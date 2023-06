Zwei parallele Einsätze für Kochler Bergwacht am Herzogstand

Von: Felicitas Bogner

Der Hubschrauber Christoph Murnau wurde am Sonntag an den Herzogstand gerufen. © karl Bock

Zwei parallel laufende Einsätze hielten am Wochenende die Kochler Bergwacht drei Stunden auf Trab.

Kochel am See – Um 14 Uhr wurden die ehrenamtlichen Retter zu einer gestürzten Person am Südabstieg des Herzogstands gerufen. Die Erstversorger alarmierten den Notarzthubschrauber Christoph Murnau nach, da die Patientin starke Schmerzen im Sprunggelenk klagte.

Urlauberin aus Hessen erlitt dreifache Sprunggelenksfraktur

Die Urlauberin aus Hessen kam mit einer dreifachen Sprunggelenksfraktur mit dem Helikopter ins Unfallklinikum nach Murnau, so der Bericht der Einsatzkräfte. Die Bergwachtmannschaft begleitete anschließend den Ehemann zurück ins Tal.

Ein Mountainbiker war auf der Forststraße Richtung Herzogstandhaus gestürzt

Noch während des ersten Einsatzes wurde die Bergwacht zu einem gestürzten Mountainbiker auf der Forststraße Richtung Herzogstandhaus alarmiert. Ein junger Mann aus dem Landkreis Freising zog sich laut Angaben des Bereitschaftleiters Toni Geiger bei einem Sturz mehrere Schürfwunden und Prellungen zu. Eine Einsatzmannschaft konnte per Rettungsfahrzeug den Patienten erreichen, versorgte ihn und brachte ihn anschließend mit dem Wagen ins Tal, um den Freisinger an den Rettungsdienst zu übergeben.

