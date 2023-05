Bauarbeiten in Kochel am See: Rathaus bekommt neues Dach

Von: Christiane Mühlbauer

Das Kochler Rathaus wird auch in den kommenden Wochen noch eingerüstet bleiben. Das Dach muss neu eingedeckt werden. © Matthäus Krinner

Seit Herbst läuft in Kochel die Sanierung des Rathauses. Im Fokus stehen Dach und Heizung. Die Arbeiten sollen in diesem Jahr abgeschlossen werden.

Kochel am See – Die Sanierung des Rathauses stand schon einige Zeit auf der Liste der Gemeinde. Die Öl-Heizung war alt, und das Dach nicht gedämmt. Außerdem gab es bei Sturm und Regen immer wieder Probleme.

Bei der Installation der neuen Heizung verlief alles nach Plan. „Nachdem der neue Pelletbunker eingebaut und die Heizung installiert wurde, ist diese auch bereits in Betrieb“, berichtet Bürgermeister Thomas Holz auf Nachfrage unserer Zeitung.

Rathaus Kochel: Dach wird komplett neu eingedeckt

In der Zwischenzeit konnten die Dämmarbeiten im Dachgeschoss abgeschlossen und neue Fenster eingebaut werden, so Holz. Während der Arbeiten an der Dachhaut sei aber leider festgestellt worden, dass die Dacheindeckung in einem sehr schlechten Zustand sei. „Deswegen werden wir die Baustelle erweitern und auch das Dach komplett neu eindecken“, sagt Holz. Diese Arbeiten sind bereits ausgeschrieben und sollen noch im Mai vergeben werden. Im Zuge der neuen Eindeckung werde dann auch die Sanierung der Gauben fortgeführt.

Im Dachgeschoss wird zudem das Heizsystem modernisiert, es erhält ein neues Rohrsystem, und die Heizkörper werden energieeffizienter ausgestattet, berichtet Holz weiter. „Der Auftrag ist bereits erteilt, ein Ausführungstermin wurde jedoch noch nicht festgelegt.“

Gemeinde Koche will Angebote für Photovoltaik-Anlage einholen

Parallel dazu bereite man die Umnutzung der Räume im Dachgeschoss als Büros vor. „Das heißt, dass unter anderem gerade eine Kostenschätzung erstellt wird sowie eine Bestandsanalyse der Bodenbeläge vorgenommen wird“, erklärt der Rathauschef. Auch die Elektro-Planung werde gemacht.

Angebote für die neue Photovoltaik-Anlage will die Gemeindeverwaltung in Kürze einholen. Am Rathaus-Parkplatz wird es übrigens auch eine E-Ladestation geben. Ein Teil der Parkplätze steht zurzeit nicht zur Verfügung. Ziel sei es, mit allen Bauarbeiten in diesem Jahr fertig zu werden, sagt Holz. „Das hängt allerdings auch von den beteiligten Firmen ab.“

