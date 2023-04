Arbeiten an der Kochelseebahn sorgen für lange Sperrungen

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Die rund 100 Jahre alte Oberleitung samt Masten der Kochelseebahn wird in diesem Jahr erneuert. Dafür stehen umfangreiche Sperrungen an. © arndt Pröhl

„In diesem Jahr wird es fast keinen Schienenverkehr geben“: Das stellte der Kochler Bürgermeister Thomas Holz in der jüngsten Gemeinderatssitzung fest. Es stehen umfangreiche Sanierungsarbeiten an.

Kochel am See – Auf die umfangreichen Sperrungen der Kochelseebahn-Strecke ging Bürgermeister Thomas Holz (CSU) in der jüngsten Gemeinderatssitzung ein. Kürzlich habe ein Runder Tisch zum Schienenverkehr im Werdenfelsnetz stattgefunden. Eine der Erkenntnisse: „In diesem Jahr wird es fast keinen Schienenverkehr geben“, sagte Holz.

Grund dafür ist die Komplett-Erneuerung der fast 100 Jahre alten Oberleitung zwischen Tutzing und Kochel am See. Auf einer Länge von 35 Kilometern seien dafür rund 600 neue Masten samt Gründung notwendig. Dass die Sanierung notwendig und ein „wichtiger Beitrag zur nachhaltigen Mobilität“ ist, stehe außer Frage, betonte der Bürgermeister. Allerdings sei dadurch eben auch die Strecke ein dreiviertel Jahr gesperrt.

Diesmal funktioniert wohl der Schienenersatzverkehr mit Bussen

Tatsächlich sei es einfacher, die Zeiten zu nennen, in denen ein Zug fährt. Der Fall ist das vom 30. April bis 11. Juni „und dann wieder zur Wiesn-Zeit von 19. September bis 4. Oktober“, sagte Holz. Regulär verkehren soll der Zug dann wieder ab dem 11. Dezember. „Für diejenigen, die auf den ÖPNV angewiesen sind, ist das natürlich umständlich“, sagte Holz. Wobei dieses Mal zumindest der Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen wohl ganz gut funktioniere. Auch dabei hatte es bei den Sperrungen der Bahnstrecke im vergangenen Jahr mitunter große Verwerfungen gegeben.

Kritik: „Der Bus braucht ewig von Kochel nach Tutzing“

Zum Punkt SEV hatte Klaus Barthel (SPD) eine Anmerkung. „Der Bus braucht ewig von Kochel bis nach Tutzing.“ Ob es mit Blick auf die Pendler und Sommergäste denn nicht möglich wäre, nur die Haltestellen bis Penzberg anzufahren – und von dort aus direkt München anzusteuern, wollte Barthel wissen. „Das Gegurke ist ja eine Zumutung“, sagte er. Und: „Vielleicht kann man bei der Deutschen Bahn noch einbringen, dass sie einen adäquaten Schienenersatzverkehr einrichten soll.“

Ratsmitglied Markus Greiner (Junge Liste) wünschte sich dagegen mehr Informationen über den Ablauf der Bauarbeiten. Vor allem für die Anwohner am Kochler Bahnhof wäre das wünschenswert, die seien bei den letzten Bauarbeiten nämlich morgens um 2 Uhr vom Lärm geweckt worden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz