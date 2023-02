Genug Helfer gefunden: Kochler Kinderball kann doch stattfinden

Von: Franziska Seliger

Teilen

Der Kinderfasching in der Kochler Heimatbühne stand auf der Kippe. Doch dank genügend Helfern kann er trotzdem stattfinden. © privat

Der Kinderball in Kochel kann stattfinden. Für die Veranstaltung am 13. Februar haben sich genug Helfer gefunden. Auf die jungen Gäste warten einige Attraktionen.

Kochel am See – Gute Nachrichten für alle faschingsbegeisterten Kinder in Kochel und Umgebung: Der Kinderball, den der Kinder- und Jugendförderverein aus Kochel in den Jahren vor der Pandemie alljährlich in der Heimatbühne organisiert hatte, kann auch in diesem Jahr stattfinden. Das teilt die Vereinsvorsitzende Rosemarie Marksteiner mit.

Kochler Kinderball: Dank Zeitungsartikel haben sich genügend Helfer gefunden

„Dank einiger Eltern, die sich aufgrund des Artikels im Tölzer Kurier gemeldet haben, kann der Ball stattfinden“, freut sich Marksteiner. Zuvor hatte es so ausgesehen, als könnte die beliebte Faschingsveranstaltung heuer aus Mangel an ehrenamtlichen Helfern nicht stattfinden. Die Helfer brauche der Verein, um den Faschingsball im Vorfeld zu organisieren, wie Marksteiner im Dezember vergangenen Jahres in einem Gespräch mit der Heimatzeitung erklärt hatte.

Zusätzlich brauche es Ehrenamtliche, die bei der Veranstaltung selbst vor Ort sind und etwa bei den angebotenen Spielen mit anpacken (wir haben berichtet). Marksteiner ist sehr erleichtert, dass sich dank des Aufrufs im Tölzer Kurier doch noch genug tatkräftige Unterstützer gefunden haben.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.

Kinderfaschingsball am Montag in der Heimatbühne - Buntes Programm

Der beliebte Kinderfaschingsball findet also am Montag, 13. Februar, in der Heimatbühne statt. Beginn ist um 15 Uhr. Am Anfang des Balls werde es ein Programm für die ganz kleinen Kinder geben, so Marksteiner. Für die größeren Kindergarten- oder Grundschulkinder sei an diesem Nachmittag unter anderem eine Faschings-Olympiade mit verschiedenen Stationen geplant.

Außerdem werde Kinderschminken angeboten und eine Bastelecke eingerichtet. Auch Auftritte der Tanzgruppe der Turngemeinschaft (TG) Kochel und der Benediktbeurer Kindergarde seien geplant. Der Eintritt zu dem Ball kostet drei Euro für Erwachsene und zwei Euro für Kinder.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.