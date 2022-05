Vorverkauf für Musiksommer läuft – Veranstalter können wohl mehr Sitzplätze anbieten

Von: Christiane Mühlbauer

Die „nouWell cousines“ sind Donnerstag, 21. Juli, am Walchenseekraftwerk zu hören. © kn

Zum zweiten Mal findet heuer der „Musiksommer am Walchenseekraftwerk“ statt. Heuer können dank der Corona-Lockerungen wohl mehr Plätze angeboten werden. Das Publikum erwartet ein vielfältiges Programm

Kochel am See – Im Juli findet in Kochel zum zweiten Mal der „Musiksommer am Walchenseekraftwerk“ statt. Veranstaltet wird er vom Energiekonzern Uniper, also dem Betreiber des Kraftwerks, in Zusammenarbeit mit Sabine und Stefan Pfister von „KleinKunst und Kultur“ (KKK) in Lenggries.

Corona-Lockerungen lassen mehr Plätze zu

„Nachdem wir voraussichtlich keine Corona-Einschränkungen mehr haben werden, können wir ohne Abstände bestuhlen“, sagt Sabine Pfister nach einer Besprechung, die vor Kurzem stattgefunden hat. „Das heißt, dass wir ein paar mehr Plätze anbieten können, sofern wir sie von der Gemeinde Kochel genehmigt bekommen. Es werden aber maximal 300 sein, also es ist immer noch sehr klein und gemütlich.“

Vorverkauf läuft „einigermaßen“ - Zurückhaltung noch immer zu spüren

Die Tölzer Firma CN Mediatec wird sich um die Technik kümmern. „Die Vorfreude ist groß, und wir hoffen auf gutes Wetter und guten Zuspruch“, sagt Theodoros Reumschüssel, Pressesprecher des Uniper-Konzerns in Walchensee für den Bereich Wasserkraft. Der Vorverkauf laufe „einigermaßen“, sagt Pfister. „Man merkt schon noch, dass die Leute zurückhaltend sind.“

Das Publikum kann sich auf ein vielfältiges Programm freuen

Hier ein Überblick über die Veranstaltungen: Den Auftakt macht am Dienstag, 5. Juli, Claudia Koreck mit ihrer Band und dem neuen Programm „Auf die Freiheit“. Darin enthalten sind auch Songs aus ihrem ersten Cover-Album namens „Perlentaucher“. Zwei Tage später, am Donnerstag, 7. Juli, kommt die Band „Conny & die Sonntagsfahrer“. Das Ensemble spielt deutsche Schlager aus den 1950er- und 60er-Jahren, kleidet sich im Stil der damaligen Zeit und präsentiert auch auf der Bühne entsprechende Utensilien, etwa auf alt getrimmte, große Mikrofone.

Claudia Koreck kommt am 5. Juli zum Auftakt. © kn

Eddy Miller, der 2021 kurzfristig eingesprungen war und das Publikum begeisterte, kommt heuer wieder, und zwar am Freitag, 15. Juli. Er interpretiert nicht nur Entertainer-Größen wie Frank Sinatra, Michael Bublé und Robbie Williams, sondern singt auch Hits von Prince, Tom Jones oder Roger Cicero.

Lokalen Künstlern soll eine Bühne gegeben werden

Den Veranstaltern ist es auch wichtig, lokalen Künstlern eine Bühne zu geben: Der „Oimara“ Beni Hafner aus Tegernsee spielt am Sonntag, 17. Juli, aus seinem Album „Wannabe“. Es folgen die „nouWell cousines“, bekanntlich fast alle junge Musiker von der Familie Well, am Donnerstag, 21. Juli. Ihr Programm trägt den Titel „Boaznklassik.“ Mit ihren klassischen Instrumenten versprechen sie Musik und freche Texte aus „verschiedenen Kulturen und G’sichtern“, entstanden im Johannis-Café in München.

Beim letzten Konzert am Freitag, 29. Juli, stehen „San2 & His Soul Patrol“ auf der Bühne. In der Band spielt auch der Lenggrieser Sebastian Schwarzenberger mit. „The Rescue“ heißt ihr Programm mit viel Rhythm & Blues.

Weitere Infos und Tickets

Eine Übersicht über alle Konzerte gibt es auf www.uniper.energy/musiksommer. Der Eintritt (inklusive Vorverkaufsgebühr) kostet 25 Euro beziehungsweise 30 Euro (Claudia Koreck). Kinder bis einschließlich 12 Jahre zahlen 15 Euro. Beginn ist um 20 Uhr. Die Tickets gibt es nur beim KKK per E-Mail an musiksommer@kkk-lenggries.de. Weitere Infos unter Telefon 0 80 42/91 24 65.

