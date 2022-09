Weiterhin Probleme bei der Kochelseebahn: Pendler frustriert

Von: Christiane Mühlbauer

Leere Bahnhöfe: Nach der Sperrung gibt es nun bis 14. November Fahrplanänderungen und immer wieder SEV. © arp

Die erneute Baustelle auf der Strecke der Kochelseebahn sorgt für Frust bei den Pendlern. Auch für die Schulgruppen, die im Kloster Benediktbeuern untergebracht sind, ist es eine Herausforderung.

Kochel am See/Benediktbeuern/Bichl – Als „absolutes Desaster“ bezeichnete Kochels Bürgermeister Thomas Holz (CSU) in der Sitzung am Dienstag die Tatsache, dass es nach der wochenlangen Sperrung der Kochelseebahn am Tag des angekündigten Endes gleich nahtlos mit Behinderungen weitergeht. Es sei ein „großer Schaden in Vertrauen und Zuverlässigkeit“.

Klaus Barthel (SPD) regte die Einrichtung eines „Runden Tischs“ an, und zwar zusammen mit den Nachbargemeinden und dem Landkreis. „In Garmisch machen sie es jede Woche, um Druck zu machen.“ Holz fiel Barthel ins Wort: „Wir wissen von der jüngsten Sperrung erst jetzt, und in fünf Stunden ist kein ,Runder Tisch‘ organisiert.“ Die Idee „habe man schon lange gehabt“, sagte Holz und mit Verweis auf Garmisch: „Dort hatten sie ganz andere Sorgen.“

Pendler sind genervt: „Nichts funktioniert“

Wie berichtet, gibt es wegen einer Baustelle ab sofort bis zum 14. November montags bis freitags zwischen 16 und 21 Uhr zwischen Kochel und Seeshaupt Fahrplanänderungen und auch immer wieder Schienenersatzverkehr (SEV). Und wegen einer Reparatur wurde der Zugverkehr zwischen Kochel und Penzberg bereits am Dienstagvormittag erneut für einen halben Tag eingestellt.

Die Pendler sind frustriert und haben resigniert. Einer der Betroffenen war der Sohn von Rosi Marksteiner aus Kochel, der am Dienstag in die Berufsschule nach Starnberg musste. „Der Rückweg dauerte über eineinhalb Stunden“, erzählte sie am Mittwoch. „Künftig nimmt er das Auto.“

Das hat auch Paul Grünwald gemacht. Der Bichler arbeitet in München und wollte im Sommer das 9-Euro-Ticket nutzen. Weil auf der Strecke der Kochelseebahn nichts ging, fuhr er mit dem Auto nach Bad Tölz. Nun fährt er mit dem Auto wieder ganz nach München. „Dem Stress mit der Bahn setze ich mich nicht aus“, sagt er. Vor wenigen Wochen fuhr er privat mit dem Zug nach Thüringen und hatte auch im Fernverkehr Probleme. „Der Umweltaspekt mit der Bahn zählt jetzt einfach nicht mehr, es ist nur noch frustrierend mit der Bahn“, sagt er.

Florian Singer aus Kochel pendelt eigentlich frühmorgens mit dem Zug nach Bichl und abends um 20 Uhr wieder zurück. Der SEV sei für ihn problematisch, weil der Taxibus woanders halte, und weil er dann noch ein gutes Stück zu seiner Arbeitsstätte zu laufen hätte, bald wieder im Dunkeln. „Es ist einfach schlimm, dass man sich auf die Bahn nicht verlassen kann. Nichts funktioniert, g’scheide Informationen bekommt man auch nicht“, sagt der Forstwirt genervt. „Und dafür bezahlt man auch noch viel Geld.“ Nun hat er mit einem Kollegen eine Fahrgemeinschaft gebildet.

Kloster Benediktbeuern: Einrichtungen müssen umplanen

Problematisch ist die Situation auch fürs Kloster Benediktbeuern. In die Einrichtungen reisen viele Schülergruppen mit dem Zug. „Für sie ist der Bahnausfall sehr ärgerlich, denn sie müssen auf Busse umbuchen, was in der Kürze nicht oder nur schwer möglich ist“, sagt Pressesprecher Martin Blösl vom Zentrum für Umwelt und Kultur (ZUK) und beklagt ebenfalls die schlechte Informationspolitik der Deutschen Bahn. Auch bei Aktionen, beispielsweise der Bergwald-Exkursion in Kochel, müsse man umplanen, denn die Kinder fahren dorthin mit dem Zug. „In den vorhandenen Bussen ist der Platz zu klein“, sagt Blösl.

Gleiches gelte für die Schülergruppen im Aktionszentrum (AZ), berichtet Kloster-Pressesprecherin Katrin Birk. „Manches war schwierig, und es kam zu Verzögerungen“, berichtet sie von den Programm in den Sommerferien. „Aber es war noch machbar.“ Auch im AZ hoffe man auf Normalisierung.

