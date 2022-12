Das Auge des Kochler Franz-Marc-Museums - Fenster mit Naturblick

Von: Christiane Mühlbauer

Die Züricher Architekten Diethelm & Spielmann entwarfen den Neubau fürs Franz-Marc-Museum, der 2008 eingeweiht wurde. Es geht um die Verbindung von Kunst und Natur. © arp

Ein besonderes Fenster gibt es in einem einem Raum im Franz-Marc-Museum in Kochel am See. Hier blickt man blickt man auf die Natur statt auf Kunst.

Kochel am See - Zur Einstimmung auf Weihnachten laden wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, heuer zum Adventsfensterln ein. In jeder Ausgabe bis Heiligabend öffnet sich ein Fenster, hinter dem sich eine Geschichte verbirgt. Heute werfen wir einen Blick in das Franz-Marc-Museum in Kochel am See.

Wer durch den schönen Park bergauf zum Franz-Marc-Museum spaziert, blickt auf ein außergewöhnliches Haus, in dessen linkem Eck ein besonderes Fenster hervorsticht. „Es ist quasi das Wahrzeichen unseres Museums“, sagt Leiterin Cathrin Klingsöhr-Leroy. Als die Züricher Architekten Diethelm & Spielmann den Neubau entwarfen, mussten sie das neue Gebäude architektonisch mit einer Villa der Jahrhundertwende verbinden, in dem sich das Museum früher befunden hatte. Es galt, die Verbindung von Kunst und Natur zu thematisieren. 2008 wurde der Neubau eingeweiht. Das Besondere ist der Raum im zweiten Obergeschoß mit einer riesengroßen Glasfront. In diesem Raum hängen keine Bilder, die Wände sind weiß. Nur vier Stühle befinden sich darin. Die Besucher können sich hinsetzen und versuchen, die Natur mit den Augen eines Malers zu sehen. Den Park. Den schönen alten Baumbestand. Den Kochelsee und den Herzogstand. Jede Jahreszeit hat ihren Reiz. Jeder Tag hat eine besondere Lichtstimmung.

Der Dialog zwischen Kunst und Natur bestimmt die Sammlungspräsentation und das Ausstellungsprogramm des Museums. Die Frage nach der Bedeutung der oberbayerischen Voralpenlandschaft als Inspirationsquelle der Künstler des Blauen Reiters war schon 1986 der Ausgangspunkt für die Gründung des Museums. Der Standort soll die Werke des deutschen Expressionismus in neuem Licht erscheinen lassen.

Von dem besonderen Raum (im Bild Museumsleiterin Cathrin Klingsöhr-Leroy) hat man einen wunderbaren Blick. © arp

„Unsere Besucher nehmen hier sehr gerne Platz, um ihre Eindrücke zu verarbeiten“, sagt Klingsöhr-Leroy. Der Raum habe etwas Meditatives. Manche Gäste würden von einem „Auge des Museums“ sprechen, sagt die Leiterin. Weil der Lichteinfall sehr groß ist, werden hier aus konservatorischen Gründen keine Bilder aus dem eigenen Bestand aufgehängt. Allerdings gibt es Gastkünstler, die Wert darauf legen, etwas auszustellen – Horst Antes zum Beispiel platzierte dort zwei Skulpturen, Karin Kneffel hängte vor Kurzem sogar zwei Bilder auf. „Wir lassen den Künstlern freie Hand.“

Auch Hochzeiten in dem „Traumraum“

Wer möchte, kann in dem Raum mit der wunderbaren Aussicht heiraten. Er ist nämlich als Trauraum gewidmet. „Wir haben etwa acht Hochzeiten im Jahr, die Trauung führt ein Standesbeamter der Gemeinde durch“, sagt Klingsöhr-Leroy. Dafür werde auch der angrenzende große Ausstellungsraum während der Zeit der Zeremonie gesperrt. Allerdings: Sekt und Häppchen dürfen dort nicht kredenzt werden, die Gefahr für die Bilder wäre zu groß. „Die Gesellschaften können dafür unsere Gastronomie im Altbau nutzen“, sagt Klingsöhr-Leroy.

Und noch etwas Besonderes ist in dem Raum möglich: eine Yoga-Einheit. Schon seit Längerem wird zirka einmal im Monat dort Yoga angeboten. Die Teilnahme steht allen offen, egal, man an Anfänger ist oder Fortgeschrittener. Eine Stunde dauert die Einheit, anschließend kann man den Blick auf der Landschaft ruhen lassen und einen Rundgang durchs Museum machen. Die Rückmeldungen seien gut, sagt die Leiterin. „Manche Menschen machen es immer wieder.“ Weil sich in dem Raum auch gut die Kunst- und Natur-Perspektive von Franz Marc vermitteln lässt, startet der Audioguide für Kinder in diesem Raum. „Für sie ist es sehr schön, zuerst die Vögel und Bäume draußen zu beobachten und dann hier im Museum zu entdecken.“

