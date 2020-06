Bei Kochel am See: Hochlandrinder helfen, den Artenreichtum zu erhalten

Einige schottische Hochlandrinder weiden nun am Ochsensitz bei Kochel am See.

Am Ochsensitz

Seit vielen Jahren steht auf dem Hof der Familie Seemüller/Wallrapp eine Herde Schottischer Hochlandrinder. Dieser Tage sind einige von ihnen an den Ochsensitz bei Kochel am See umgezogen. Damit „sitzen“ am Ochsensitz nach Jahrzehnten, wenn nicht mehr, wieder Ochsen.