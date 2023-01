Auffahrunfall auf der Autobahn 95: Trümmerfeld und drei Verletzte

Von: Christiane Mühlbauer

Die Polizei beziffert den Gesamtschaden mit 46 000 Euro. Die Fahrbahn wurde aufgrund des Trümmerfelds für eine Stunde voll gesperrt. © Symbolfoto: David Inderlied / dpa

Ein schwerer Auffahrunfall hat sich am Donnerstag gegen 18.50 Uhr auf der Autobahn 95 kurz hinter der Ausfahrt Kochel/Murnau ereignet.

Kochel am See - Wie die Verkehrspolizei Weilheim berichtet, fuhr ein 23-Jähriger aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen mit seinem Suzuki auf der linken Fahrspur aus ungeklärter Ursache in das Heck eines vor ihm fahrenden Skoda, der von einem Münchner (70) gelenkt wurde. Anschließend stiegen beide Fahrer sowie der 81-jährige Beifahrer des Suzuki aus und gingen in Richtung Standstreifen. Unmittelbar darauf fuhr ein Penzberger (72) mit seinem Mercedes in den Suzuki.

Zu diesem Zeitpunkt war die Unfallstelle offensichtlich nicht abgesichert gewesen, so die Polizei. Bei dem Zusammenprall wurden alle drei Personen leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Alle Autos waren stark beschädigt und wurden abgeschleppt. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden mit 46 000 Euro. Die Fahrbahn wurde aufgrund des Trümmerfelds für eine Stunde gesperrt. Der Verkehr wurde ausgeleitet. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Murnau, Garmisch-Partenkirchen, Ohlstadt und Großweil.

