Bürgermeister Thomas Holz nicht vor – aber erste Eindrücke und das, was er aus Gesprächen hört. „Wir merken auf alle Fälle, wie viel am Bahnhof los ist, weil offenbar viele das 9-Euro-Ticket nutzen“. Und auch der Bus werde „gut angenommen“.

Busse in Bad Tölz-Wolfratshausen: Angebot schafft Nachfrage

Für Matthias Schmid, Leiter des Fachbereichs ÖPNV im Landratsamt, steht unterdessen der langfristige Effekt im Vordergrund. „Wir können nicht mit der Erwartung herangehen, dass ab 4. Juni mehr Busse fahren, und die Busse dann am 4. Juli voll sind“, sagt er.

Der Grundgedanke sei eigentlich ein anderer. Habe man früher oft argumentiert: „Da fährt doch bisher keiner, also brauchen wir auch in Zukunft keinen weiteren Bus“, handle man jetzt nach dem Prinzip: „Angebot schafft Nachfrage“. „Wir setzen zuerst einen Bus auf die Straße, damit die Menschen dann mit der Zeit sehen: Das Angebot ist attraktiv, das wäre auch was für mich.“ Schmid spricht hier vom „Henne-Ei-Prinzip“: Was war zuerst da? Dabei sei klar, dass dieser Umstieg Zeit brauche. „Wir brauchen einen langen Atem, die Entscheidungsträger sollten da nicht ungeduldig werden.“

Die Taktverdichtung zum Walchensee sei dabei nur ein Baustein von vielen. Die Maßnahme sei ein Teil der Umsetzung des vom Kreistag einstimmig beschlossenen Nahverkehrsplans. Die Linie 9606 sei eine „wichtige touristische Linie“. Ein Gutachten habe die Maßnahme, dort mehr Busse einzusetzen, mit „Priorität 1“ empfohlen. Der Kreistag habe daher zugestimmt, dass der Landkreis die Taktverdichtung beim RVO in Auftrag gibt und die Betriebskosten – sie betragen heuer 65.000 Euro – bezahlt. Die Einnahmen aus dem Ticketverkauf verbleiben dabei beim RVO.

Linie Kochel-Walchensee: Vergangenes Jahr fuhren Verstärkerbusse

Ziel solcher Maßnahmen ist es laut Schmid, „den Umstieg zu erleichtern und Pendler und Gäste zu animieren, das Auto stehen zu lassen“. Dass es speziell im südlichen Landkreis erhebliche Verkehrsprobleme gebe, sei unbestritten. „Da ist die Frage: Wollen wir uns ständig darüber beschweren, oder wollen wir Lösungsansätze ausprobieren?“, sagt Schmid.

Doch wird jetzt tatsächlich vom Auto auf den Bus umsteigen, wer einen Strandtag am Walchensee plant? „Die vierköpfige Familie, die vollgepackt zum Baden fährt, eher nicht“, räumt Schmid ein. Er denke bei den potenziellen Fahrgästen eher an den Wanderer, der nur einen Rucksack dabei hat – auch „Kesselberg Passhöhe“ und die Herzogstandbahn zählen zu den Haltestellen – oder denjenigen, der nur mit seinem Handtuch ausgerüstet im Walchensee schwimmen will. „Die Hoffnung ist natürlich schon, dass sich das Angebot so schnell wie möglich rumspricht“, sagt Schmid.

Bürgermeister Holz dagegen ist voll überzeugt, dass viele Fahrgäste den Bus nach Walchensee nutzen werden. Schon vergangenes Jahr habe der RVO ja auf dieser Strecke Verstärkerbusse einsetzen müssen, damit überhaupt alle, die mitfahren wollten, einen Platz bekamen. „Wenn das Angebot attraktiv ist, bin ich sicher, dass Tagestouristen auch bereit sind, den Fahrkartenpreis dafür zu bezahlen“, sagt er. „Man spart ja auf der anderen Seite Spritkosten, und es ist deutlich weniger stressig als mit dem Auto.“ Daher sei die Taktverdichtung des Busses „ein ganz wichtiges Angebot“ und könne sicher einen Beitrag leisten, den Verkehr insgesamt zu reduzieren.

Wer mit ÖPNV von München nach Walchensee fährt, braucht drei Tickets

An der Linie 9608 sieht man allerdings auch, woran es noch hapert: Wer aus München mit dem ÖPNV zum Walchensee fahren will, braucht dafür drei verschiedene Fahrkarten: eine für den MVV, um zum Beispiel mit der U-Bahn zum Hauptbahnhof zu kommen; eine für den DB-Zug nach Kochel; und eine für den RVO-Bus. „Weil sich jeder Fahrpreis aus einem Sockelbetrag und einem kilometerabhängigen Anteil zusammensetzt, zahlt der Kunde in dem Fall dreimal den Sockelbetrag“, erklärt Schmid. Das mache die Sache teuer – und unkomfortabel ist es sowieso.

Hier wäre die Lösung die Integration des südlichen Landkreises in den MVV. Wie berichtet, prüft der MVV aktuell in einer Studie die Verbunderweiterung um insgesamt zehn Landkreise, darunter den südlichen Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen (der nördliche Teil gehört schon dazu). Die Ergebnisse sollen demnächst vorliegen. Im Tölzer Kreistag werde dann noch heuer eine Entscheidung fallen, ob der Südkreis dem MVV ab Herbst 2023 beitritt, so Schmid. Wenn ja, könnte man zum Beispiel ohne Weiteres online ein einheitliches, günstigeres Ticket von München bis Walchensee erwerben.

In gewisser Weise ein Vorgeschmack auf ein einheitliches Tarifgebiet ist aktuell das 9-Euro-Ticket. „Deutschland ist gerade drei Monate lang ein Reallabor“, sagt dazu Schmid. Es zeige sich wohl: „Ein günstiger Preis führt zu mehr Fahrgästen.“ Im Anschluss gelte es, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Für Schmid ist die dann die entscheidende Frage: „Inwieweit ist die Gesellschaft bereit, den ÖPNV zu subventionieren?“

