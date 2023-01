Grüne Skipiste: Zwei Jahre Gnadenfrist für Ötzlifte

Von: Christiane Mühlbauer

Bis vor zwei Tagen war alles grün: Die drei Schlepplifte waren in diesem Winter noch kein einziges Mal in Betrieb. Der Schnee im Dezember reichte für die Ötzlifte noch nicht aus. © Arndt Pröhl

Bleibt es bei der derzeitigen schneearmen Wetterlage, droht den Ötzliften zwischen Benediktbeuern und Kochel der vierte Winter ohne Skibetrieb. Die Gemeinde Kochel stellt finanzielle Hilfe in Aussicht.

Kochel am See – Der Schneemangel stellt auch für die Betreiber der Ötzlifte zwischen Kochel und Benediktbeuern ein großes Problem dar. Der Skihang mit drei Schleppliften ist vor allem bei einheimischen Familien und Kindern beliebt. Nun ist es der vierte Winter in Folge, in dem kein Betrieb herrscht – nicht nur mangels Schnee, sondern in den Jahren davor auch wegen der Corona-Auflagen.

„Den Januar haben wir schon aufgegeben“

„Wenn auch im Februar kein Schnee mehr kommt, ist das schon bitter“, sagt Michael Krinner, technischer Betriebsleiter und einer der vier Betreiber. Den Januar habe man schon aufgegeben, „nach viel Schnee sieht es in den kommenden Tagen nicht mehr aus“. Im Dezember konnten die Lifte auch nicht in Betrieb gehen, die weiße Unterlage reichte einfach noch nicht aus. Denn beschneit wird an den Ötzliften nicht, sie sind von Naturschnee und kalten Temperaturen abhängig.

Auch ohne Schnee sind Fixkosten da

Die vier Betreiber, berichtet Krinner, würden sich noch zwei Jahre Zeit geben – dann werde die Entscheidung fallen, ob man den Betrieb aufrechterhalte oder nicht. Denn auch ohne Schnee habe man Fixkosten von rund 4000 Euro, sagt er und nennt als Beispiele Sicherheitsprüfungen, TÜV und Ausgaben für die Berufsgenossenschaft.

Gemeinde stellt finanzielle Hilfe in Aussicht

Vor Kurzem habe man deshalb bei der Gemeinde Kochel nachgefragt, ob eine Bezuschussung für einen gewissen Zeitraum möglich sei, berichtet Krinner. „Wir wollen gerne unterstützen, damit der Skibetrieb aufrecht erhalten werden kann“, sagt Kochels Bürgermeister Thomas Holz dazu auf Nachfrage unserer Zeitung. „Nicht nur, dass die Bedingungen für Familien und zum Skifahren-Lernen an den Ötzliften ideal sind, auch sind keine weiten Fahrtwege notwendig. Die Details, in welcher Form wir unterstützen können, werden gerade noch geklärt.“

Natürlich würde einem das Herz bluten, wenn man den grünen Hang im Winter sehe, meint Michael Krinner. Die beliebte Liftanlage gibt es seit 1969. „Natürlich gab es früher auch schon mal Winter mit wenig Schnee, aber nicht so häufig wie in jüngster Zeit.“

