Am Kesselberg: Fahrlehrer begeht Unfallflucht

Ein Fahrlehrer soll am Kesselberg einen Motorradunfall verursacht und sich dann aus dem Staub gemacht haben. Deshalb stand der Mann jetzt vor Gericht.

Kochel am See/Wolfratshausen –Ein Münchner Fahrlehrer (44) soll am Kesselberg mit seinem Kleinbus in einer Kurve leicht auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Ein entgegenkommender Motorradfahrer wollte ausweichen, fuhr gegen die Leitplanke und stürzte. Er zog sich ein Schädelhirntrauma sowie Prellungen am Becken und am Sprunggelenk zu. Der Kleinbusfahrer setzte seine Fahrt fort. Nun musste er sich wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort vorm Amtsgericht verantworten. Das Verfahren wurde gegen 5500 Euro eingestellt.

Bei einer ersten Verhandlung im Dezember vorigen Jahres wurde das Verfahren ausgesetzt: Um den Unfallhergang zu klären, sollte ein Sachverständigen-Gutachten eingeholt werden. Der Angeklagte meinte, nicht über die Mittellinie hinausgefahren zu sein. Und der Motorradfahrer sei damals, am 30. April 2018 gegen 16.20 Uhr, viel zu schnell unterwegs gewesen. Außerdem habe er einen Fahrfehler begangen, indem er sich aufgerichtet hatte. Dies sei unnötig gewesen, wenn er mit angepasster Geschwindigkeit die B 11 hinaufgekurvt wäre.

Fahrerlehrer droht im Falle einer Verurteilung „totaler Existenzverlust“

Der Gutachter kam zu einer ähnlichen Einschätzung, weshalb der Vorwurf der Körperverletzung nicht aufrechterhalten werden könne, so Verteidigerin Regina Rick. Die Anwältin regte eine Einstellung des Verfahrens an, da im Falle einer Verurteilung ihrem Mandanten der „totale Existenzverlust“ drohe – was gemessen am Tatvorwurf und dem entstandenen Schaden unverhältnismäßig wäre.

Der Staatsanwalt willigte ein, unter der Voraussetzung, dass der Fahrlehrer sich hinsichtlich der Unfallflucht geständig zeige. „Das Angebot ist einmalig und großzügig“, betonte Richter Helmut Berger. „Das ist eine Sache, die ich am Schopf packen würde.“ Nach einer kurzen Besprechung mit ihrem Mandanten diktierte die Verteidigerin ins Protokoll: „Er räumt ein, dass er den Unfall wahrgenommen hat und zeitnaher hätte anhalten beziehungsweise umkehren sollen.“ Schließlich einigten sich alle Beteiligten auf 5500 Euro Geldbuße. Seinen Führerschein hatte der Mann zwischenzeitlich schon für zwei Monate abgegeben. rst

