Außergewöhnlicher Unfall: Angelhaken verfängt sich im Augenlid

Die Wasserwacht Walchensee leistete Erste Hilfe. © arp

Zu einem außergewöhnlichen Einsatz wurde am Pfingstsamstag die Wasserwacht Walchensee gerufen.

Walchensee / Garmisch-Partenkirchen - Die Ehrenamtlichen der Wasserwacht Walchensee wurden am Pfingstsamstag gegen 10.30 Uhr zu einem ungewöhnlichen Unfall gerufen: Bei einer Frau (47) aus Garmisch-Partenkirchen hatte sich ein Angelhaken im Augenlid verfangen.

Der Unfall war passiert, als der Begleiter der Frau seine Angel auswarf. Das Paar befand sich auf einem Boot in Ufernähe und konnte selbst an Land gelangen. Die Rettungskräfte waren sofort zur Stelle. „Die Frau stand unter Schock und hatte Angst um ihr Augenlicht“, berichtet Lisa Grünwald von der Wasserwacht, die so einen Unfall auch noch nie erlebt hat. Der Patientin wurde ein Augenverband gelegt, dann wurde sie vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in die Unfallklinik nach Murnau gebracht.

