Hund in den Kochler Bergen vermisst: Wo ist Timmi?

Bei einem Wanderausflug in den Bergen rund um Kochel ist aller Wahrscheinlichkeit nach ein sechsjähriger Mischlings-Hund an einer steilen Stelle abgestürzt. Bisher fehlt jede Spur von ihm.

Kochel am See – Freiwillige Helfer suchten „Timmi“ zwar stundenlang, entdeckten den Vierbeiner aber nicht. Besitzer Helmut Wiesmeth aus Ingolstadt hofft aber immer noch, dass sein Hund wieder auftaucht.

Wiesmeth war am Mittwoch mit einem Bekannten und „Timmi“ in den Bergen unterwegs. Auf dem Weg vom Sonnenspitz runter in Richtung Graseck habe sein Hund plötzlich eine „merkwürdige Bewegung“ gemacht. Das habe sein Begleiter bemerkt und ihn darauf aufmerksam gemacht, berichtet Wiesmeth. Doch als der Ingolstädter nach seinem Vierbeiner schauen wollte, war Timmi verschwunden. „Es ging alles so schnell, ich habe nach links geschaut, und dann war er auch schon weg“, erklärt Wismeth. Das war am Mittwoch zwischen 13 und 14 Uhr.

Hund zwischen Sonnenspitz und Graseck plötzlich weg gewesen

Natürlich suchte er sofort nach seinem Hund, rief immer wieder seinen Namen. Sein Mitwanderer blieb an der Stelle stehen, an der der Hund verschwunden war, in der Hoffnung, dass „Timmi“ wieder zurückkommen würde. Doch das Warten war vergebens. Schließlich bekam das Wander-Duo Hilfe von Ortsansässigen. Aber auch die freiwilligen Helfer suchten bis 22 Uhr vergeblich nach dem Mischlingsrüden. Am Donnerstag wurde die Suche fortgesetzt – ebenfalls ohne Erfolg. Roland Stadler aus Kochel am See war einer der Helfer. „An der Stelle, an der der Hund wahrscheinlich abgestürzt ist, geht es recht tief nach unten, bis zum Heckenbach“, sagt er auf Anfrage. Ob der Hund den vermuteten Sturz überlebt haben könnte, ist seines Erachtens schwer abzuschätzen. „Wir halten aber alle weiter unsere Augen nach ,Timmi‘ offen“, sagt er.

Absturz bei steiler Passage sehr wahrscheinlich

Wiesmeth selbst fuhr am Donnerstagnachmittag schweren Herzens ohne seinen geliebten Timmi zurück nach Ingolstadt. Wer den Hund sieht, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 01 72/7 58 66 25 zu melden. Der sechsjährige Mischling ist zirka 50 Zentimeter groß und hat weißes Fell mit braunen und dunklen Flecken. „Timmi“ trägt ein anthrazit-farbenes Geschirr und ist generell recht scheu.

