Aus einem Hobby wird Hilfe: Walchenseer läuft für Ukraine- Spendengelder

Von: Felicitas Bogner

Teilen

Maximilian von Chamier ist oft mit seinem besten Freund Finni unterwegs. Dieses Foto entstand bei einer Tour im Sommer in den Tiroler Bergen. © Privat

Laufen ist seine Leidenschaft. Genau diese möchte ein 19-jähriger Walchenseer nun einsetzen, um Spendengelder für die Ukrainekriegshilfe zu akquirieren. Am Samstag startet er einen siebentägigen Spendenlauf.

Walchensee – Man kann wohl davon ausgehen, dass es nicht viele derart fitte Hobbyläufer im Loisachtal wie Maximilian von Chamier gibt. Immerhin investiert der 19-Jährige zwischen 13 und 20 Stunden wöchentlich in sein intensives Training. Seine Kondition und seine Passion für Sport möchte er nun für einen guten Zweck nutzen. Von Chamier startet am Samstag seinen eigenen Spendenlauf für die Opfer des Kriegs in der Ukraine.

„Man bekommt diese schrecklichen Umstände jeden Tag in den Nachrichten mit, da wollte ich nach meinen Möglichkeiten helfen“, begründet er sein Engagement. Von Chamier richtete bereits ein Spendenkonto ein. Am Samstag um 9 Uhr soll es vor seiner Haustür in Walchensee losgehen. Klar, dass er von jetzt auf gleich loslegen kann. Schließlich bedarf es bei der Sportskanone keines Vorbereitungstrainings. „Ich will sieben Tage so viel rennen, wie es nur irgendwie geht“, erklärt er. Eine genaue Route habe er dafür nicht eingeplant. „Ich laufe morgens los und mache es spontan vom Wetter abhängig, wohin es am jeweiligen Tag geht. Abends möchte ich zu Hause schlafen.“ Ins Auge gefasst habe er sowohl flache, als auch steile Strecken. „Im Winter laufe ich mehr im Tal, sobald Schnee und Eis weg sind, auch über die Berge“, so der Walchenseer. Sollte nicht zu viel Schnee liegen, liebäugelt er damit, nach Garmisch-Partenkirchen über eine Mehrgipfelstrecke zu rennen. „Sonst nehme ich den flachen Weg.“

Beim Training trifft er immer die gleichen Menschen

Mit auf seiner Laufstrecken-Liste stehen für die kommende Woche auch seine Standardrouten. „So wie jede Woche werde ich einmal nach Krün zum Einkaufen laufen, sowie einmal um den Walchensee.“ Diese Routen hätten fürs Spendensammeln einen Vorteil: „Da ich da immer laufe, treffe ich täglich an den gleichen Stellen die gleichen Handwerker oder Leute, die mit ihrem Hund Gassi gehen“, sagt er. „Einige habe ich bereits eingeweiht und sie meinten, sie würden mich unterstützen. Da wäre es freilich nicht schlecht, wenn mich der ein oder andere Spender auch beim Laufen sieht“, fügt er hinzu.

Ganz alleine ist der junge Loisachtaler aber nicht unterwegs: Treuer Begleiter ist sein fünfjähriger Schäferhund-Huskymischling Finni. „Als ich ihn bekommen habe, habe ich angefangen, so lang und oft zu laufen. Der Vierbeiner braucht viel Bewegung.“ Mittlerweile aber hat ihn sein Herrchen sogar überholt: „Zu den ganz großen Touren über die Berge nehme ich ihn aber nicht immer mit“, erklärt der Athlet. Aber auch für von Chamier selbst ist es wichtig, sich nicht zu übernehmen und keine Gefahren einzugehen, wenn er allein bei Tauwetter in den Bergen läuft: „Ich bin hier aufgewachsen und kenne mich sehr gut aus. Dazu geht es mir auch nicht um Hochleistungen im alpinen Gelände, sondern um die gute Sache“, betont er. Sein erster Wettkampf stünde ohnehin erst Mitte August an. „Da habe ich mich für den Karwendelmarsch angemeldet.“ Ein Ultralauf durchs Karwendelgebirge mit 53 Kilometern Länge und 2500 Höhenmetern.

Laufschuhe sind nach drei bis vier Monaten durch

Ob sich beim Spendenlauf ein Schlenker ins Karwendel ausgehe, entscheide das Wetter. „Lust hätte ich schon“, meint der 19-Jährige. Wie weit und wie hoch von Chamier dann final kommt, kann man täglich sowohl auf seinem Instagram-Profil (maxl.ch), als auch auf der Laufplattform Strava (Maximilian von Chamier) verfolgen. Dort wird er seine Läufe veröffentlichen. Bisher schaffe er pro Woche durchschnittlich 125 Kilometer und im Winter 1500 Höhenmeter. „Natürlich versuche ich beim Spendenlauf einen drauf zu setzen“, sagt er. Das bringt in puncto Sportkleidung übrigens keinen geringen Verschleiß mit sich: „Laufschuhe halten bei mir nicht länger als drei bis vier Monate“, berichtet er lachend. Sportsocken würde er in dieser Zeit etwa acht Paar durchlaufen.

Der sportbegeisterte Walchenseer erhofft sich zwei Euro pro gelaufenen Kilometer und 20 Cent pro gelaufenen Höhenmeter. „Nach oben sind da freilich keine Grenzen gesetzt“, sagt er. Wie viel am Ende zusammenkommt, das könne er nicht abschätzen. „Ich mache das zum ersten Mal.“ Aus seinem privaten Umfeld bekommt er Zuspruch. „Meine Mutter ist genauso sportverrückt und findet es gut, dass ich mein Hobby nun mit einer nützlichen Sache verbinde“, sagt von Chamier.

Er ist bereits in den Startlöchern. Nur mit Energieriegeln müsse er sich noch eindecken. „Wasser und Riegel sind mein Proviant für längere Touren.“ Um erkannt zu werden, will er knallige Farben tragen. „Ich habe eine gelbe und orangene Laufjacke.“ Sollte das Projekt von Erfolg gekrönt sein, will von Chamier ein Spendentrikot anfertigen zu lassen. Denn: „Wenn es etwas bringt, mache ich natürlich gerne weiter“, erklärt er. Immerhin habe er momentan genügend Zeit: „Nach dem Fachabitur 2021 habe ich gerade eine Orientierungsphase, mache Praktika und bin sowieso viel draußen unterwegs.“

Spendenkonto

Für seinen Spendenlauf hat Maximilian von Chamier ein Spendenkonto bei der Raiffeisenbank Wallgau-Krün eingerichtet. Die IBAN lautet DE 05703625950100010634. Die BIC: GENODEF1WAK; Stichwort „Werdenfelser Spendenlauf Ukraine“. Die Spenden kommen der UNO Flüchtlingshilfe zugute.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.