Das Ankommen in der Schule erleichtern: Deutschunterricht für ukrainische Kinder in Kochel

Von: Franziska Seliger

Wollen den Kindern aus der Ukraine das Ankommen an der Kochler Schule erleichtern (v. re.): Hans Pröbstl (VdK), Sabine Eberl (Vorsitzende Schulförderverein), Monika Obajdin (Vorsitzende Elternbeirat) mit Tochter Antonia, Monika Hoffmann-Sailer (Vorsitzende VdK), Bernd Wunderlich (VdK) und Heidi Schuldlos (Schulförderverein). © Privat

In Kochel bekommen ukrainische Kinder dank der Unterstützung von Vereinen und vieler ehrenamtlicher Helfer ihren ersten Deutschunterricht.

Kochel am See – Noch gehen sie zwar nicht offiziell zur Schule. Bis es aber soweit ist, bekommen die 16 ukrainische Flüchtlingskinder, die vor kurzem in Kochel angekommen und im Grundschulalter sind, seit kurzem aber schon einmal Deutschunterricht an der Schule. Initiatoren des Projekts, mit dem alle Beteiligten den Kindern eine sanfte Eingewöhnung in die neue Schule ermöglichen wollen, sind der Förderverein sowie der Elternbeirat der Kochler Franz-Marc-Grundschule.

Deutschstunden für 16 ukrainische Flüchtlingskinder

„Hintergrund des Projekts ist es, den ukrainischen, wie auch den einheimischen Kindern das künftige Arbeiten in Regelklassen zu erleichtern“, erläutert die erste Vorsitzende des Vereins Sabine Eberl. „Auch den Lehrkräften soll durch diese Aktion möglichst viel Zusatzbelastung abgenommen werden.“ Was Eberl an dem Projekt besonders freut, ist, dass es zeige, wie gut man in Kochel zusammen helfe, wenn es notwendig sei. Sechs ehrenamtliche Kochler hätten sich dazu bereit erklärt, die Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren täglich zwei Stunden im Fach Deutsch zu unterrichten. Alexandra Geiger, Lehrerin an der Schule und außerdem die örtliche DaZ-Beauftrage (Deutsch als Zweitsprache; Anm. d. Red.), habe dafür außerhalb ihrer Dienstzeit Lernhilfen erstellt, so Eberl. Für die Helfer und die ukrainischen Kinder habe man so in kürzester Zeit ein nahezu „optimales Lernumfeld“ schaffen können.

Spenden erleichtern Unterricht

Möglich sei das auch deshalb geworden, so Eberl, weil die erst vor kurzem von der Dorst-Löcherer-Stiftung installierten digitalen Medien die zu erarbeiteten Inhalte für die Kinder leicht und unkompliziert zugänglich machten. Die Gemeinde habe für das Vorhaben schnell und unbürokratisch einen Raum in der Schule zur Verfügung gestellt. Durch das Projekt könnten die ukrainischen Kinder nun schon vor ihrem offiziellen Schulstart ihren künftigen Schulweg gehen und lernten das Schulhaus, die Räumlichkeiten und das soziale Miteinander kennen. Dankbar ist Eberl über eine Spende des Kochler VdK. Der Verein habe zur Umsetzung des Projekts einen Lernkoffer mit vielfältigem Material explizit für Lernanfänger in Deutsch gespendete. „Die Zusammenarbeit zwischen Bevölkerung, Vereinen, Gemeinde und ortsansässiger Wirtschaft hat sich in dieser Herausforderung als reaktionsschnell, zielorientiert und höchst effizient bewährt“, so Eberl.

