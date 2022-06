Haberfellner trifft US-Präsidenten: „Biden hatte sofort ein Lächeln auf den Lippen“

Von: Andreas Steppan

Traditionsreicher Empfang am Münchner Flughafen: Als US-Präsident Joe Biden (rechtes Foto, Mi.) auf dem Weg zum G7-Gipfel in München landete, begrüßte ihn dort nicht nur Ministerpräsident Markus Söder, sondern auch die Gebirgsschützen mit ihrem Landeshauptmann, Martin Haberfellner (li.) aus Kochel am See. FOTOS: INSTAGRAM MARKUS SÖDER © Instagram Markus Söder

Als US-Präsident Joe Biden auf dem Weg zum G7-Gipfel aus der Air Force One stieg, war einer der ersten Menschen, die er auf bayerischem Boden sah, Martin Haberfellner (70). Der Kochler ist Landeshauptmann der Bayerischen Gebirgsschützen.

Kochel am See – Die Gebirgsschützen standen bekanntlich zum Empfang der Staatschefs am Münchner Flughafen bereit. Daran regte sich aber auch Kritik: Deutschland werde hier auf angebliche „Folklore“ reduziert, hieß es. Haberfellner, der am Freitag bei der Begrüßung von Joe Biden und Emmanuel Macron am Münchner Flughafen sowie tags darauf bei einem Empfang für die Staatschefs weiterer Nationen, wie Indien, Südafrika und Senegal, in der Residenz dabei war, erklärt im Kurier-Interview, warum die Begrüßung aus seiner Sicht die richtige Form hatte.

Martin Haberfellner und Markus Söder. © Instagram Markus Söder

Herr Haberfellner, was sagen Sie zu der Kritik daran, dass die G7-Staatschefs von Gebirgsschützen und Trachtlern empfangen wurden?

Diese Kritik richtet sich ja nicht gegen die Teilnehmer aus den Trachtenvereinen und von den Gebirgsschützen, sondern gegen Bayern, weil es aus Sicht der Kritiker eine Extrawurst brät. Da heißt es: ,Was geht das Bayern an, das ist eine Veranstaltung der Bundesrepublik Deutschland.‘ Wenn jemand aus Hamburg, Hannover oder auch Unterfranken sagt, dass er sich durch die Gebirgsschützen nicht repräsentiert fühlt, verstehe ich das sogar. Aber vielen geht es auch nur darum zu maulen.

Ärgert Sie die Kritik?

Ich halte das aus. Das hat es immer gegeben, wenn Bayern stellvertretend für den Bund Gäste begrüßt hat. Auch in diesem Fall war es ja so, dass der Empfang am Flughafen im Auftrag des Bundeskanzleramts von der bayerischen Staatskanzlei organisiert wurde. Wenn man öffentlich in Erscheinung tritt, muss man damit rechnen, dass man auch auf Widerspruch stößt. Solange es jemanden gibt, der sich aufregt, wird man zumindest noch wahrgenommen.

Warum werden bei so einer Gelegenheit die Gebirgsschützen eingesetzt?

Die Tradition, dass die Gebirgsschützen den Freistaat repräsentieren, reicht 150 Jahre zurück. Bis 1870 waren die Gebirgsschützen Teil der Armee, sie hießen dort Nationalgarde Dritter Klasse. Oberster Befehlshaber war 30 Jahre lang Herzog Max in Bayern. Erst bei der Eingliederung Bayerns in das kleindeutsche Reich wollte man die bayerische Heeresstruktur an die preußische anpassen und hat gesagt, da passen die Gebirgsschützen nicht hinein. Die Gebirgsschützen sollten aufgelöst werden. Aber insbesondere bei den Isarwinklern, auch in Benediktbeuern, sorgte das für eine innere Revolution. Sie haben gesagt: ,Man kann uns den Verteidigungsauftrag entziehen, aber uns hat es schon vorher gegeben, und uns gibt uns weiter.‘ So begann man ab 1870, die Gebirgsschützen zu vaterländischen Festen zu rufen, zum Beispiel zu den Familienfesten der Wittelsbacher.

Und wie passt das in die Bundesrepublik?

Gerade die Ministerpräsidenten Goppel und Strauß haben bei den Gebirgsschützen die Rolle gesehen, die eigenstaatliche Tradition Bayerns zu repräsentieren. Berlin sagt ja, Bayern wäre eine Provinz von Deutschland. Bayern sagt: Wir haben eine Staatstradition, die so lange zurückgeht wie in kaum einem anderen europäischen Land. Diese Reibereien gibt es seit Gründung der Bundesrepublik. Seit dem 1950er-, 60er-Jahren haben die Gebirgsschützen eine enge Verbindung zu den Regierungen im Freistaat und zu ihren Protokollabteilungen und werden immer eingesetzt, wenn man Staatlichkeit demonstrieren will. 1962 haben die Gebirgsschützen de Gaulle am Odeonsplatz empfangen und 1965 Königin Elisabeth. Ob das einzelnen Leuten passt oder nicht, darauf können wir keine Rücksicht nehmen.

Und warum sind auch die Trachtler dabei?

Abordnungen der Trachtenverbände sind nach und nach dazugestoßen. Sie repräsentieren den gesellschaftlichen Aspekt. Viele Menschen organisieren sich in Trachtenvereinen. Sie tragen auch im Alltag Tracht und sind daher geeignet, die bayerische Landeskultur zu verkörpern. Natürlich bestehen der Staat und die Gesellschaft nicht nur aus Gebirgsschützen und Trachtenvereinen. Wir könnten natürlich auch den Bund Naturschutz an die Gangway stellen. Aber auch unter uns Gebirgsschützen gibt es Naturschützer genauso wie alle anderen gesellschaftlichen Gruppen.

Welche Staatschefs haben Sie denn schon empfangen?

Die drei Höhepunkte waren der Weltwirtschaftsgipfel 1992 in München, der G7-Gipfel 2015 und der jetzige G7-Gipfel. Zwischendurch haben wir aber auch viele andere empfangen, vor einigen Monaten zum Beispiel Königin Margrethe von Dänemark oder vor drei Jahren Prinz Charles. Auch Kaiser Akihito aus Japan – und Putin haben wir auch schon empfangen. Der hat sich ungeheuer gefreut, als in die Luft geschossen wurde.

Und wie haben die Staatschefs dieses Mal auf die Gebirgsschützen reagiert?

Es ist eine alte Erfahrung, dass es Nationen gibt, die auf so etwas generell positiv reagieren. Und dann gibt es Personen, die einfach vom Naturell her so sind, dass man ihnen keine Regung anmerkt. Mitterand war so einer oder auch Roman Herzog. Von den amerikanischen Präsidenten habe ich mittlerweile drei erlebt. Am euphorischsten war George Bush, der hat sich gleich bei jedem einzelnen bedankt. Auch Joe Biden hatte sofort ein Lächeln auf den Lippen. Am Sonntag in der Residenz waren die Staatschefs aus dem Senegal und Südafrika erst irritiert, dann wurde ihr Lächeln immer breiter. Der indische Präsident hat sich mit großem Respekt mit gefalteten Händen vor uns verneigt.

Und der französische Präsident Macron?

Macron hat auch ein freundliches Gesicht gemacht, war aber mehr mit Söder beschäftigt. Ich denke, dass es Herrn Macron auch gefallen hat, denn die Franzosen zelebrieren ihre Staatlichkeit ja auch sehr traditionsbewusst. Übrigens: Im Vorfeld wurden alle Staatschefs gefragt, ob sie so empfangen werden wollten. Es ist nicht so, dass wir sie mit einer Maschkera-Truppe überfallen hätten. Sie haben gewusst, was ihnen bevorsteht und wollten es so. Boris Johnson wollte zum Beispiel keinen Empfang am Flughafen. Er ist einfach gekommen und war da. Olaf Scholz auch nicht – er ist ja beim Gipfel auch Gastgeber.

Zusammengefasst befürworten Sie also den Empfang ausländischer Staatsgäste durch Gebirgsschützen und Trachtler?

Der Bayer sagt: Wenn wir schon in Bayern sind, sollten wir es auch zeigen. Das halte ich persönlich für richtig. Wir wollen so sein, wie wir sind. Wenn wir das aufgeben, sind wir nicht mehr, wie wir sind.

