Ausverkauf voller Erinnerungen: Großer Andrang beim Räumungsverkauf im Huschka-Haus in Kochel

Von: Franziska Seliger

Teilen

Was ist das wohl? Sorana Plostinaru und Felix Lampadius rätseln, wozu dieses Haushaltsgerät einst diente. Ist es vielleicht ein altertümlicher Handstaubsauger? © Seliger

50 Jahre lang konnte man im Haushalts- und Spielwarengeschäft von Dora Huschka nahezu alles kaufen, was man im Alltag brauchte. Am Wochenende fand in dem Kochler Traditionsgeschäft der Totalräumungsverkauf statt. Viele Kunden kamen –nicht nur um Schnäppchen zu erwerben, sondern auch, um in Erinnerungen zu schwelgen.

Kochel am See – Man weiß gar nicht, wo man zuerst hinschauen soll. In einer langen, mehrstöckigen Regalreihe stehen an der Längsseite des Ladens Gläser aller Formen und Farben säuberlich aufgereiht. Daneben komplette Kaffee-Service, Bierkrüge und Zinngeschirr, zwischendrin Eierbecher aus Holz und winzige Nippesfiguren aus buntem Glas. Gegenüber und an den anderen Wänden: Weitere Regale angefüllt mit allem Möglichen. Da liegen Lampenschirme aus den 1970er- Jahren neben Tüten voller Hundespielzeug. Schachteln mit Nägeln und Schrauben stehen neben Klobürsten, und dazwischen: Weihnachtsschmuck, Plastikblumen, Loden- und Strohhüte oder Wäscheleinen.

Vieles ist noch originalverpackt

„Das ist hier wie in einem Kuriositäten-Kabinett“, findet Felix Lampadius. Zusammen mit seiner Begleiterin Sorana Plostinaru steht er vor einem Fach voller alter Haushaltsgeräte. Vieles ist noch originalverpackt, aber Bilder und Schriften der Verpackungen sind durch die Sonneneinstrahlung im Schaufenster über die Jahre stark ausgeblichen. Vielleicht sind die Geräte aus den 1970er-Jahren? Könnte aber auch noch früher sein, meint Lampadius, und zieht ein seltsames orange-farbenes Teil mit Kabel heraus: Was das sein könnte? Er weiß es nicht. „Vielleicht ein altertümlicher Handstaubsauber?“, rätselt das Paar. Beide haben sichtlich Spaß an ihrem Besuch. „Ich kenne den Laden seit meiner Kindheit“, erzählt der Kochler. Oft sei er damals hier gewesen, um Spielsachen zu kaufen. „Spannend, was noch so alles da ist.“

Eine lange Schlange an Wartenden bildete sich am Samstagvormittag vor dem Geschäft. Wegen Corona durften nur fünf Kunden zeitgleich in den Laden. © Seliger

Der Andrang am Samstagvormittag ist groß. Auch für Sandra Degel ist der Besuch wie ein Ausflug in die Vergangenheit. „Es hängen Kindheitserinnerungen an dem Laden“, sagt die gebürtige Kochlerin.

Anstehen ist kein Problem

Dass sie für diese kleine Zeitreise erst einmal rund 45 Minuten vor dem Laden anstehen muss, weil wegen der Corona-Auflagen nur maximal fünf Kunden zeitgleich ins Geschäft dürfen, stört sie nicht. Immerhin hatte Brigitte Huschka-Frieser, die Tochter der 2020 verstorbenen Dora Huschka, mit ihrem Team auch draußen allerhand Ware aufgebaut: Wäscheständer und Reisigbesen, ein Kasperltheater, Kisten voller Staubsaugerbeutel und alles Mögliche mehr. Alles kreuz und quer durcheinander. „So war das hier halt früher“, erinnert sich Markus Degel lachend. „Und wenn es das, was man wollte, oben nicht gab, dann ist Frau Huschka mit dir in ihre ,Schatzkammer‘ in den Keller gegangen, hat irgendwelche Schubladen aufgezogen und irgendwo das Gewünschte rausgezogen.“

Was könnte ich brauchen? Sandra Eberl vor den Regalen mit einer großen Auswahl an Gläsern und Geschirr. © Seliger

Brigitte Huschka-Frieser ist mit dem Erfolg des Totalräumungsverkaufs zufrieden. „Es läuft sehr gut. Besser als gedacht“, bilanziert sie bereits am Samstagmittag. Was mit dem Haus passiert, das die Gemeinde gekauft hat, weiß sie nicht. „Ich hoffe, dass was Gescheites rein kommt“, sagt sie. Nicht noch ein Café, sondern etwas, das die Kochler in ihrem Ort brauchen können.

Der Räumungsverkauf wird laut Brigitte Huschka-Frieser am kommenden Wochenende fortgesetzt. Und zwar am Samstag und Sonntag, 2./3. April, jeweils von 10 bis 18 Uhr.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.