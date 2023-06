Bringt Farbe ins Spiel: Action Painting im Franz-Marc-Museum

Teilen

Zusammen mit Kursleiter und Kunstpädagoge Michael Sterna (re.) präsentierten die jugendlichen Teilnehmer stolz ihre Werke vor dem Museum. © näher

Das Action Painting mit Luftballonen und Pfeilen sorgt im Kursangebot des Franz-Marc-Museums für gute Laune. Ein bisschen lässt sich sogar steuern, wie das Zufalls-Bild am Ende aussieht.

Kochel am See – Wer sich durch die Parkanlage dem Museum nähert, hört von weitem schon ein angeregtes Stimmengewirr. Da das Wetter an diesem Tag wahrlich sommerlich ausfällt, kann der Kurs Action-Painting wie von Michael Sterna erhofft im Freien stattfinden.

Action-Painting im Ferienprogramm des Franz-Marc-Museums in Kochel

Vier Erwachsene und drei Kinder scharen sich um den Kursleiter, der gerade einen neuen Luftballon aufbläst. „Welche Farbe ist erwünscht?“, erkundigt er sich. „Gelb und grün“, wird verlangt. Vorsichtig füllt Sterna die Farben in den Ballon, ohne die Luft wieder entweichen zu lassen. Nun wird der mit Luft und Farbe gefüllte Ballon über einer Leinwand befestigt, die an einer Holzwand lehnt und schon erste Farbspuren aufweist. Dann ist genaues Zielen und Werfen angesagt. Gleich der erste Pfeil trifft voll ins Schwarze – beziehungsweise auf den Ballon. Der platzt und entlässt die Farben auf das Bild. Staunende Ahs und Ohs ertönen.

Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.

Viel oder wenig Luft im Ballon beeinflusst die Verteilung der Farben

Auch wenn es letztlich der Zufall entscheidet, wie sich die Farben auf das Bild ergießen, ob und wie sie sich mischen, gibt es doch ein paar Steuerungsmöglichkeiten. „Ich kann mehr oder weniger Luft in den Ballon blasen, mehr oder weniger Farbe hinein geben, diese stark oder wenig verdünnen und die Farben schon vorab durch vorsichtiges Schütteln mischen“, erläutert Sterna. Weiterhin hängt es davon ab, mit wie viel Kraft und Schwung der Pfeil auf den Ballon trifft. Und es scheint auch eine Rolle zu spielen, ob ein paar Fehlversuche voraus gehen und sich die Farben somit länger im Ballon befinden.

„Früher wurde das Action Painting auch als Happening veranstaltet“, erzählt Sterna. „Da wurde dann das ganze Umfeld, also alles was Farbspritzer abbekommen hatte, zum Bestandteil des Kunstwerks erklärt.“ Heute und hier muss dagegen nach der Aktion aufgeräumt werden.

Sogar aus München kommen die Teilnehmer

Aus Kochel, Penzberg und München kommen die Teilnehmer des Ferienkurses. Eine Frau aus Kochel bedauert, dass das Angebot des Museums im Ort noch zu wenig bekannt sei. „Meine Tochter hat schon zweimal an den Kinderkursen teilgenommen und war so begeistert, dass ich es jetzt auch mal versuchen wollte“, erklärt sie.

Michael Sterna hat in Münster Kunst studiert und im Jahr 2000 ein Atelier in Bad Tölz bezogen. „Jetzt habe ich ein Haus in Istrien, wo ich auch die meiste Zeit verbringe“, erzählt er. „Wenn ich wegen der Kurse hier bin, wohne ich bei einem Freund in Schlehdorf.“ Vor 15 Jahren hatte ihn die Leitung des Franz-Marc-Museums gebeten, ein Konzept für die Museumspädagogik zu entwickeln. „Auf mich ist man gekommen, weil ich die ‚Schule der Phantasie‘ in Wolfratshausen geleitet habe“, sagt Sterna. Von Anbeginn war er selbst auch als Kursleiter aktiv. Und ehe er nach Istrien gezogen ist, hat er darüber hinaus gerne auch Museumsführungen gemacht. „Nun wird im Juli ja endlich der Neubau eingeweiht. Damit kann die Kursarbeit ausgeweitet werden, weil wir tolle, neue Räume zur Verfügung haben werden“, freut sich Sterna.

Als die letzte Runde vorüber ist und die Leinwände voller wunderbarer, dichter Farbstrukturen, baut Sterna an der Außenwand des Museums kurzerhand eine kleine Ausstellung auf. Die zufriedenen Künstler postieren sich gerne vor ihren Werken. Von Sabine Näher

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.