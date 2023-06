Ausstellung in Kochel: König Ludwig II. und seine Rückzugsorte in den Bergen

Von: Andreas Steppan

Teilen

Eröffneten die Ausstellung „König Ludwig II. in den Bergen“: (v. li.) Kochels Bürgermeister Thomas Holz, Tourismus-Chef Daniel Weickel, die Kuratoren Markus und Vanessa Richter sowie Kulturhistoriker Klaus Reichhold. © Arndt Pröhl

Mit neuen historischen Erkenntnissen über Ludwig II. und seine Liebe zu Herzogstand, Kochelsee und Walchensee warten eine Ausstellung und eine Themenwoche auf.

Kochel am See – Abseits von Exzentrik, Glanz und Gloria kann man Ludwig II. jetzt in der Walchensee-Region von einer anderen, naturverbundenen Seite kennenlernen. Dafür sorgt ein Gemeinschaftsprojekt der Gemeinden Kochel am See, Jachenau und Schlehdorf sowie der Herzogstandbahn. Die Themenwoche „König der Berge“ bietet ab Freitag, 16. Juni, Vorträge, geführte Wanderungen und Spaziergänge, ein königliches Dinner, eine Krimi-Lesung und mehr rund um den „Kini“. Im Vorfeld wurde bereits am Freitag die Sonderausstellung „König Ludwig II. in unseren Bergen“ im Kochler Bahnhof eröffnet.

Herzogstand war der Lieblingsberg von Ludwig II.

Über Ludwig II. sei so manches an Vorurteilen und Halbwissen verbreitet, sagte der Kochler Tourismus-Chef Daniel Weickel zur Ausstellungseröffnung in der Zwei-Seen-Galerie neben der Tourist-Info. Seine Liebe zu den Bergen, die er für sich als Rückzugsort betrachtete, sei dagegen nicht so bekannt. Der Kochler Bürgermeister Thomas Holz ergänzte, dass man in der Region zwar wisse, dass der Herzogstand der Lieblingsberg des Königs war. Doch wann, wo und wie er sich in der Gegend aufhielt, das sei bislang wenig dokumentiert. Das soll sich nun mit der anstehenden Themenwoche und der dazugehörigen Ausstellung ändern. Beides zusammen sei „einzigartig“, sagte Holz. Zu sehen sind laut Weickel „Bilder, die so noch nie in der Öffentlichkeit gezeigt wurden“.

Die beiden Kuratoren der Ausstellung verbindet nicht nur das große Interesse an Ludwig II., sondern auch der Bund der Ehe. Vanessa Richter ist ehemalige Kulturvermittlerin des Museums der Bayerischen Könige, ihr Mann Markus Richter war Kastellan im Schloss Neuschwanstein und verfasste erfolgreiche Neuschwanstein-Thriller.

Naturliebe als Kontrast zum Prunk von Neuschwanstein

Die Gegend um Herzogstand und Walchensee bilde einen großen Kontrast zum Prunk und zum Massentourismus rund um Neuschwanstein, sagte Markus Richter. Doch ebenso wie einst der „Kini“ hätten seine Frau und er sich bei der Arbeit an der Ausstellung „in die Gegend verliebt“, die für die Naturliebe des Königs und seinen Wunsch nach Rückzug stehe.

Die Ausstellung dokumentiert nun auf mehreren Schautafeln, woher die Bergliebe Ludwigs II. rührt. Seine Mutter Königin Marie sei eine „begeisterte Bergsteigerin“ gewesen, berichtete Vanessa Richter. „Für sie wurde sogar ein eigenes Wanderkostüm zusammengestellt. Die Königin hatte Hosen an. So konnte sie beim Wandern den Rock lüften, ohne dass man darunter ein nacktes Bein gesehen hätte.“ Ihre Leidenschaft habe Marie auf ihre Söhne Ludwig und Otto übertragen und ihnen rund um Hohenschwangau und Berchtesgaden eine „Bergerziehung“ angedeihen lassen.

Ludwig II. übernachtete 1865 erstmals in Schlehdorf

Ludwig selbst erkundete die Bergwelt allerdings nicht nur zu Fuß, sondern bei „stählernen Ritten“ auch hoch zu Ross. 1865 habe ihn ein solcher Ritt auch erstmals nach Schlehdorf geführt, wo er im „Klosterbäu“ übernachtete, sagte Markus Richter. „Da ist bei ihm der Funke übergesprungen.“ Der König hatte die Region für sich entdeckt.

Für die Ausstellung wollten die Richters der Frage nachgehen, welche Hütten Ludwig II. genau im Gebiet um Kochel- und Walchensee besaß. „Franz Herzog von Bayern hat uns erlaubt, dafür Einblick in das geheime Hausarchiv der Wittelsbacher zu nehmen“, berichtete Markus Richter. Dort sei das Ehepaar auf ein Kassenbuch gestoßen, das eine Liste mit allen Hütten und „Pürschhäusern“ enthielt, die Ludwig entweder aus dem Besitz seines Vaters König Max II. übernommen oder selbst gebaut hatte. Mit dieser kompletten Auszählung offenbart die Kochler Ausstellung nun eine neue historische Erkenntnis: „Ludwig II. hatte viel mehr Hütten als bis dato bekannt“, stellt Markus Richter fest.

Ausstellung beleuchtet königliche Bauten auf dem Herzogstand

Genauer beleuchtet die Ausstellung die königlichen Bauten auf dem Herzogstand. Dort hatte Max II. ein „Pürschhaus“ errichten lassen. Ludwig II. ergänzte es ein Stück weiter, am Standort der jetzigen Herzogstandhäuser, um einen eigenen Königsbau, auf dessen Dach sich eine Aussichtsterrasse befand.

Auf den umliegenden Gipfeln – neben dem Herzogstand auch auf dem Martinskopf und dem Fahrenberg – ließ er Pavillons, Rotunden und Belvederes aufstellen. Erhalten geblieben ist nichts von alledem. „Alle Bauten wurden ein Raub der Flammen“, sagte Markus Richter.

Was dagegen noch steht, ist die Königshütte am Altlacher Hochkopf. Hier habe sich einst auch Richard Wagner einquartiert, nur in Begleitung seines Hundes und eines Bediensteten, wie Vanessa Richter referierte. Ein paar Monate wollte Wagner bleiben, um in der Abgeschiedenheit zu komponieren. „Aber nach drei Tagen wurde er krank, nach zehn Tagen ist er abgereist.“ Immerhin: Laut Markus Richter tätigte Wagner auf dem Hochkopf den ersten Eintrag in sein Tagebuch, das „braune Buch“.

Naturliebe von Ludwig II. passt zum sanften Tourismus in Kochel

Eine Tafel der Ausstellung beschäftigt sich mit Ludwigs Begegnungen mit den Menschen in der Region. „Es war nicht so, dass er keinen sehen wollte, er war nicht der unantastbare Märchenkönig“, so Markus Richter. „Auf dem Land war die Begeisterung für den König größer als in der Stadt“, ergänzte Kulturhistoriker Klaus Reichhold, der ebenfalls maßgeblich an der Themenwoche beteiligt ist. „In München fühlte er sich beobachtet, hier wurde er als Mensch wahrgenommen.“ In den Bergen habe der König allen politischen und gesellschaftlichen Zwängen entkommen können.

In seiner Liebe zur Natur habe sich Ludwig II. als weitsichtig erwiesen, so Reichhold. Bürgermeister Thomas Holz zitierte den „Kini“ mit den Worten: „Nichts ist stärkender für Körper und Geist, als in der Natur zu sein.“ Dieses Motto passe exakt „zu der Art, wie wir den Tourismus bei uns sehen: die Natur erleben und genießen.“ Explizit richte sich die Themenwoche aber nicht nur an Urlauber. Auch möglichst viele Einheimische sollen auf königlichen Spuren wandeln – weshalb mit Ausnahme eines „Alpen-Dinners“ alle Angebote kostenlos sind.

Themenwoche „König der Berge“: Das Programm

Freitag, 16. Juni:

Einführungsvortrag „Ludwig II. und das Gebirge“ mit Klaus Reichhold, 19 Uhr, Heimatbühne Kochel.

Samstag, 17. Juni:

Kinderbasteln, 9 bis 14.30 Uhr, Vorplatz Talstation Herzogstandbahn.

Geführte Themenwanderung über den Reitweg auf den Herzogstand, mit Max Leutenbauer, 10 bis 14 Uhr.

Bauer Sepps Märchenbühne, Vorplatz Talstation Herzogstandbahn, 14.30 Uhr.

Führung auf den Spuren Ludwigs II. auf dem Herzogstand, mit Klaus Reichhold, 15 bis 16.30 Uhr (barrierefrei).

Lichtbildvortrag „In den Bergen lebt die Freiheit“, mit Sandra Freudenberg und Stefan Rosenboom, Schützenhaus Jachenau, 19 Uhr.

Sonntag, 18. Juni:

Geführte Themenwanderung auf den Altlacher Hochkopf, mit Markus Richter, 10 bis 15 Uhr.

Besichtigungsmöglichkeit der König-Ludwig-II.-Suite, Hotel Klosterbräu Schlehdorf, 11 bis 18 Uhr.

Führung auf den Spuren König Ludwigs II. auf dem Herzogstand, mit Klaus Reichhold, 11 bis 12.30 Uhr (barrierefrei).

Historischer Rundgang „König Ludwig II. zu Gast in Schlehdorf“, mit Vanessa Richter, 16 bis 17 Uhr.

Multimediale Krimi-Lesung „Königsherz“, Neuschwanstein-Thriller, mit Markus Richter, Gasthof Klosterbräu Schlehdorf.

Montag, 19. Juni:

Besichtigungsmöglichkeit der König-Ludwig-II.-Suite, Hotel Klosterbräu Schlehdorf, 11 bis 18 Uhr.

Dienstag, 20. Juni:

König-Ludwig-Serenade der Blaskapelle Kochel am See, Walchensee-Kraftwerk Erlebniszentrum, 19 Uhr.

Mittwoch, 21. Juni:

König-Ludwig-II.-Dinner nach Originalrezepten, Lesung mit Drei-Gänge-Menü; 54 Euro plus Getränke, zuzüglich Sonderfahrt mit der Herzogstandbahn 35 Euro, 17.30 bis 22 Uhr.

Donnerstag, 22. Juni:

Besichtigungsmöglichkeit der König-Ludwig-II.-Suite, Hotel Klosterbräu Schlehdorf, 11 bis 18 Uhr.

Bauer Sepps Märchenbühne, Vorplatz Talstation Herzogstandbahn, 14.30 Uhr.

Lichtbildvortrag „Wie König Ludwig II. die Liebe zu den Bergen fand“, mit Vanessa Richter, Festsaal Cohaus Kloster Schlehdorf, 19 Uhr.

Freitag, 23. Juni:

Besichtigungsmöglichkeit der König-Ludwig-II.-Suite, Hotel Klosterbräu Schlehdorf, 11 bis 18 Uhr.

Führung auf den Spuren Ludwigs II. auf dem Herzogstand, mit Klaus Reichhold, 11 bis 12.30 Uhr (barrierefrei).

Samstag, 24. Juni:

Kinderbasteln, 9 bis 14.30 Uhr, Vorplatz Talstation Herzogstandbahn.

Geführte Themenwanderung auf den Altlacher Hochkopf, mit Markus Richter, 10 bis 15 Uhr.

Führung auf den Spuren König Ludwigs II. auf dem Herzogstand, mit Kulturhistoriker Klaus Reichhold, 11 bis 12.30 Uhr (barrierefrei).

Besichtigungsmöglichkeit der König-Ludwig-II.-Suite, Hotel Klosterbräu Schlehdorf, 11 bis 18 Uhr.

Historischer Rundgang „König Ludwig II. zu Gast in Schlehdorf“, mit Vanessa Richter, 16 bis 17 Uhr.

Sonntag, 25. Juni:

Geführte Themenwanderung über den Reitweg auf den Herzogstand, mit Sandra Freudenberg, 10 bis 14 Uhr.

Besichtigungsmöglichkeit der König-Ludwig-II.-Suite, Hotel Klosterbräu Schlehdorf, 11 bis 18 Uhr.

Führung auf den Spuren Ludwigs II. auf dem Herzogstand, mit Klaus Reichhold, 15 bis 16.30 Uhr (barrierefrei).

Abschlussvortrag „Max II. in den Bergen“, mit Klaus Reichhold, Gasthof Edeltraut in Walchensee, 19 Uhr.

Sonderausstellung bis 30. September, Zwei Seen-Galerie im Bahnhof, geöffnet zu den Geschäftszeiten der Tourist-Info.

bis 30. September, Zwei Seen-Galerie im Bahnhof, geöffnet zu den Geschäftszeiten der Tourist-Info. Zu allen Veranstaltungen außer zum Ludwig-II.-Dinner ist der Eintritt frei. Für die Führungen sowie die Krimi-Lesung bitte voranmelden unter Telefon 08851/338.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.