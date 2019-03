Als kleines Wutmännchen die Touristen verschreckt

Maxi Schafroth erzählt in der Heimatbühne von seiner Jugendzeit im Allgäu und der Bewunderung für Oberbayern.

Kochel am See –Es geht ein Riss durch Bayern. Und in diesem Riss fließt der Lech. Der „Bayerische Ganges“, wie Kabarettist Maxi Schafroth ihn nennt. Er teilt Bayern in arm und reich, in trendig und hinterwäldlerisch. So jedenfalls erklärte es Schafroth in seinem Programm, mit dem er am Samstag auf Einladung des Kinovereins in der Heimatbühne aufgetreten ist.

Bei diesem Auftritt zeigte er Deutschland und insbesondere Bayern aus dem Blickwinkel des Außenseiters. Und der war in diesem Fall der Allgäuer, der neidvoll über den Lech blickt. Schon als Kind, behauptete Maxi Schafroth, habe er die Münchner und die Oberbayern bewundert. Er habe damals allerdings auch ausgesehen wie ein „kleines alemannisches Wutmännchen“ und mit ungelenken Sprüngen und tierischen Röcheln die Touristen erschreckt. Es fällt nicht schwer, das zu glauben.

Noch heute hat er ihn drauf, diesen verkniffenen, misstrauischen Blick. Aber meistens lacht er freundlich ins Publikum. Fast etwas zu freundlich, wie man oft erst merkt, wenn er zum Beispiel Bemerkungen über das rotweinschlürfende Kabarettpublikum macht oder Starnberger Verhältnisse analysiert.

Lesen Sie auch: Kochel will nicht im Verkehr ersticken

Als Staatssekretär aus dem Heimatministerium begrüßte er zunächst sein Publikum zu einem „poppig-fetzigen Heimatabend für junge Leute“. Gemeinsam mit dem leider nur dreiköpfigen „Chor der Jungen Union Miesbach“, „lauter quirlige Burschen“, sang er Gstanzln mit Texten, bei denen man nicht so genau wusste, ob sie einfach absurd sind oder vielleicht doch ganz genaue Beschreibungen? In diesem Teil des Programms, der manchen vielleicht vom Politikerderblecken am Nockherberg bekannt vorkam, zeigte Schafroth sein Talent als Imitator und seine eindrucksvolle Beobachtungsgabe. Wortwahl, Tonfall und Stimmlage – alles stimmte.

Im überwiegenden Teil des Abends stand Schafroth, zusammen mit seinem Jugendfreund Markus Schalk an der Gitarre, als „er selbst“ auf der Bühne und erzählte von einer manchmal mitleiderregenden Kindheit im Allgäu. Dabei mag man ihm eigentlich alles glauben. Den zwanghaften Vater, der, um Strom zu sparen, auch in Räumen das Licht löschte, in denen Leute saßen: „Zum Schwätzen braucht man doch kein Licht.“ Oder die Rosenkranzbetende Oma, die hinter den Kindern her spionierte; auch den aufrührerischen Schulkamerad Hiasl, der bei der Fahrradprüfung alle 500 Klötzchen der zu umfahrenden Schleife umgeworfen hat. Maxi Schafroth weiß, wovon er spricht. Ganz gleich, ob er vom Verhältnis der Landbevölkerung zur Katze (im Gegensatz zur urbanen Hauskatze) erzählt oder davon, wie er als junger Azubi bei der Bank in München als authentischer Exot vom Land Aufsehen erregte.

Lesen Sie auch: Rätsel um U-Boot: Was passierte mit UC 71?

Besonders gelungen an diesem Programm, das Schaftroth seit einigen Jahren verfeinert und variiert: während er sich scheinbar über die Allgäuer und ihre Eigenheiten lustig macht und die sogenannten „Altbayern in ihrer selbstbewussten Überheblichkeit“ bewundert, erzählt er jedem im Saal auch etwas über sich selbst. Denn in den angeblich typischen Eigenschaften von Schwaben, Westfalen oder Berlinern kann jeder ein Stück der eigenen Person wiedererkennen. Und die Kindheit auf dem Bauernhof, Ausgrenzungen und Abgrenzungen, von denen er erzählt, sind auch heute gar nicht so fern.

Maxi Schafroth hat mit seinem Programm die Stimmung des Publikums in Kochel sauber getroffen. Das lag nicht zuletzt auch an seiner Bühnenpräsenz, seiner Musikalität und seinem beeindruckenden Gefühl für Rhythmus und Timing. Dafür gab es zurecht lautstarken Applaus. (Heribert Riesenhuber)