Unfall an Herzogstandbahn: Ursache gefunden - So geht es dem Verletzten

Von: Andreas Steppan, Veronika Ahn-Tauchnitz

Nach einem Unfall am Mittwoch steht die Herzogstandbahn still. © Wegener

Zu einem Unfall kam es am Mittwochvormittag (17. Mai) an der Herzogstandbahn. Ein Fahrgast wurde verletzt, eine Gondel beschädigt. Nun gibt der Bahnbetreiber nähere Infos.

Update vom 18. Mai, 10.50 Uhr:

Walchensee - Nach einem Unfall an der Herzogstandbahn soll der Betrieb spätestens am Samstag, 20. Mai, wiederaufgenommen werden. Das erklärt der Betreiber, die Herzogstandbahn GmbH, in einer Pressemitteilung. Es sei lediglich eine „überschaubare Reparatur“ nötig, mit der „unverzüglich begonnen“ worden sei, so Betriebsleiter Jörg Findeisen. „Im Anschluss finden Prüfungen der Sicherheitseinrichtungen statt, die mit dem Gutachter und der Regierung von Oberbayern besprochenen wurden“, erklärt er weiter.

Nach Unfall in Herzogstandbahn: Verletzter konnte Klinik verlassen

Wichtig ist ihm klarzustellen, dass entgegen erster Meldungen ein Materialtransport, der dem Unfall vorausging, nicht gleichzeitig mit der Personenbeförderung erfolgte, sondern zum Zeitpunkt der Betriebsstörung schon abgeschlossen war.

Auch die Ursache der Störung ist laut Findeisen mittlerweile ausgemacht: Nach dem Materialtransport sei eine Rundschlinge nicht entfernt worden.

Und, laut Findeisen „die wichtigste Information“: Der Leichtverletzte, der nach der Erstversorgung durch die Wasserwacht Walchensee vorsorglich ins Klinikum Garmisch-Partenkirchen gebracht wurde, konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung am Nachmittag wieder verlassen. Der Nürnberger habe mittlerweile die Heimreise angetreten.

Ursprüngliche Meldung vom 17. Mai:

Walchensee – „Wegen einer technischen Störung bis auf Weiteres außer Betrieb.“ Diese Anzeige steht seit Mittwoch (17. Mai 2023) auf der Homepage der Herzogstandbahn. Wann die Bergbahn wieder fahren wird, ist laut Polizei derzeit unklar. Denn zuvor muss untersucht werden, wie es zu dem Unfall kommen konnte, der sich am Mittwoch gegen 10 Uhr ereignet hat.

Mittels einer Seilwinde sollten Bäume ins Tal transportiert werden

Nach Angaben der Beamten sollte mittels einer in der Gondel angebrachten elektrischen Seilwinde zusätzlich zu den Fahrgästen Baumstämme ins Tal transportiert werden. Aus bislang ungeklärter Ursache verhakte sich bei der Fahrt aber die Aufhängung der Winde an einer Stütze.

Windenaufhängung verhakt sich, das versetzt Gondel in erhebliche Bewegung

Aufgrund der auf die Gondel wirkenden Kräfte wurde diese erheblich in Bewegung versetzt, die Gondel selbst wurde dabei erheblich beschädigt. Ein 27-jähriger Fahrgast aus Nürnberg wurde leicht am Kopf verletzt. Er wurde zur Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.

Fahrbetrieb muss für die Dauer der Reparatur eingestellt werden

Zur Klärung der Ursache wurden die Aufsichtsbehörde, die Seilbahnaufsicht der Regierung von Oberbayern, und ein Gutachter hinzugezogen. Der Fahrbetrieb wird für die Dauer der Reparatur eingestellt. Ein genauer Zeitraum kann zum jetzigen Zeitpunkt laut Polizei nicht benannt werden. Aktuelle Informationen gibt es auch auf der Homepage der Herzogstandbahn.

