Damit’s am Kochelsee sauber bleibt: Gemeinde stellt Schilder auf

Ähnlich wie am Walchensee, stehen jetzt auch am Ufer des Kochelsees Tafeln, die auf das richtige Verhalten in der Natur hinweisen.

Kochel am See– Auf den Tafeln ist nach Angaben der Gemeinde Kochel zum Beispiel zu lesen,dass man seinen Müll wieder mit nach Hause nehmen muss oder ihn anständig entsorgt und nicht achtlos in der Natur wegwirft. Man darf in freier Natur kein offenes Feuer machen, mit dem Wohnmobil nicht bis ans Ufer fahren oder wild campen. Auch Pflanzen dürfen nicht ausgerissen werden.

„Das sollte eigentlich jedem klar und heutzutage eine Selbstverständlichkeit sein“, meint Kochels Bürgermeister Thomas Holz. „Gerade nach sonnigen und schönen Wochenenden zeigt sich uns aber leider ein ganz anderes Bild.“ Da liege Plastikmüll in den Büschen, Hundetoiletten würden als Mülleimer missbraucht, und immer wieder werden viele Feuerstellen entdeckt. „Einige Menschen, die unsere Landschaft zur Erholung nutzen wollen, hinterlassen diese Natur teilweise wie eine große Müllhalde und nehmen deren Zerstörung damit bewusst in Kauf“, klagt Holz. Das sei verantwortungs- und rücksichtslos.

Das Verhalten einiger Ausflügler passe nicht zu dem momentanen Zeitgeist in Sachen Natur- und Klimaschutz: „Ich frage mich wirklich, in welcher Welt diese Menschen leben. Manche scheinen die Anwohner und die Natur hier vor Ort völlig gleichgültig zu sein. Hauptsache sie kommen in ihrer freien Zeit voll auf ihre Kosten.“

Über ein Dutzend Schilder stehen jetzt am Kochelseeufer. Sie sind angelehnt an die Tafeln des Landratsamts für das Schutzgebiet am Walchensee. Man habe bewusst auf viel Text verzichtet und mit Piktogrammen gearbeitet, da diese schnell zu verstehen und einprägsam seien. „Ich hoffe, dass hierdurch viele ihr Verhalten hinterfragen.“

