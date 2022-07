„Desaströse“ Informationspolitik der Deutschen Bahn: Kochels Bürgermeister Thomas Holz übt in Brief Kritik

Taxis statt Züge: Der Schienenersatzverkehr ab Kochel funktioniert nur eingeschränkt. © Weikert

Weil die Bahn ihr Streckennetz erneuert, kommt es auch bei Kochel zu Sperrungen. Von Seiten der Bahn gab es zur Dauer der Maßnahmen aber keinerlei Informationen. Das erzürnt den Kochler Bürgermeister Thomas Holz.

Kochel am See – Seit ein paar Wochen herrscht für Bahnreisende Chaos. Nach dem Bahnunglück bei Garmisch-Partenkirchen inspiziert die Deutsche Bahn ihr Streckennetz und tauscht Betonschwellen eines bestimmten Bautyps aus. Davon betroffen ist auch die Strecke Kochel – Tutzing (wir berichteten). Eine Streckensperrung bestand zunächst zwischen Kochel und Bichl, wurde dann jedoch bis nach Seeshaupt ausgeweitet. Busse stehen offenbar nicht in ausreichender Anzahl zur Verfügung, weshalb der Schienenersatzverkehr mit Taxis erfolgt. Informiert wurde seitens der Bahn im Prinzip gar nicht über die Sperrungen.

Jeder in Kochel habe Verständnis für Maßnahme der Bahn

In der Kochler Gemeinderatsitzung nahm Bürgermeister Thomas Holz (CSU) zu all diesen Punkten Stellung. Jeder in Kochel habe Verständnis dafür, wenn die Bahn ihre Gleise in Ordnung bringe, sagte der Rathauschef und fügte hinzu: „Man mag sich gar nicht ausmalen, wie schlimm es um die Strecke stehen muss, wenn jetzt Knall auf Fall so viele Reparaturen vorgenommen werden.“

Kochels Bürgermeister: Informationspolitik der Deutschen Bahn „desaströs“

Die Informationspolitik der Deutschen Bahn sei jedoch „desaströs“, befand Holz. Dass so ein großer Konzern keine Pressemitteilung herausgeben könne, verstehe er nicht. Er habe gelernt, dass man bei über 25 Grad keine Schweißarbeiten vornehmen könne, teilte Holz mit. Ab wann man damit rechnen könne, dass wieder Züge fahren, wisse niemand. „Gar nichts zu sagen, ist ein Desaster“, stellte der Bürgermeister fest.

„Keine Freude, was momentan passiert“

Das ärgere ihn aus zweierlei Gründen: Erstens verkaufe die Tourismusabteilung am Bahnhof offiziell Bahntickets, und die gemeindlichen Mitarbeiter müssten nun den größten Teil ihrer Arbeitszeit wütende Anrufe entgegennehmen. „Das ist keine Freude, was momentan passiert. Jede Beratungsstunde sollten wir eigentlich der Bahn gesondert in Rechnung stellen“, polterte Holz.

Jahrelange Arbeit zunichte: „Sehr, sehr ärgerlich“

Zweitens habe man in den vergangenen Jahren mit großem Aufwand den ÖPNV attraktiver gemacht, etwa die Taktung verdoppelt und die Ankunftszeit von Bus und Bahn aufeinander abgestimmt. „Jetzt reißt man mit dem Hintern das ein, was man jahrelang mit den Händen aufgebaut hat“, urteilte Holz. Er habe sich schriftlich an die Verantwortlichen bei der Deutschen Bahn gewandt, nicht mit Kritik, an dem, was gemacht werde, aber mit Kritik an der mangelnden Informationspolitik, teilte er mit. „Das ist alles sehr, sehr ärgerlich“, schloss Holz.

Schienenersatzverkehr funktioniert nur eingeschränkt

SPD-Gemeinderat Klaus Barthel fragte, ob man „noch mal als Gemeinde“ der Bahn gegenüber öffentlich Stellung nehmen könne, da auch der Schienenersatzverkehr katastrophal sei. „Mit sechs Taxis funktioniert das überhaupt nicht. Man weiß nicht, ob eines kommt oder nicht, und ob man den Anschlusszug erreicht“, verdeutlichte er. Barthel fände es sinnvoll, den Schienenersatzverkehr ab Kochel über Murnau abzuwickeln. „Das wäre wesentlich schneller als über Penzberg“, glaubt er. Holz teilte dazu mit, der Schienenersatzverkehr sei in seinem Kritikschreiben mitaufgeführt, und er habe gefordert, diesen vernünftig mit Bussen aufzustellen.

