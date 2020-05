Schiffe und Boote warten auf Signal zum Ablegen

Was den Neustart nach der Corona-Zwangspause betrifft, hängen die Anbieter von Schiff- und Bootsfahrten an Kochel- und Walchensee weiterhin in der Luft.

Kochel am See – Auf dem Schiff oder Boot das Wasser genießen: Das gehört zu den Freizeitvergnügungen, die um diese Jahreszeit normalerweise auf dem Kochel- und dem Walchensee wieder Fahrt aufnehmen würden. Aufgrund der Corona-Krise aber ist heuer alles anders. Bei den Anbietern an Kochel- und Walchensee herrscht aktuell noch Unsicherheit, ob und wann sie den Betrieb wieder aufnehmen können.

„Wir hängen total in der Luft“, erklärt Kreszentia Kneidl. Ihre Familie betreibt die Motorschifffahrt am Kochelsee. Normalerweise hätten dort zu Ostern die ersten Schiffstouren der Vorsaison stattgefunden. „Jetzt im Mai würden wir bei schönen Wetter eigentlich jeden Nachmittag und sonntags ganztags fahren“, sagt Kreszentia Kneidl. Bei den aktuellen Wetterbedingungen wäre freilich ohnehin kein Betrieb.

Bedingungen für Schifffahrt auf dem Kochselsee noch unklar

Trotzdem wäre Kneidl froh, wenn sie zumindest wüsste, dass die Schifffahrt in den Pfingstferien wieder laufen kann. Auf der Homepage der Bayerischen Seenschifffahrt wird aktuell angekündigt, dass auf Königs-, Tegern- Ammer- und Starnberger See „voraussichtlich“ und „nach derzeitigem Kenntnisstand“ ein „Start mit eingeschränktem Fahrplan am 30. Mai wahrscheinlich“ sei. Auf diese aher vage Angabe möchte sich Kreszentia Kneidl aber nicht verlassen. „Dieses Datum wurde auch schon mehrmals verschoben.“ Gerne wüsste sie auch, welche Regelungen dann im Einzelnen gelten. „Wir wissen noch nicht, ob wir zum Beispiel einen Teil der Tische auf dem Schiff abbauen müssten oder wie weit die Personenzahl beschränkt wird.“ Prinzipiell bietet das Motorschiff der Kneidls Raum für 100 Personen.

An der Seepromenade, 150 Meter von der Motorboot-Anlegestelle entfernt, bietet der Betrieb zudem den Verleih von Elektro-, Tret- und Ruderbooten an. „Der Bootsverleih darf wieder aufsperren“, sagt Kreszentia Kneidl. Dementsprechend wolle sie diesen Geschäftszweig je nach Wetterlage in den kommenden Tagen „langsam wieder in Gang bringen“. Aber auch da müsse sie sich noch genau erkundigen, welche Hygienevorschriften gelten. Ein Abstand von 1,50 Meter sei auf einem Tretboot schwerlich einzuhalten. „Wir wollen nichts falsch machen“, sagt Kreszentia Kneidl.

Am Walchensee könnte Geschäft mit Bootsverleih allmählich wieder anlaufen

Einstweilen muss sich der Familienbetrieb auf sein weiteres wirtschaftliches Standbein stützen, die Fischerei. Da die Kneidls ihre Fische im eigenen Geschäft in Bad Heilbrunn und auf Münchner Wochenmärkten verkaufen, läuft dieser Geschäftsbereich auch in der Corona-Krise weiter. „Andere Fischer hatten da mehr Probleme, weil sie vorwiegend Gastronomen beliefern.“

Auch am Walchensee könnte das Geschäft mit der Bootsvermietung demnächst wieder anlaufen – aber nur ganz allmählich. Christina Asenstorfer vom „Seestüberl“ in Urfeld denkt daran, „nächste oder übernächste Woche“ wieder die Mietboote „schön langsam wieder runterzubringen“. Für sie steht jetzt aber als erstes die Öffnung der Terrasse ihres Cafés an, die ab Montag erlaubt ist. Noch weiß sie nicht genau, wie viele Gäste sie dort unter Einhaltung aller Abstandsregeln bewirten kann – und inwieweit es sich lohnt. „Es ist nun einmal Fakt, dass wir im Sommer das Geschäft für das ganze Jahr machen müssen. Vielleicht wird es gerade so sein, dass wir nicht verhungern müssen“, sagt sie.

Bei schlechtem Wetter steht Öffnung des Bootsverleihs noch nicht zur Debatte

Aktuell „noch nicht voll offen“ hat Helene Edlinger, die in Walchensee Anglerbedarf anbietet und Boote verleiht. Bisher nutzten nur einige einheimische Fischer ihre Boote vermiete, erklärt sie. Mehr steht aktuell nicht nur Debatte. „Es sind ja keine Gäste da, und das Wetter ist schlecht.“

Bei Vermieterin Erika Rumiz in Einsiedl liegen die Ruder- und Tretboote schon im Wasser. Während Fahrten mit dem Ruderboot möglich seien, wartet Rumiz mit den Tretbooten aktuell noch ab, inwieweit die Nutzung unter Einhaltung der Abstandsregeln möglich ist.

