Von: Patrick Staar

Lichterloh brannten am 20. November 1990 die Herzogstandhäuser. Die herbeigerufenen Feuerwehrleute kamen nur langsam zum Einsatzort, weil die Herzogstandbahn gerade in Revision war. © Archiv

Anton Kiefersauer ist seit 41 Jahren bei der Feuerwehr in Walchensee aktiv. Dafür wurde er nun geehrt. Im Interview mit dem Tölzer Kurier berichtet der 56-Jährige, was er alles bei seiner Arbeit schon erlebt hat.

Walchensee – Anton Kiefersauer ist ein Urgestein der Walchenseer Feuerwehr. Seit 41 Jahren ist er aktives Mitglied, und entsprechend viel hat der 56-jährige Schreinermeister zu erzählen – vom Brand des Herzogstandhauses, vom Feuer am Fahrenberg und vielen Verkehrsunfällen.

Wie sind Sie zur Feuerwehr Walchensee dazugekommen?

Damals war es einfach so üblich, mit 16 Jahren geht man zur Feuerwehr. Mein Bruder und mein jetziger Schwager sind auch dazu gegangen.

Können Sie sich noch an Ihren ersten Einsatz erinnern?

Ja, da kann ich mich genau erinnern. In der Nachbar-Ortschaft Obernach hat das Huber-Anwesen gebrannt. Auf einmal bist du mittendrin im Geschehen. Das war zum Einstand gleich eines der größeren Ereignisse.

Was waren Ihre größten Einsätze?

Das war der Brand am Fahrenberg im Januar 1990. Im gleichen Jahr ist dann auch noch das Herzogstandhaus abgebrannt.

Welche Aufgaben hatten Sie beim Brand am Fahrenberg?

Kurz nach Mittag sind wir alarmiert worden. Allmählich hat man das Ausmaß erkannt. Wir sind mit der Sesselbahn rausgefahren. An der elften Stütze sind wir ausgestiegen, und dann sind wir mit der Feuerpatsche am Hang gestanden.

Hatten Sie Angst, als Sie mitten in solch einem großen Feuer gestanden sind?

Mei, Angst... Eigentlich nicht, weil man da so beschäftigt ist. Und wir waren eine gute Gruppe. Gefährlich war es natürlich schon, weil weiter oben Steine losgetreten worden sind. Und unterhalb waren auch Leute. Letztlich ist nichts Größeres passiert. In der Nacht ist dann Schnee gefallen, das war das große Glück. Trotzdem hat es auch danach immer wieder Alarme gegeben, weil noch Glutnester übrig waren. Eine Woche danach ging noch die Sirene.

Wie war es beim Brand am Herzogstandhaus?

Das große Problem war, dass die Herzogstandbahn in Revision war und nur die Materialbahn gefahren ist. Wir konnten daher kaum Leute rauf bringen, es ging nur kleinweise. Ich war zufällig bei den Ersten dabei, die oben waren. Es hat nur ein Raum gebrannt, wir sind mit dem Atemschutz rein gegangen. Aber dann ging alles so schnell, dass wir nichts mehr ausrichten konnten.

Seit 41 Jahren ehrenamtlich im Einsatz: Dafür wurde Anton Kiefersauer (re.) coronabedingt mit einem Jahr Verspätung in der Jahresversammlung ausgezeichnet. Zu den Gratulanten gehörten (v. li.) Kreisbrandmeister Benedikt Mattern, Kreisbrandrat Erich Zengerle und Kommandant Klaus Melf. © Patrick Staar

Verkehrsunfälle dürften im Bereich Kesselberg auch immer ein Thema sein?

Wir hatten ein paar Verkehrsunfälle mit Toten, zum Beispiel in Obernach.

Wie gehen Sie mit solchen Erlebnissen um?

Mei, irgendwie. Der Unfall in Obernach war in der Früh. Ich habe mein Feuerwehr-Gewand ausgezogen, bin in die Arbeit gegangen, und dann war das für mich erledigt. Ich habe mich ja früh selbstständig gemacht und habe einen Betrieb. Da hat es keine größeren Probleme gegeben.

Es dürfte hilfreich sein, wenn man die Beteiligten nicht kennt?

Ja, genau. Schlimm wäre es, wenn man jemanden kennt. Oder wenn es einen Kameraden von der Feuerwehr trifft.

Haben Sie zwischendrin mal darüber nachgedacht aufzuhören?

Nein. Jedes Jahr gibt es acht Übungen und danach gibt es ein geselliges Beisammensein. Es waren nette Jahre, so ist es ja auch heute noch.

Sind Sie noch bei allen Übungen dabei?

Ich habe mit dem Kommandanten vereinbart, dass ich nur noch bei 50 Prozent der Übungen mitmache. Aber wenn’s ernst wird, bin ich dabei.

Wie lange wollen Sie weitermachen?

Ich mach es, so lange es geht. Ich weiß gar nicht, was aktuell die Altersgrenze ist, aber irgendwann ist halt Schluss. Normalerweise würde ich vielleicht jetzt schon aufhören. Aber wir sind eine kleine Feuerwehr. Da zählt jeder Einzelne.

