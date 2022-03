Kino Kochel nimmt wieder Betrieb auf - Filmvorführer gesucht

Von: Christiane Mühlbauer

Das kleine Kino in Kochel befindet sich über der Heimatbühne. © Arndt Pröhl

Im Zuge der Corona-Lockerungen hat nun auch das Kino in Kochel wieder den Betrieb aufgenommen. Es wird von einem Verein ehrenamtlich betrieben. Der engagierte Vorstand sucht weitere Filmvorführer.

Kochel am See – Seit wenigen Tagen surrt im kleinen Programmkino in Kochel wieder der Projektor. Mit dem Film „Der Alpinist“ haben die Ehrenamtlichen, die das Kino am Laufen halten, wieder den Betrieb aufgenommen. „Ich denke, es dauert noch ein paar Wochen, bis es sich überall herumgesprochen hat“, sagt Vorstand Stefan Bauer. „Deshalb wird der Besuch in nächster Zeit sicherlich eher noch mau sein.“ Trotzdem, das Programm steht: Ab 17. März läuft die Komödie „Noch einmal June“, gefolgt von „Belfast“ und „Blue Bayou“.

Eberhofer-Krimi und „Walchensee forever“ liefen im vergangenen Jahr gut

Die Filmauswahl im Verein trifft Steffen Wendler. Filme seien am Markt derzeit eigentlich ganz gut zu beziehen, meint er, ein Kassenschlager sei für heuer aber erstmal nicht in Sicht. Überregional war das im vergangenen Sommer der neue Eberhofer-Krimi und regional der Dokumentarfilm „Walchensee Forever“. „Er ist bei uns sehr gut gelaufen“, berichtet Vorstand Stefan Bauer. Zum Filmgespräch war im Herbst Regisseurin Janna Ji Wonders gekommen (wir berichteten).

Filme aus oder über die Ukraine: Unsicher, ob das in Kochel gut läuft

Zurzeit, berichtet Bauer, würden viele Filme aus oder über die Ukraine angeboten, sowohl Dokumentar- als auch Spielfilme. „Die Verleiher wollen damit dem Zeitbedürfnis entgegenkommen.“ Ob man davon auch etwas in Kochel zeige, sei noch nicht entschieden. Bauer ist skeptisch: „Ich weiß nicht, ob die Zuschauer so zahlreich kommen, wenn sie das Thema eigentlich täglich in den Nachrichten haben.“ Allerdings: „Als gemeinnütziger Verein können wir natürlich auch in solche Nischen reingehen, weil wir nicht so angewiesen sind auf die Kassenschlager.“ Apropos Geschäft: Bauer hofft, dass die Gäste auch wieder zahlreich zu Gummibärchen & Co. greifen: „Der Umsatz ist schon wichtig für uns.“

Im Saal ist jedenfalls alles in Ordnung. Im vergangenen Herbst wurde eine undichte Stelle im Dach entdeckt, so dass es einen Wasserschaden im Vorführraum gegeben hatte (wir berichteten). „Aber jetzt passt alles wieder. Weitere Schäden gab es Gott sei Dank nicht“, sagt Bauer.

Ehrenamtliche Filmvorführer gesucht: „Ein paar Mal dabei sein, dann weiß man, wie es läuft.“

Für den Betrieb des Kinos sucht der Verein ehrenamtliche Filmvorführer, die sich auch um die Abendkasse kümmern. Dafür brauche man kein großes Knowhow, sagt Bauer. „Ein paar Mal dabei sein, dann weiß man, wie es läuft.“ Auch vor der Technik brauche man sich nicht fürchten. „Es ist nicht mehr so wie früher, als es passieren konnte, dass plötzlich die Filmrolle riss“, erinnert er sich schmunzelnd. Heute sei alles digital. „Auch Ältere brauchen keine Angst davor zu haben.“ Bezahlt werde die Tätigkeit nicht, als Lohn darf man immer kostenlos ins Kino. Die Einsatztermine erfolgen nach Absprache.

Weitere Infos

zum Programm gibt es im Internet auf www.kinoinkochel.de. Wer mitarbeiten möchte, kann sich per Mail an info@kinoinkochel.de melden.

