Autorennen am Kesselberg? - Ein Angeklagter wegen versuchter Nötigung verurteilt

Ein McLaren und ein Alfa Romeo sollen sich am 30. Juni vorigen Jahres auf dem Kesselberg ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen geliefert haben. Nun ging der Vorfall vor Gericht.

Kochel am See - Wegen des Vorwurfs eines illegalen Autorennens mussten sich nun ein Diplom-Informatiker (48) aus Berg (Landkreis Starnberg), ein Diplom-Kaufmann (55) aus Weilheim sowie ein Schreiner (60) aus Murnau vor dem Wolfratshauser Amtsgericht verantworten. Nach vierstündiger Verhandlung und der Anhörung von acht Zeugen blieb von dem Vorwurf kaum etwas übrig: Der McLaren-Fahrer vom Starnberger See wurde wegen versuchter Nötigung zu 2000 Euro Geldstrafe verurteilt, die Insassen des Alfa Romeo wurden freigesprochen.

Acht Zeugen - aber unterschiedliche Schilderungen

Bei der Polizei hatten an jenem Dienstagabend gleich mehrere Anrufer ein illegales Rennen angezeigt. In ihren Aussagen vor Gericht brachten die Zeugen allerdings kein deckungsgleiches Bild zustande. „Ich dachte: Jetzt fangen die auch noch an, von Motorrädern ist man es ja gewohnt. Aber Autorennen am Kesselberg, das muss nicht sein“, sagte ein Benediktbeurer (40), der mit einem Freund für eine Feierabendtour mit seinem Rennrad die Serpentinen hinaufgeklettert war. Dabei seien ihm die PS-starken Boliden gleich mehrmals aufgefallen. Mit überhöhter Geschwindigkeit und zu dichtem Abstand seien die Autos an ihnen vorbeigeschossen. „Beim ersten Mal hat kein Kasten Bier mehr dazwischen gepasst“, berichtete der Zeuge. Der hintere habe „schon richtig geschoben“. „Dann war er an einer anderen Stelle oder er hat etwas anderes erlebt als ich“, echauffierte sich der beschuldigte McLaren-Fahrer.

Raser am Kesselberg: Ein Angeklagter wegen Nötigung verurteilt

Ein weiterer Zeuge (37) erklärte, dass die beiden Sportwagen deutlich schneller als erlaubt („90 bis 110 Stundenkilometer“) unterwegs gewesen seien. Außerdem sei der Abstand zu ihm beim Überholen viel zu eng gewesen. „Ich dachte, wenn er jetzt einen Schlenker macht“, räumt er uns weg“, schilderte der erfahrene Rennradler eine Situation, als ihm der Alfa Romeo auf dem Rückweg bergab in einer Kurve entgegen gekommen sei. Allerdings ordnete er die Reihenfolge der Fahrzeuge anders an, als sein Kumpel.

Und das war nicht die einzige Ungereimtheit in den Erinnerungen der Beobachter. Ein Kfz-Mechaniker (44) aus Bad Heilbrunn, der ebenfalls mit einem Rennrad die B 11 hinaufstrampelte, sagte, er sei „extrem knapp und mit hoher Geschwindigkeit“ überholt worden. Jedoch hatte sich der McLaren in seiner Schilderung mit zwei Motorrädern gemessen. Der Alfa Romeo sei in größerem Abstand gefolgt.

Zwei Beschuldigte freigesprochen

Der beschuldigte McLaren-Fahrer räumte zwar ein, an jenem Abend mehrmals den Kesselberg rauf und runtergefahren zu sein, weil er auf einen freien Parkplatz am „Grauen Bär“ wartete, wo er mit einem Freund habe Essen wollen. An Radler, die er zu knapp überholt habe, erinnerte er sich nicht. Und dem Alfa Romeo sei er nur einmal zufällig gefolgt, weil dieser vom Straßenrand vor ihm auf die Straße gefahren sei. Die zwei Insassen des Alfa machten keine Angaben. Sie wurden freigesprochen. In der Verhandlung wurde nicht klar, wer von den beiden am Steuer gesessen hatte. Auch sei nicht festgestellt worden, dass es zwischen den Angeklagten „Absprachen“ gegeben habe, sich zu messen. „Nicht jedes schnelle Fahren ist ein Rennen“, erklärte Richter Helmut Berger, der es lediglich für erwiesen hielt, dass der McLaren-Fahrer „nicht mit den erlaubten 60 km/h“ den Berg raufgefahren sei, einige Radler „in erschreckender Weise überholt“ habe und zu dicht auf den Alfa aufgefahren sei. Wegen versuchter Nötigung verurteilte er den 48-Jährigen zu 40 Tagessätzen à 50 Euro.

Die Staatsanwältin hatte härtere Strafen gefordert. Sie hatte den Weilheimer als Alfa-Fahrer ausgemacht und gegen ihn eine Geldstrafe von 2400 Euro beantragt, der McLaren-Pilot sollte 5600 Euro (80 Tagessätze) zahlen. Zudem hatte sie beantragt, die Führerscheine für zehn Monate und ebenso die zwei Fahrzeuge einzuziehen.

