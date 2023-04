Breitseite gegen Barthel: Neuer CSU-Ortsvorsitzender Lantenhammer nutzt Jahresversammlung für Abrechnung

Die neugewählte Führungsmannschaft der Kochler CSU: (v. li.) Thomas Schwarzenberger, Mathias Lautenbacher, Bürgermeister Thomas Holz, Vorsitzender Florian Lantenhammer, Roland Hoffmann, Denise Krinner, Thomas Bacher, Lisa Fichtl und Isidor Gerg. © esc

Bei der Jahresversammlung der Kochler CSU-Ortsgruppe echauffierte sich der neue Vorsitzende Florian Lantenhammer über den „Schmarrn eines Einzelnen“.

Kochel am See – Zu einer Generalabrechnung mit dem SPD-Vertreter im Gemeinderat, Klaus Barthel, allerdings ohne dessen Namen zu nennen,– nutzte der neue Vorsitzende Florian Lantenhammer die Jahresversammlung der Kochler CSU-Ortsgruppe. „Wenn einer immer alles besser weiß und einfach immer gegen alles ist, dann sorgt das für ganz schlechte Stimmung im Gremium“, sagte Lantenhammer. „Ich stelle mir die Arbeit im Gemeinderat anders vor.“

Im Kochler Rat werde viel Zeit verschwendet wegen „Schmarrn eines Einzelnen“

„In der Gemeinde sollte es nur darum gehen, das Beste für das Wohl der Bürger zu erreichen“, erklärte Lantenhammer weiter. Dabei werde im Kochler Rat viel Zeit verschwendet, „weil wir ständig mit dem Schmarrn eines Einzelnen beschäftigt sind“. Als Beispiel führte er die Popularklage gegen die Pläne mit dem ehemaligen Verstärkeramt auf, die letztlich gerichtlich abgeschmettert worden sei. „Großteils gut zusammen gearbeitet“, habe hingegen der Gemeinderat, als es um die neue Parkraum-Bewirtschaftung ging: „Dass da 26 neue Parkautomaten an einem Tag aufgestellt werden konnten, ist auch nicht alltäglich.“

Kommende Vorhaben in der Gemeinde: Neue Rettungsstation und Radweg

Einen Ausblick auf die kommenden Vorhaben der Gemeinde gab Bürgermeister Thomas Holz. Besonders erwähnte er den geplanten Bau der neuen Rettungsstation für Berg- und Wasserwacht sowie den ebenfalls geplanten durchgehenden Radweg von der Ortsgrenze von Benediktbeuern zur Ortsgrenze von Schlehdorf. „Da der vom Bund gefördert wird, kostet er die Gemeinde nichts.“ Der Rathauschef will bekanntlich als Direktkandidat in den bayerischen Landtag einziehen. Bei einem Erfolg stünde Kochel ab dem 30. Oktober ohne Ersten Bürgermeister da. Dann müsste die Gemeinde binnen drei Monaten eine Neuwahl durchführen.

Der scheidende Landtagsabgeordnete Martin Bachhuber bescheinigte der aktuellen Bundesregierung: „Sie können es einfach nicht.“ Holz bemängelte zum wiederholten Male, dass Bayern als größter Zahler beim Länderfinanzausgleich in der Regierung nichts mitzureden habe. Letztlich stellte sich auch noch Thomas Schwarzenberger als Bezirkstagskandidat vor.

Lantenhammer folgt auf Zangl: „Politische Arbeit näher am Bürger“

Florian Lantenhammer tritt als CSU-Ortsvorsitzender die Nachfolge von Benedikt Zangl an, der nicht mehr kandidiert. Ihm zur Seite steht als Stellvertreter Bürgermeister Thomas Holz, der auch Digitalbeauftragter ist. Thomas Bacher wurde zum Schatzmeister gewählt, Denise Krinner zur Schriftführerin sowie Lisa Fichtl, Isidor Gerg, Roland Hoffmann, Sebastian Krinner und Mathias Lautenbacher zu Beisitzern. Der scheidende Josef Neuner, auch „Mister CSU“ genannt, wurde von der Versammlung zum Ehrenmitglied ernannt.

Wie Florian Lantenhammer in seiner Antrittsrede betonte, wolle nun „die jüngere und motivierte Vorstandschaft als mit Abstand größte politische Gemeinschaft in Kochel die politische Arbeit näher am Bürger ausrichten“.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.