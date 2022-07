Am Walchensee wird schneller abgeschleppt

Neue Regelung

Am Walchensee ein Auto abzuschleppen, scheiterte oft daran, dass die Polizei in dem abgelegenen Gebiet nicht vor Ort sein konnte. Das ändert sich jetzt.

Kochel am See/Jachenau – Wer in der Walchensee-Region Rettungswege zuparkt, kann ab sofort schneller und einfacher abgeschleppt werden: Die Gemeinden Kochel am See und Jachenau haben mit dem „Zweckverband Kommunale Dienste Oberland“, der bekanntlich die Überwachung durchführt und Knöllchen verteilt, eine Vereinbarung getroffen, dass dessen Mitarbeiter nun nach dem sogenannten „Münchner Modell“ arbeiten können. Das gab Kochels Bürgermeister Thomas Holz nun im Gemeinderat bekannt.

Falschparker am Walchensee kamen oft mit Knöllchen davon

Bislang dauerte es lange, bis am Walchensee parkende Fahrzeuge auf Rettungswegen abgeschleppt werden konnten. Der Mitarbeiter des Zweckverbands musste die Polizei anrufen, damit ein Beamter kommt. Daran ist das Abschleppen aber häufig gescheitert – denn wenn die Beamten anderweitig dringend zu tun hatten, etwa bei einem Unfall sein mussten, blieb es schlichtweg bei einem Knöllchen.

Wie Thorsten Preßler, der stellvertretende Geschäftsführer des Zweckverbands mit Sitz in Bad Tölz und Leiter des Außendienstes, mitteilt, könne man nun allen Mitgliedsgemeinden anbieten, nach dem „Münchner Modell“ abschleppen zu lassen. Bislang mache neben Kochel und Jachenau auch Tutzing davon Gebrauch, sagt Preßler. In der neuen vertraglichen Regelung mit dem Zweckverband werden in einer Gemeinde in Absprache mit der Polizei genaue Bereiche festgelegt, in denen diese Regel gilt, etwa auf Rettungswegen wie Feuerwehranfahrtszonen oder auf Behindertenparkplätzen. Diese Bereiche sind dann bei der Polizei gespeichert.

Walcehsee: Zum Abschleppen muss die Polizei nicht mehr kommen

Der Mitarbeiter des Zweckverbands ruft nur noch bei der zuständigen Polizei an und teilt den genauen Standort des Falschparkers mit. Die Beamten müssen nicht mehr vor Ort kommen, sondern verständigen telefonisch das nächste Abschleppunternehmen. „Unser Mitarbeiter bleibt aber vor Ort, bis der Abschlepper da ist“, erklärt Preßler das Vorgehen.

Fahrzeughalter, die abgeschleppt werden, müssen mit einer hohen Geldstrafe im dreistelligen Bereich rechnen. Die Abwicklung läuft weiterhin über die Polizei. Die Regelung gilt ab sofort, am Walchensee beispielsweise am Südufer. „Wir haben uns das schon lange gewünscht“, sagt Jachenaus Bürgermeister Klaus Rauchenberger auf Nachfrage und berichtet von einigen Fällen aus jüngster Zeit, in denen das Abschleppen scheiterte, weil kein Polizist an den Walchensee kommen konnte. „Natürlich haben bei der Polizei Unfälle Priorität“, sagt Rauchenberger. „Aber es ist ja auch bekannt, dass die Polizei oft Personalnot hat.“

Ein weiterer Baustein des Walchensee-Konzepts

Auch Kochels Bürgermeister Thomas Holz findet diese Möglichkeit nun „ganz hervorragend“: „Damit wird ein weiterer Baustein des Walchensee-Konzepts umgesetzt“, freut er sich. Die Regel habe abschreckende Wirkung, wenn die ersten Fahrzeuge abgeschleppt und die Halter teure Rechnungen erhalten haben. Es werde jetzt „schnell und konsequent gehen“, kündigt Holz an. Zugeparkte Rettungswege seien in der Gemeinde „ein leidiges Thema“.

Der Zweckverband ist offen, allen Mitgliedsgemeinden die neue Regelung anzubieten. „Andere interessierte Gemeinden und Städte können sich melden“, sagt Preßler.

