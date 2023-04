Alte Schätze und neue Ideen: Hotel am Walchensee eröffnet

Von: Felicitas Bogner

Willkommen in der Lounge der „Wallerei“: Geschäftsführerin Lilian Günzel (li.) und ihre Mitarbeiterin Magdalena Wagner haben bereits in einem Berliner Hotel zusammengearbeitet. © arp

Nach umfangreichen Renovierungsarbeiten feierte das Hotel und Restaurant „Wallerei“ am Freitag Eröffnung. Das junge Team freut sich auf die Gäste, die für die kommenden Wochenenden bereits gebucht haben. Wer ein traditionelles bayerisches Haus erwartet, könnte allerdings überrascht sein.

Walchensee – Auch wenn der Walchensee ein Tourismusmagnet ist, ist das Hotelangebot in dem 600-Seelen-Ortsteil von Kochel bislang überschaubar. Daran änderte sich am Freitag zumindest ein bisschen was: Nach einem Jahr Renovierungszeit eröffnete Lilian Günzel ihren neuen Hotel- und Restaurantbetrieb, die „Wallerei“.

Vor der „Wallerei“ war hier der ehemalige „Schwaigerhof“

Das Haus auf dem circa 3000 Quadratmeter großen Grundstück liegt direkt am Westufer des Walchensees. „Es ist eines der ältesten Häuser hier im Dorf“, sagt Günzel beim Ortstermin gegenüber unserer Zeitung. Sie selbst ist im angrenzenden Café Seehof aufgewachsen. Vor der „Wallerei“ war hier der ehemalige „Schwaigerhof“. Nach dem Tod der Besitzerin hat das Gebäude der Walchenseer Josef Heilinglechner erworben und an Lilian Günzel verpachtet.

Gestartet wurde im vergangenen Jahr mit einem Pop-up-Biergarten

Im vergangenen Jahr konnte man an sonnigen Sommertagen bereits den Pop-up-Biergarten besuchen (wir berichteten). „Der Biergartenbetrieb lief ein bisschen neben den Bauarbeiten her“, berichtet Günzel. „An manchen Tagen war aber schon richtig was los.“ Gleiches erhofft sie sich mit ihrem jungen, zehnköpfigen Team nun von der Neueröffnung des Hotels.

Die Gäste erwarten eine Lounge mit Billardtisch und Kamin sowie im Keller eine Kegelbahn. Dazu gibt es einen Biergarten, eine Bar, einen Frühstücksraum und in der alten Stube ein Restaurant mit Seeblick. Die Gastronomie-Angebote können auch Tagesgäste nutzen. Den Hotelgästen steht zudem der großzügige Garten zur Verfügung. „Hier kommt bald noch eine Fasssauna hin“, verrät Günzel. Geht man aus dem Haus heraus und überquert die Straße, gibt es noch eine Terrasse direkt am Wasser mit Seezugang – ebenfalls exklusiv für Hotelgäste.

Die Stühle im Restaurant zum Beispiel stammen aus den früheren Hotelzimmern

„Wir haben bei der Erneuerung des Hauses Teile komplett neu gemacht und anderes, so gut es geht, erhalten.“ Die Mischung macht in Günzels Augen den Charme aus. Die Stühle im Restaurant zum Beispiel stammen aus den früheren Hotelzimmern und wurden nur neu aufgepolstert. Den Kachelofen ließ Günzel abbrechen und mit den gleichen dunkelgrünen Kacheln wieder aufstellen. Generell zieht sich die Farbe Grün durch das gesamte Hotel. „Wir wollen die Natur ins Haus holen.“

Bei einigen Arbeiten, etwa beim Verlegen der Fliesen und beim Herausreißen der Teppiche, hat die Betriebswissenschaftlerin selbst Hand angelegt. Dabei sei auch so manch unerwarteter Schatz zum Vorschein gekommen, berichtet Günzel. „In der Stube haben wir unter dem alten Teppich ein Fischgrätparkett entdeckt, das wir dann neu aufbereitet und eingelassen haben.“

Retro-Chic: Ein Blick in eines der Bäder der insgesamt zehn Doppelzimmer. © arp

Zehn Doppelzimmer bietet das Hotel

Die zehn Doppelzimmer – manche haben eine Erweiterungsmöglichkeit mit einem Zustellbett für Kinder – sind minimalistisch eingerichtet. „Wir haben Wert darauf gelegt, dass das Thema Schlafen und Erholen im Fokus steht.“ Die Matratzen und Decken seien qualitativ sehr hochwertig. Die Bettgestelle sind von dem alten Hotel erhalten. Einen Fernseher gibt es nicht. „Das ist so beabsichtigt, wir wollen eine Atmosphäre schaffen, in der man runterkommt und sich eine Auszeit vom hektischen Alltag nehmen kann“, erklärt die Geschäftsführerin. Der Zimmerpreis pro Übernachtung liegt zwischen 130 und 165 Euro.

Modernes Gastronomie-Konzept im Restaurant

Während es im Biergarten klassische Gerichte geben wird, probieren Günzel und ihr Team im Restaurant ein modernes Konzept aus. „Es gibt eine kleine saisonale Karte, und es ist so gedacht, dass man alles von der Karte bestellt.“ Die Gerichte werden auf kleinen Tellern serviert. „Die Idee dahinter ist, dass man sich durchprobiert und die Gänge teilt. Das Essen soll ein gemeinsames Erlebnis sein.“ Natürlich müsse man nicht jeden Gang bestellen. „Wir sind flexibel und haben auch vegane Gerichte.“ Verarbeitet werden hauptsächlich regionale, saisonale Produkte. „Wir arbeiten mit Fischern und Jägern aus der Nähe zusammen“, versichert die Geschäftsführerin. Eine Avocado oder Mango werde man in der „Wallerei“ nicht finden. Als Begleitung gibt es Naturweine oder alkoholfreie Cocktails. „Da viele mit dem Auto herkommen, wollen wir abwechslungsreiche alkoholfreie Drinks anbieten. Es muss nicht immer nur Apfelschorle sein“, meint Magdalena Wagner, die unter anderem für die Rezeption zuständig ist.

Seit dem 18. Jahrhundert steht das Haus am Westufer des Walchensees. Es ist aber nicht unter Denkmalschutz. © arp

„Viele der Gäste kommen aus Norddeutschland, ein paar aus Bayern“

Das Team geht davon aus, eine naturverbundene Klientel anzusprechen. Für die ersten Wochenenden sei das Haus ausgebucht. „Viele der Gäste kommen aus Norddeutschland, ein paar aus Bayern.“ Die Rezeption verzeichnet sogar vereinzelte Reservierungen von Gästen aus Amerika und Dänemark. Für das kommende Jahr hätten sich Hochzeitspaare angemeldet. „Kleine Feiern mit circa 50 Personen können wir stemmen.“ Die Seeterrasse biete sich für Freie Trauungen an. Wichtig sei ihnen, Flexibilität zu zeigen. „Wir sind sowohl auf Urlauber eingestellt als auch auf Kurzaufenthalte.“ Auch eine Erweiterung sei schon geplant. „Langfristig wollen wir mehr Zimmer in Gästezimmer umwandeln.“ Aktuell wohne das gesamte Team im Haus.

Der Name des Hotels ist übrigens ein Wortspiel. „Wallerei“ bezieht sich auf die Bezeichnung des Walchensees im 13. Jahrhundert. „Damals sagte man ,Wallersee’“, erklärt die Chefin. Die Endung „-rei“ stehe für die Handwerksberufe, die hinter der Branche stecken. „Es klingt so, wie Schreinerei oder Malerei.“ Ein Punkt war Lilian Günzel bei der Namensfindung wichtig: „Er sollte weiblich sein, so wie ich.“

