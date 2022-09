Camper-Spezialist lässt sich in Kochel nieder

Von: Christiane Mühlbauer

In diesem Camping-Fahrzeug arbeiten Julian Höck (li.) und Patrick Streegels gerade an der Batterie. © arp

In der Kochler Ortsmitte zieht das neue Unternehmen „Offsidecamper“ seit Kurzem die Blicke auf sich. Es ist in das ehemalige Postamt eingezogen und ist spezialisiert auf den Aus- und Umbau von Reisemobilen.

Kochel am See – In der Corona-Zeit haben sich Camping-Fahrzeuge zu einem Mega-Trend entwickelt. Nicht ahnend, was alles auf ihn zukommen würde, gründete Julian Höck aus Obersöchering zusammen mit Patrick Streegels 2019 die Firma „Offsidecamper“, damals mit Sitz in Eschenlohe. „Die Idee wurde in unserer Familie geboren“, sagt der junge Familienvater (33) rückblickend. Höck ist Kfz-Technikermeister und wollte was Eigenes rund um Camping-Fahrzeuge auf die Beine stellen.

Deutsche Post verlegt Zustellstützpunkt nach Habach

Seit ein paar Wochen ist die Firma, zu der auch Höcks Frau Fränze und Torsten Grobbel (stiller Gesellschafter) gehören, im alten Postgebäude in Kochel eingezogen. Postgeschäfte kann man dort schon länger nicht mehr erledigen. Die Deutsche Post verkaufte das Gebäude im Jahr 2000 und war dann selbst nur noch Mieter bis Ende 2021, um einen Zustellstützpunkt zu unterhalten. Seit es diesen jedoch nun für die ganze Region neu gebaut in Habach gibt, stand das Gebäude in Kochel endgültig leer, es gibt nur noch eine DHL-Packstation.

Firmenname an der Hausmauer sorgt für Diskussionen

Dass neues Leben in der alten Post herrscht, wurde vor ein paar Tagen dadurch bekannt, dass in riesigen Lettern der Firmenname „Offsidecamper“ auf die Hausmauer geschrieben wurde. Im Dorf sorgt das derzeit für Diskussionen. Mit der Umsetzung sei man „selbst nicht ganz glücklich“, sagt Höck und verspricht: „Es soll noch verbessert werden.“ Zudem befinde man sich noch im Schriftverkehr mit dem Landratsamt bezüglich der Nutzungsänderung für das Gebäude.

Dass der Firmenname in großen Lettern auf der Hausmauer des alten Postgebäudes prangt, sorgt im Dorf für Diskussionen. Höck verspricht Nachbesserungen. © arp

Kunden aus ganz Deutschland

Im Innenhof arbeiten Höck und Streegels an drei, vier Fahrzeugen. Die Firma verkauft keine Camper, sondern deren Besitzer müssen zu ihr kommen, um dann die gewünschten Änderungen zu besprechen oder können sich ein Fahrzeug komplett neu aufbauen lassen. Seit sie in einem Online-Forum positiv erwähnt wurden, hätten sie Kunden aus ganz Deutschland, berichtet Höck. „Offsidecamper“ hat sich spezialisiert auf Mercedes Sprinter, Vario, Unimog sowie auf VW Crafter, T5, T6 und Rover Defender. „Die Besitzer kommen mit individuellen Wünschen für ihr Fahrzeug, etwa Dachaufbauten, Innenausbau von Kabinen oder neue Küchenzeilen“, nennt der 33-Jährige einige Beispiele. Immer wieder arbeitet er mit einem Schreiner zusammen.

Mit seinem Konzept sei er „in eine Marktlücke gestoßen“, sagt Höck. Mittlerweile sei er bundesweit vernetzt, auch, um verschiedene Teile beziehen zu können. „Das ist schon extrem, etwa was die Nachfrage nach Solarmodulen fürs Dach anbelangt.“ Die Corona-Pandemie und der damit einhergehende Stillstand in China, verbunden mit Container-Wartezeiten in den Seehäfen, würden sich sehr auf den internationalen Markt auswirken. Die Camper, sagt Höck, möchten heutzutage mit ihren Fahrzeugen immer mehr völlig autark sein. Wer sein Fahrzeug bei ihm um- oder aufrüsten lassen will, muss mit mehreren Monaten Wartezeit rechnen. „Gerne würden wir noch Mitarbeiter einstellen, aber es findet sich niemand.“

„Wir sind nicht lärmintensiv“

Das alte Postamt wird derzeit als Büro- und Lagergebäude hergerichtet. Julian Höck ist froh, in Kochel eine neue Heimat gefunden zu haben. Geplant ist, den Hof überdachen zu lassen. Lärmintensiv sei sein Betrieb nicht, sagt er und betont. „Wir sind keine Kfz-Werkstatt.“



