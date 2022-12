Damit die Digitalisierung gelingt: Dorst-Löcherer-Stiftung spendet Kochler Schule iPads

Von: Franziska Seliger

Lernen für die Zukunft: In der Kochler Grundschule ist das Arbeiten mit iPads bereits Alltag geworden. © SCHULE

Die Dorst-Löcherer-Stiftung hat der Kochler Franz-Marc-Grundschule erneut iPads zur Verfügung gestellt.

Kochel am See – Stiftungsvorsitzender Hubert Löcherer überreichte einen Klassensatz iPads der neuesten Generation kürzlich an Schulleiter Jakob Dondl. ,,Es gilt, die Entwicklungspotenziale der Kinder so früh als möglich zu fördern. Digitale Bildung schon in der Grundschule leistet dazu einen erheblichen Beitrag“, betonte Löcherer bei der Übergabe der Geräte.

Bereits im Frühling des Jahres 2021 hatte die Kochler Stiftung die Grundschule mit einem fast sechsstelligen Betrag unterstützt und damit das in der Region ganz besondere Modellprojekt „Digitale Grundschule“ ermöglicht. Das Projekt sollte es den Lehrern ermöglichen, den Schülern einen verantwortungsbewussten Umgang mit verschiedenen Medien beizubringen. Im Rahmen des Projekts wurde die Schule nun unter anderem mit 50 iPads und einigen digitalen Tafeln ausgestattet (wir haben berichtet).

Für Kinder in der dritten Klasse

„Die iPads ermöglichten schon in der Vergangenheit einen vielfältigen Zugang zum Lernstoff, vor allen in den Fächern Mathematik, Deutsch sowie Heimat- und Sachunterricht“, so Schulleiter Jakob Dondl. Auch beim Lernen zuhause und bei Krankheit würden die Geräte sinnvoll eingesetzt. Die neuen iPads, so Dondl, sollen künftig von Kindern einer dritten Klasse benutzt werden.

Gemäß des Kochler Konzepts arbeiteten die Schüler der ersten und zweiten Klasse gelegentlich mit den digitalen Geräten. Die Kinder der dritten und vierten Klasse hingegen erhielten alle eigene und personalisierte iPads für die Dauer ihres Schulbesuchs, so Dondl. Doch da es derzeit 37 Drittklässler gebe, hätten die bisher angeschafften Geräte nicht ausgereicht.

Gemeinde finanzierte einen 3D-Drucker

Auch die Gemeinde will weiter in die Digitalisierung ihrer Grundschule investieren. Beispielsweise wurde kürzlich ein 3D-Drucker angeschafft. „Es ist mir sehr wichtig, dass wir mit der Zeit gehen und die Schüler auf die digitale Zukunft vorbereiten“, so Bürgermeister Thomas Holz.

Schulleiter Dondl misst dem Engagement der Dorst-Löcherer-Stiftung große Bedeutung bei. „Wir schätzen es enorm, einen so starken Partner an unserer Seite zu haben.“ Eine Stiftung, die sich dermaßen für die Ausbildung der örtlichen Jugend einsetze, sei nicht nur für alle Grundschüler und deren Familien, sondern für die gesamte Gesellschaft von hohem Wert.

