Ausstellung mit neuen Forschungsergebnissen zu Franz Marc

Von: Christiane Mühlbauer

Das Franz-Marc-Museum in Kochel am See rechnet in diesem Jahr mit vielen Besuchern. © Ursula Maier

Mit drei Sonderausstellungen macht das Franz-Marc-Museum in diesem Jahr auf sich aufmerksam. Gleich die erste präsentiert neue Forschungsergebnisse über den Maler.

Kochel am See – Nach vorne schauen: Das ist die Devise im Franz-Marc-Museum in Kochel. „Wir haben zwar derzeit keine herausragenden Besucherzahlen, aber was 2022 anbelangt, bin ich nicht pessimistisch“, sagt Direktorin Cathrin Klingsöhr-Leroy im Gespräch mit dem Tölzer Kurier. „Wir haben ein attraktives Programm.“

Franz Marc wollte eine Novelle von Gustave Flaubert illustrieren

In knapp sechs Wochen, genauer gesagt am 13. März, geht es los – und zwar mit einer besonderen Schau, die neue Perspektiven auf das Werk von Franz Marc ermöglicht. Sie trägt den Titel „Tierschicksale: Franz Marc, Paul Klee und Gustave Flaubert“ und wird bis zum 17. Juli zu sehen sein, eine Verlängerung ist jedoch schon jetzt nicht ausgeschlossen. Grundlage für die Ausstellung sind Forschungen von Klingsöhr-Leroy und Literaturwissenschaftlerin Barbara Vinken. In einem der Skizzenbücher Marcs aus den Jahren 1912/13 finden sich Skizzen, Aquarelle und Tuschezeichnungen, die sich auf die Novelle „Die Legende von Sankt Julian dem Gastfreien“ von Gustave Flaubert beziehen.

Zu dem Skizzenbuch, in dem Franz Marc seine Ideen zur Illustration der Novelle von Gustave Flaubert festhielt, gehört auch das weltbekannte Blatt „Getötetes Reh“. © Franz Marc Museum/Stiftung Etta und Otto Stangl

Handschriftliche Notizen unter den Skizzen

Marc schrieb kurze Sätze sowie Auszüge aus dem französischen Text unter seine Darstellungen, so dass sich einzelne Szenen der Erzählung aus dem Jahr 1877 sehr konkret auf die Zeichnungen beziehen lassen. „Offensichtlich wollte Marc die Novelle illustrieren“, sagt Klingsöhr-Leroy. Marc habe sich über die Jahre hinweg immer wieder mit der Novelle beschäftigt. Und er war nicht der Einzige: Auch Zeitgenossen wie Rainer Maria Rilke und Heinrich Campendonck wurden von der Erzählung in den Bann gezogen. Die Figur des Heiligen Julian ist in dieser Novelle ein grausamer Mann, der jedoch nach der Jagd und dem unbewussten Mord an seinen Eltern nach langer Buße zum Heiligen wird. „In einer mythischen Jagdszene zeichnete Flaubert ein Bild der Apokalypse und Katharsis, das viele Intellektuelle vor dem Ersten Weltkrieg mit dieser erahnten Katastrophe verbanden“, sagt Klingsöhr-Leroy.

Paul Klee spielte eine wichtige Rolle

Für Franz Marc führte die Auseinandersetzung mit der Novelle zu einem seiner bedeutendsten Gemälde, nämlich „Tierschicksale“, entstanden 1913. Es zeigt Tiere, die sich am Rand der Welt zusammendrängen, und ist eines seiner bekanntesten Werke. Der Entwurf zu dem Gemälde schließt auf einer Doppelseite dieses Skizzenbuches ab.

Bei der Titelgebung des Gemäldes spielte Marcs Freund Paul Klee eine wichtige Rolle. In der Ausstellung werden Zeichnungen, Aquarelle und Gemälde präsentiert, die zeigen, wie sich Marc mit Flaubert beschäftigte. Zudem werden weitere Werke aus der Sammlung des Museums zu sehen sein, die in diesen Zusammenhang gehören, zum Beispiel illustrierte Postkarten von Marc und Klee, sagt Klingsöhr.

Digital durch Skizzenbuch blättern

Zu dem Skizzenbuch, in dem Marc seine Ideen zur Illustration der Novelle festhielt, gehört auch das weltbekannte Blatt „Getötetes Reh“. „Es ist eines der Schönsten, das wir haben. Es hat mich schon immer fasziniert“, sagt Klingsöhr-Leroy. Eine Besonderheit in der Ausstellung wird sein, dass man das Skizzenbuch digital durchblättern kann. Zudem gibt es einen Audioguide, in dem Textpassagen passend zu den Illustrationen vorgelesen werden. Auch Musik-Stücke aus jener Zeit, etwa von Chopin und Debussy, werden zu hören sein. Wer Muße hat, die Novelle in 60 Minuten ganz anzuhören, kann das ebenfalls via Audioguide oder über die Webseite des Museums. Es spricht die Schauspielerin Veronika Bachfischer.

Karin Kneffel kommt im Sommer

Im Sommer folgt dann ein großer Zeitsprung. Ab dem 29. Mai zeigt das Kochler Museum die vielfach Aufsehen erregenden Bilder der neorealistischen Malerin Karin Kneffel. Bekannt ist sie unter anderem für ihre „Bild in Bild“-Bilder. In einem wird auch das Franz-Marc-Museum dargestellt. Schon einmal war Kneffel mit einem Werk in Kochel zu sehen, nun kann sie mehrere Gemälde in dem Ausstellungsraum im Erdgeschoss zeigen.

Im zeitgenössischen Rahmen bewegt sich dann auch die dritte Sonderausstellung mit dem Titel „Das Boot aus Stein“ ab dem 16. Oktober. Der Künstler Hansjörg Voth hat dem Kochler Museum mehrere 100 Zeichnungen und Aquarelle geschenkt, die im Zusammenhang mit seinem gleichnamigen Projekt 1981 entstanden sind. „Boot aus Stein“ bestand aus einer Pyramide, die im Ijsselmeer vor der holländischen Küste errichtet wurde. Sie schwebte auf Pfählen über dem Wasser. Im Inneren gab es einen Werk- und Wohnraum, nur per Schiff erreichbar. Franz Marc und Hansjörg Voth verbindet, dass sie beide von der Galerie Etta und Otto Stangl vertreten wurden, so Klingsöhr-Leroy.

Neuer Pächter fürs Café gesucht

Mitte Februar beginnt das Museum mit dem Neubau, nördlich von den Ausstellungsräumen gelegen. „Die Eröffnung soll im Frühjahr 2023 sein“, sagt Direktorin Cathrin Klingsöhr-Leroy. Der Neubau soll mehrere Funktionen erfüllen. So wird der Platz für die museumspädagogischen Angebote vergrößert, die mittelfristig erweitert werden sollen. Auch Veranstaltungen, etwa Konzerte und Musiktheater, kann sich das Museum dort vorstellen. Das Gebäude wird eine große Terrasse haben. Außerdem entstehen in dem Neubau eine Restaurierungswerkstatt samt Depot- und Aufbewahrungsräumen, etwa für Kataloge und Bilderkisten. Auch die Gastronomie kann einen Lagerraum nutzen. Für das Museumscafé sucht man derzeit übrigens einen neuen Pächter.



