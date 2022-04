Besucher am Walchensee besser lenken

Von: Christiane Mühlbauer

Der Walchensee ist ein beliebtes Ausflugs- und Urlaubsziel. Künftig soll dort eine Parkraumsensorik die Besucherströme lenken. (Archivfoto) © Andreas Steppan

Mit einer Parkraumsensorik will die Gemeinde Kochel die Besucherströme am Walchensee besser lenken. Im Gemeinderat wurde über die sinnvolle Umsetzung diskutiert und die Beschaffung beschlossen.

Kochel am See – Die Errichtung eines Parkleitsystems ist eines der Ziele im umfangreichen Walchensee-Konzept. Im Rahmen des „Tourismus Paket Bayern“ steht nun der Förderbaustein „Besucherstromlenkung“ zur Verfügung, berichtete Bürgermeister Thomas Holz (CSU) am Montag im Gemeinderat.

Erfassung von Echtzeitdaten: Besucher können sich informieren, ob Region überfüllt ist

Gegenstand der Förderung sind Maßnahmen zur Erfassung, Verarbeitung und Bereitstellung von „touristisch relevanten Echtzeit-Auslastungsdaten“ im Bereich von Parkplätzen sowie bei touristischen Attraktionen. Nutzer sollen sich dann im Internet informieren können, ob eine Region überfüllt ist und wo es noch Parkplätze gibt.

Aus Zeit- und Kostengründen: Nur die Parkplätze erfassen, die für gesamte Walchenseeregion repräsentativ sind

Aus Zeit- und Kostengründen lasse sich eine Erfassung aber nicht auf allen Parkplätzen durchführen. Deswegen habe man sich auf jene Parkplätze konzentriert, auf denen ein für die gesamte Walchenseeregion repräsentatives Geschehen abbildbar sei, so Holz.

Ausgewählt wurden am Walchensee der Parkplatz in Einsiedl (P37), der Parkplatz an der Surferwiese (er wird privat betrieben), der Parkplatz an der Herzogstandbahn (ihn betreibt die Bahn) sowie die Plätze am Kesselberg Passhöhe-Süd 2 (P25) und Passhöhe-Nord (P23). Bei den ersten vier soll eine Ein- und Ausfahrtsmessung über Kameras erfolgen, an der Passhöhe-Nord über den Parkscheinautomaten mit Online-Anbindung. Die Gesamtkosten liegen bei knapp 68 000 Euro, es gibt jedoch eine Förderung in Höhe von fast 50 000 Euro, so dass für die Gemeinde ein Eigenanteil von knapp 19 000 Euro verbleibt.

„Wollen niemanden vergrämen, sondern die Besucher lenken“ - Start am liebsten noch heuer

„Wir wollen niemanden vergrämen, sondern die Besucher lenken“, sagte Holz. Im Kern geht es darum, Daten zu sammeln, damit der Ausflügler schon bei der Tagesplanung sehe beziehungsweise im Vorfeld prognostiziert bekomme, wie es am Walchensee aussehe. Startschuss für das Projekt soll am liebsten noch heuer sein, sagte Holz auf Nachfrage unserer Zeitung. Die Arbeiten werden ausgeschrieben und dann Verträge geschlossen. Letztlich hänge der Start auch von der Verfügbarkeit der Firmen ab, so Holz. Welches Portal online genutzt werde, sei gerade in der Klärung.

Rosi Marksteiner (Die Mitte) wollte wissen, ob auch die Jachenau eine solche Sensorik einführe. Er habe es weitergegeben, sagte Holz, könne aber nicht sagen, wie weit die Nachbarn hier seien.

Projekt ist auf Online-Nutzung ausgelegt

Das Projekt ist auf Online-Nutzung ausgelegt. Ob es in kommender Zeit dann auch noch zusätzliche Warn-Schilder wegen Überlastung geben werde, sei noch offen, so Holz. Derzeit wird in Zusammenarbeit mit der Polizei an der Autobahn eine Warntafel aktiviert. Deren Wirkung sei „aber nicht die größte“, meinte Holz. „Die Leute sind ja dann schon auf dem Weg.“

Eventuell noch mehr Schilder an der Autobahn?

Hinsichtlich der geplanten Parksensorik sprach Reinhard Dollrieß (FW) aus Walchensee von „einem tollen System“: „Aber der Kunde muss auch Kenntnis davon haben.“ Außerdem, so Dollrieß weiter, könne man auf ein Schild an der Autobahn wohl nicht verzichten. Er könnte sich sogar noch mehr Schilder dort vorstellen.

Ähnlich äußerte sich sein Fraktionskollegen Frank Sommerschuh. Aber noch mehr Schilder an der Autobahn, vor allem ein Parkleitsystem, werde man dort wohl kaum realisieren können, meinte Holz.

Generelle Zweifel an dem Projekt äußerte Klaus Barthel (SPD). „Ich weiß nicht, ob die Leute die App nutzen.“ Letztlich stimmten die Gemeinderäte mit der Gegenstimme von Barthel für die Einführung.

