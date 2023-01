Nach Hausbrand: Welle der Hilfsbereitschaft in Kochel

Innerhalb kürzester Zeit hatte sich das Feuer, das in der Küche ausgebrochen war, im ganzen Haus ausgebreitet. © Feuerwehr Kochel

Drei Menschen haben am Neujahrstag in Kochel ihr Zuhause verloren. Nun ist eine große Welle der Hilfsbereitschaft angelaufen.

Kochel am See – Wie berichtet, war am Neujahrstag in einem Haus an der Kalmbachstraße mittags ein Brand ausgebrochen, der sich rasch zu einem Vollbrand entwickelte. Die drei Feuerwehren Kochel, Schlehdorf und Ried konnten nicht mehr verhindern, dass das Haus unbewohnbar wurde. Die Polizei hat am Montag die Höhe des Sachschadens mit rund 800 000 Euro beziffert. Die Spurensicherung ist mittlerweile abgeschlossen. Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte, ist der Brand im Erdgeschoß in der Küche an einer Herdplatte, die vermutlich eingeschaltet war, ausgebrochen. Den Abschlussbericht wird nun das Landeskriminalamt erstellen.

Schutz vor Regen auf dem Dach angebracht

Die Feuerwehr Kochel hat abends, nachts und morgens noch eine Brandnachschau gehalten, berichtet Kommandant Hubert Resenberger. Am Montag wurde das Dach notdürftig abgedichtet, so dass der angekündigte Regen dem Gebäude und Interieur keinen weiteren Schaden zufügt.

Zahlreiche Nachbarn helfen den Betroffenen

In dem Haus lebten eine 81 Jahre alte Frau, die bei dem Brand leicht verletzt wurde, so wie ein Ehepaar (61 und 54 Jahre alt). „Es ist eine starke nachbarschaftliche Hilfsaktion angelaufen“, berichtet Kochels Bürgermeister Thomas Holz. Die Betroffenen seien bei Familie beziehungsweise Freunden untergekommen. Holz dankte allen Beteiligten für die Unterstützung der Brandopfer. „Es muss jetzt natürlich vieles geklärt werden.“ Die Situation sei für alle ein Schock.

Holz dankte auch den ehrenamtlichen Rettungskräften, die am Neujahrstag alles versucht hätten, um das Gebäude zu retten. „Aber es war Wahnsinn zu sehen, wie schnell sich das Feuer ausgebreitet hat.“

