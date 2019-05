Auch Kochel beteiligt sich: Mehr Mobilität mit der Mitfahrerbank

Auch in Kochel stehen nun Mitfahrerbänke: Die Gemeinde beteiligt sich damit an der landkreisweiten Aktion.

Kochel am See – Erst einmal hat die Gemeinde Kochel am See Bänke vor dem Sparkassen-Brunnen und an der Kreuzung Alte Straße/Herrenkreuth aufgestellt. Der sich südlich davon erstreckende Ortsteil wird nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln angefahren und ist deswegen gerade für ältere Menschen schwer zu erreichen: „Mit der Aufstellung der Bänke wollen wir hier ganz bewusst eine Möglichkeit anbieten, dass diejenigen, die eine Mitfahrgelegenheit suchen, und diejenigen, die eine anbieten können, schnell und unkompliziert zusammenfinden“, sagt Bürgermeister Thomas Holz.

Von der Ortsmitte aus können über die entsprechenden Wechselschilder nun Mitfahrgelegenheiten in Richtung Schlehdorf sowie Ried und Benediktbeuern gesucht werden. „Das gewährleistet auch eine Anbindung an die dortigen Angebote“, freut sich die Rathaus-Geschäftsleiterin Nicole Lutterer.

Lesen Sie auch: Neuer Bus, Mitfahrerbank und E-Tankstelle für Heilbrunn

In den kommenden Monaten soll nun beobachtet werden, wie stark die Mitfahrerbänke genutzt werden. Dann werde man sich laut Holz über die Fortführung oder Erweiterung des Projekts Gedanken machen.

Auch interessant:

20 Heilbrunner Kinder ohne Kindergarten-Platz: Eltern machen ihrem Ärger Luft