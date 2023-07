„Wie ein blau leuchtender Barcode“: So ungewöhnlich sieht der Neubau am Franz-Marc-Museum aus

Von: Andreas Steppan

Teilen

Das neue Gebäude des Franz-Marc-Museums ist in den Hang gebaut. In der unterem Ebene kommen Werkstatt und Depot unter. © Arndt Pröhl

„Blau Raum“ heißt der Neubau des Franz-Marc-Museums in Kochel. Die ungewöhnliche Gestaltung und Farbgebung der Fassade zieht die Blicke auf sich.

Kochel am See – Die Werke der Künstlergruppe „Blauer Reiter“ sind ein zentraler Bestandteil der Sammlung des Franz-Marc-Museums in Kochel am See. Nun verfügt die Kulturstätte passend dazu über einen „Blau Raum“. Diesen Namen trägt ein neuer Flachbau oberhalb des Museums, der am Samstag, 22., und Sonntag, 23. Juli, mit einem Eröffnungswochenende der Öffentlichkeit präsentiert wird. Vorab gewährten Museums-Direktorin Cathrin Klingsöhr-Leroy, Architekt Wolfgang Kortüm und Landschaftsplaner Christian Benoit am Mittwoch der Presse einen ersten Einblick.

Neubau am Franz-Marc-Museum in Kochel fertig gestellt

Das Gebäude, mit dessen Bau im April 2021 begonnen wurde, erfüllt diverse Funktionen. Herzstück ist ein 74 Quadratmeter großer Atelier- und Mehrzweckraum. Davor befindet sich eine Terrasse mit wettergeschützter Loggia – quasi ein weiterer offener Raum, der zusätzlich mit einem ausfahrbaren Sonnensegel abgedeckt werden kann. Beides zusammen ist vielfältig nutzbar. Hauptsächlich sind die Räumlichkeiten für das breite museumspädagogische Angebot des Museums gedacht, für das sich nun ganz neue Möglichkeiten eröffnen.

Ein Multifunktionsraum bietet unter anderem Platz für das museumspädagogische Programm. © Arndt Pröhl

Passend dazu wurde die Museumspädagogik neu ausgerichtet. „Sie steht unter dem Motto ,Kunst mit allen Sinnen erfahren‘“, erklärt Museums-Sprecherin Bettina Pauly. Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene sollen dazu eingeladen werden, einen individuellen Zugang zu Werken zu entwickeln, in den verschiedene Sinneseindrücke und auch „Schwesterkünste“, wie Theater, Tanz, Philosophie, Fotografie oder digitale Medien, miteinfließen. Allein in den Sommerferien bietet das Museum 62 Kurse und Workshops für Kinder an.

Im „Blau Raum“ in Kochel kann auch gefeiert werden

Museumsleiterin Klingsöhr-Leroy hob beim Pressetermin hervor, dass die Neukonzeptionierung des pädagogischen Programms nur dank einer „großartigen Spende“ des Förderkreises Franz-Marc-Museum möglich geworden sei. „Das war ein Glücksfall – sonst hätten wir jetzt kein solches Eröffnungswochenende.“

„Wie ein blau leuchtender Barcode“ wirkt die Fassade des neuen Flachbaus „Blau Raum“ neben dem Franz-Marc-Museum. Architekt Wolfgang Kortüm (re.) und Landschaftsarchitekt Christian Benoit präsentierten ihr Werk. © Arndt Pröhl

Der Multifunktionsraum steht aber auch frisch Vermählten zur Verfügung. Der Aussichtraum im Museum wird bekanntlich als stimmungsvoller Trauraum mit Blick auf Herzogstand und Kochelsee genutzt. Im „Blau Raum“ haben die Hochzeitsgesellschaften – außer im Café Blauer Reiter – nun Gelegenheit, gleich nebenan zu feiern. Auch die Yoga-Kurse, die im Aussichtsraum laut Pauly aus Platzgründen auf sechs Teilnehmer begrenzt waren, sowie das offene Atelier finden im „Blau Raum“ eine neue Heimat.

Das darunter liegende, in den Hang gebaute Stockwerk wird eine Restauratorenwerkstatt sowie Depot- und Lagerräume beherbergen. „Der Umzug erfolgt sukzessive in den kommenden Wochen“, so Pauly.

Massivholzbau als Kontrast zum Museum

Ganz abgesehen von seiner Funktionalität besticht der Neubau durch seine Gestaltung. Der Massivholzbau – laut Architekt Kortüm ein bewusster Kontrast zum steinernen Museums-Hauptgebäude – wird durch seine mehrschichtige Fassade zum Hingucker. Um die Außenhaut aus türkisblau patiniertem Kupfer schließt sich eine Zierverschalung aus schwarz-verkohlten Latten. Diese „Karbonisierung“ sei eine alte, in Japan, aber auch in Bayern gebräuchliche Methode der Holzkonservierung, erläuterte Kortüm. Nach seinen Worten sieht der Quader dadurch aus „wie ein blau leuchtender Barcode“. Je nach Lichteinfall ergeben sich andere Farbeffekte aus dem mal samtig-schwarzen, mal anthrazitfarbenen Holz und den darunter liegenden Blau-Nuancen. Das Blau hat laut dem Architekten übrigens nichts mit dem „Blauen Reiter“ zu tun. „Wir wollten einfach eine leuchtende, nicht tote Farbe“, sagt er. Im Inneren sorgen Nadel- und Eichenholz für eine warme, freundliche Atmosphäre.

„Das Gebäude soll ein bisschen wie ein Chamäleon sein“: Dieses Prinzip gilt Kortüm zufolge nicht nur für den äußeren Anblick, sondern auch für das Innere. So lässt sich der Multifunktionsraum an die gewünschte Nutzung anpassen. Aus aufklappbaren Wandteilen lässt sich allerlei Veranstaltungstechnik hervorholen. Die Fläche ist für bis zu 55 Personen bestuhlbar. Mit Schiebetüren lässt sich der Raum öffnen oder von Vorraum und Terrasse abtrennen.

Park am Franz-Marc-Museum Kochel erweitert

Zu der großen Baumaßnahme gehört auch eine Erweiterung des Museumsparks um 1300 Quadratmeter. Laut Landschaftsarchitekt Benoit wird das Umfeld des Neubaus aufgewertet und bereinigt, etwa durch die Renaturierung von aufgelassenen Kleingärten, durch eine Freitreppe mit ins Gelände auslaufenden Rasenstufen und einer großen Rasenfläche. Hauptgedanke sei es, hier einen „freien Blick in eine ruhige Landschaft“ zu ermöglichen“. Die Außenanlagen sind wegen der schwierigen Wetterbedingungen im Frühjahr noch nicht fertig.

Zur Vollendung gehört auch noch die Aufstellung einer abstrakten, neun Meter hohen Raumplastik des Bildhauers Norbert Kricke zwischen „Blau Raum“ und Museum im Herbst. Die Skulptur „Große F.II“ von 1980 besteht aus einer Art Linie, die raumgreifend mehrmals rechtwinklig die Richtung wechselt.

Und was hat der Neubau gekostet? Dass es sich um eine Millioneninvestition handelt, steht außer Frage. Doch mit der Nennung einer Summe halten sich die Geldgeber mit der Diskretion vornehmen Mäzenatentums zurück. Bezahlt hat das Gebäude die Stiftung Etta und Otto Stangl, was Klingsöhr-Leroy ein „unglaubliches Engagement“ nannte.

Eröffnungswochenende

Gefeiert wird der Neubau am Samstag, 22. Juli, von 14 bis 17 Uhr und am Sonntag, 23. Juli, von 12 bis 16 Uhr. Dazu ist ein Workshop-Parcours für Kinder, Jugendliche und Familien vorbereitet, der im „Blau Raum“, auf der Terrasse, im Museumspark und im Museum stattfindet. Die Teilnahme ist kostenlos. Der Eintritt ins Museum ist an diesen Tagen frei. Für Musik sorgt am Samstag von 14.30 bis 17 Uhr ein Jazztrio.