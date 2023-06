Mord am Kochelsee: Ludwig Steinherrs Krimi „Der Sturm erwartet dich“ spielt im Loisachtal

Neu erschienen ist der „Kochelsee-Krimi“. © Verlag

„Der Sturm erwartet dich“ - So heißt der neue Krimi von Ludwig Steinherr. Er spielt im Loisachtal und sorgt für überraschende Wendungen.

Kochel am See/München – Die Rechtsanwältin Swantje und ihr Neffe Benedikt wollen eigentlich nur ein paar entspannte Tage am Kochelsee genießen. Doch die Idylle währt nicht lange. Erst treffen sie auf eine verrückte Dorfheilige, dann entzündet sich ein hitziger Streit mit einem exzentrischen Schauspieler, der samt Familie neben ihre Pension zieht. Und eines Morgens liegt eine Leiche im Garten.

Ludwig Steinherr feiert mit dem „Kochelsee-Krimi“ sein Krimi-Debüt

Das ist der Auftakt für „Der Sturm erwartet dich – Ein Kochelsee-Krimi“, mit dem Ludwig Steinherr ein gelungenes Krimi-Debüt feiert. Der geborene Münchner ist vor allem als Lyriker bekannt, hat sich in den vergangenen Jahren aber mehr der Prosa zugewandt – und nun das Krimi-Genre für sich entdeckt. Dabei ist das Buch eher zufällig entstanden.

„Bei meinem Urlaub am Kochelsee vor zwei Jahren habe ich meine Lektüre zuhause vergessen“, berichtet Steinherr. „Und da ist das Krimi-Schreiben zu meiner Ferienbeschäftigung geworden.“ Ein Teil des Buchs ist somit direkt vor Ort entstanden.

Ein Teil des Buches ist direkt vor Ort entstanden

Groß über den Inhalt nachdenken musste er dabei nicht – die grobe Handlung ist ihm an einem einzigen Nachmittag eingefallen. „Als erstes habe ich dann das große Geständnis am Schluss geschrieben“, erzählt der Autor.

Ludwig Steinherr, Autor © kn

Dass Steinherr schon seit vielen Jahren regelmäßig den Kochelsee besucht, ist dem Buch anzumerken. Ihm gelingt es immer wieder erfolgreich, die Atmosphäre am See einzufangen und seine Eindrücke mit in die Geschichte einfließen zu lassen. Das gelingt ihm vor allem mit seinem angenehmen, leicht lyrisch angehauchten Schreibstil – aber ohne zu ausschweifend zu werden. Und auch die Landschaft rund um den Kochelsee hat ihren Auftritt. „Als Leser sieht man es recht gerne, wenn die Handlung an Orten spielt, die man selber gut kennt“, findet der Autor.

Spannung bis zu letzten Sekunde

Steinherr liefert mit seinem „Kochelsee-Krimi“ ein überzeugendes und kurzweiliges Krimi-Erlebnis. Dabei gelingt es ihm, die Spannung bis zur letzten Seite aufrechtzuerhalten und den Leser mit unerwarteten Wendungen immer wieder zu überraschen.

Im Fokus der Geschichte steht aber weniger die polizeiliche Ermittlungsarbeit als vielmehr die Entwicklung der einzelnen Charaktere. „Mich interessiert besonders die Psychologie der Figuren“, erklärt der Autor. Das merkt man daran, dass sich Steinherr die Zeit nimmt, die sehr unterschiedlichen und Protagonisten einzuführen. Auch wenn es dafür ein paar Seiten dauert, bis der eigentliche Mord ausgeführt wird. Dafür könne der Leser eine bessere Beziehung zu den Personen aufbauen, so Steinherr.

Manche Ereignisse tragen nur auf den ersten Blick zur Lösung des Falls bei

Für den langjährigen Lyriker liegt der Reiz an Prosatexten vor allem darin, dass sich „die Handlung manchmal anders entwickelt als geplant“. Denn die Figuren müssen ihrer eigenen Logik folgen und sich entsprechend ihrem Charakter verhalten. Denn immer wieder werden die Protagonisten mit neuen Ereignissen konfrontiert werden, welche nur auf den ersten Blick zur Lösung des Falls beitragen.

Besonders spannend sei es daher, völlig verschiedene Charaktere aufeinanderprallen zu lassen und zu schauen, was passiert. „Das ist wie eine chemische Reaktion, bei der ich selber nicht weiß, was am Ende rauskommt“, erklärt der Autor.

Ideen findet Steinherr bei langen Spaziergängen

Die Ideen für seine Geschichten kommen Steinherr bei langen Spaziergängen. „Da habe ich meine höchste Kreativitätsphase“, so Steinherr. Die Handlung entstehe dabei nur im Kopf. „Zuhause schreibe ich dann runter, was ich mir beim Gehen ausgedacht habe.“

Der Unterschied zur Lyrik bestehe vor allem darin, dass er nun ein paar Stunden mehr am Schreibtisch verbringen musste. „Ich bin aber beim Tippen oft so vertieft, dass es mir nur wie Minuten vorkommt.“ Wichtig sei ihm vor allem, dass er sich selbst für das, was er niederschreibt, begeistern kann und das Schreiben nicht zur reinen Pflichtarbeit verkommt. „Wenn ich merke, das packt mich gerade nicht, mache ich erst weiter, wenn mir eine neue Idee kommt, die mir richtig gut gefällt“, erzählt Steinherr.

Dass der langjährige Lyriker sich ein weiteres Mal Verbrechen und Mord literarisch annimmt, will er nicht ausschließen. „Das Schreiben hat mir viel Spaß gemacht“, sagt Steinherr. „Und das Krimi-Thema wird mich nicht so schnell loslassen.“ Von Franziska Selter

Info: „Der Sturm erwartet dich – Ein Kochelsee-Krimi“ ist im Allitera Verlag erschienen. Das Buch hat 204 Seiten und kostet 16,90 Euro. ISBN: 978-3-962333-82-9.

