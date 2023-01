Brand in Mehrfamilienhaus in Kochel: 64 Feuerwehrleute im Einsatz

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Mehr als 60 Einsatzkräfte von drei Feuerwehren löschten am Sonntag den Hausbrand in Kochel. Mit vor Ort waren auch Polizei und BRK-Rettungsdienst. © Hias Krinner

Drei Feuerwehren rückten am Neujahrstag zum Brand eines Mehrfamilienhauses in Kochel aus. Das Gebäude ist derzeit unbewohnbar.

Kochel am See – Gleich zwei Brände beschäftigten die Kochler Feuerwehr am ersten Tag des Jahres. Kurz nach Mitternacht brannte eine Hecke, gravierender war dann aber der Einsatz mittags am Neujahrstag: Ein Mehrfamilienhaus an der Kalmbachstraße stand in Vollbrand.

Anfangs ging man davon aus, dass Menschen in Gefahr sind

Die Alarmierung erfolgte um kurz nach 12 Uhr. „Schon bei der Anfahrt konnte man die Rauchentwicklung sehen“, schildert Feuerwehr-Kommandant Hubert Resenberger das Szenario. Zur Unterstützung wurden daher noch die Wehren aus Ried und Schlehdorf mitalarmiert. Vor Ort angekommen zeigte sich das ganze Ausmaß: „Auf der Rückseite des Gebäudes hat es schon bis hoch zum Dach gebrannt, auch auf den Dachstuhl hatten die Flammen schon übergegriffen“, sagt der Kommandant. Bei der Alarmierung war man davon ausgegangen, dass Personen in Gefahr sein könnten. „Die Bewohner hatten aber schon alle das Haus verlassen“, sagt Resenberger.

Um richtig löschen zu können, entfernten die Einsatzkräfte die Dacheindeckung. © Krinner

Löscharbeiten dauern bis in die frühen Abendstunden

Sofort begannen die Löscharbeiten. Einige Einsatzkräfte arbeiteten sich im Inneren des Gebäudes vor, andere legten den Dachstuhl frei, um richtig löschen zu können. Der Einsatz dauerte bis in die frühen Abendstunden. Danach übernahm die Feuerwehr noch die Nachschau, um auszuschließen, dass noch einmal Flammen aufloderten.

Die Brandursache ist derzeit unklar

64 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Dazu kamen Polizei und Rettungsdienst. Letzterer musste sich um einen Notfall bei einer älteren Nachbarin kümmern. Sie wurde vom Rettungsdienst und Notarzt sofort behandelt und in eine Klinik transportiert Zudem trug ein Feuerwehrmann eine leichte Schnittverletzung an der Hand davon.

Zur Brandursache ist derzeit nichts bekannt. Möglicherweise war das Feuer im Erdgeschoss ausgebrochen. Die Polizei übernahm die Ermittlungen. Auch die Schadenshöhe konnte am Sonntag noch nicht beziffert werden. Das Haus ist nach Angaben der Feuerwehr im Moment aber unbewohnbar.

