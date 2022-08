Badende versorgt und Hilfe für die Helfer: Wasserwacht Walchensee hat gut zu tun

Von: Christiane Mühlbauer

Zusammen mit den Segelfreunden Walchensee trainierten die Ehrenamtlichen der Wasserwacht das richtige Verhalten beim Kentern eines Katamarans. © Grünwald

Bedingt durch Ferienzeit und schönes Wetter, hatte das Team der Wasserwacht Walchensee am zurückliegenden Feiertagswochenende einige Einsätze zu absolvieren. Außerdem konnten sie selbst zwei Fortbildungen machen.

Walchensee – Wie Lisa Grünwald auf Kurier-Anfrage berichtet, kam es sowohl am Freitag als auch am Sonntag zu zwei schweren Fahrradunfällen von Urlaubern. Sie waren jeweils alleinbeteiligt gestürzt und zogen sich dabei mittelschwere Verletzungen zu. Auch der Rettungshubschrauber wurde angefordert. Beide Urlauber kamen ins Krankenhaus.

Am Freitag wurde noch ein defekter Katamaran abgeschleppt, und zwei Kite-Surfer benötigten Hilfe im Wasser. Auch hier waren die Ehrenamtlichen schnell vor Ort und konnten helfen. Außerdem musste die Wasserwacht anderen Personen noch Ermahnungen erteilen wegen der Nichtbeachtung von Naturschutzregeln am See, berichtet Grünwald.

Verständigung auch dank Google-Translator

Am Wochenende musste Badegästen mit kleineren Wunden, verursacht zum Beispiel durch scharfkantige Steine im Uferbereich, geholfen werden. „Nicht alle sprachen deutsch, wir haben mal mittels Internet übersetzen müssen“, sagt Grünwald. Am Samstagabend leisteten die Ehrenamtliche Erste Hilfe bei einem internistischen Notfall in einem Gasthaus.

Fortbildung mit Wassersportlern aus der Region

Außerdem absolvierten die Ehrenamtlichen Fortbildungen in Zusammenarbeit mit lokalen Sportlern. André Wacke von „Sunnawind“ aus Penzberg zeigte Details von der neuen Trendsportart Wingsurfen, und mit den Segelfreunden Walchensee wurde ein gemeinsames Kentertraining durchgeführt. „So konnten beide Seiten einiges voneinander lernen. Hand in Hand auf dem Wasser“, freut sich Grünwald.

