Bergwacht mahnt nach Rettungseinsatz: „Verlasst Euch nicht auf Handy-Apps!“

Von: Sabine Schörner

Teilen

Unwegsames Gelände: Vom Hubschrauber seilten sich zwei Retter der Kochler Bergwacht zu den Verstiegenen ab. © Bergwacht Kochel

Wanderer, die sich verstiegen hatten oder an der Benediktenwand Kreislaufprobleme bekamen, weil sie zu wenig getrunken hatten, hielten die Bergwacht in Kochel und Benediktbeuern auf Trab.

Kochel am See/Benediktbeuern - Die Kochler Bergwacht wurde am Sonntag gegen 11.30 Uhr zu zwei Bergsteigern gerufen, die zwar unverletzt waren, sich aber verstiegen hatten. Wie die Bergwacht auf ihrer Facebook-Seite berichtet, wollten die beiden eigentlich auf die Sonnenspitze, waren aber im Verlauf des Aufstiegs vom Weg abgekommen. In einem Geröllfeld kamen sie nicht mehr weiter und setzten einen Notruf ab.

Bergwacht: „Blick in Wanderkarte für Planung unerlässlich“

Aufgrund des Geländes wurde der Hubschrauber Christoph Murnau zur Rettung hinzugezogen. Er flog zwei Luftretter der Bergwacht zur Einsatzstelle. „Mittels Rettungsdreieck waren die Verstiegenen schnell gerettet“, schreibt die Bergwacht. Im Tal angekommen, konnten sie selbstständig die Heimreise antreten.

In diesem Zusammenhang richtet die Kochler Bergwacht noch einmal einen dringenden Appell an alle Wanderer und Bergsteiger: „Verlasst Euch bitte nicht ausschließlich auf Handy-Apps. Der Blick in eine topografische Wanderkarte ist für die Tourenplanung unerlässlich.“

Mehrere Bergwacht-Einsätze an der Benediktenwand

Zu mehreren Einsätzen an der Benediktenwand musste am Sonntag auch die Bergwacht Benediktbeuern ausrücken. Ursächlich waren in allen Fällen Kreislaufprobleme, teils hervorgerufen durch Dehydrierung.

Zunächst musste ein Mann an der Tutzinger Hütte medizinisch betreut werden. Sein Kreislauf wurde stabilisiert.

Wanderer mit Kreislaufproblemen wegen Flüssigkeitsmangels

Danach ging es zu zwei weiteren Einsätzen am Westanstieg, auch hier hatten die Betroffenen Kreislaufprobleme. Eine Wanderin wurde nach der Erstversorgung durch die Bergwacht oberhalb des „Kochler Taferl“ direkt vom Hubschrauber Christoph Murnau mit der Winde aufgenommen und zur weiteren Versorgung in die Klinik geflogen.

Ein weiterer Wanderer wurde unterhalb des „Kochler Taferl“ nach der Erstversorgung mittels Gebirgstrage zum Hubschrauberlandeplatz an der Tutzinger Hütte transportiert und von dort in die Klinik geflogen. (sas)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.