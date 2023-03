Der gute alte Teufelspakt: Theaterverein Kochel zeigt „Wer mit´m Deifi tanzt“

Kann das Kräuterweiberl helfen? Maria Schretter in der Rolle der Walburga mit Marlene Kleemann als Pilgerin und einer Schar von Kindern. © Sabine Näher

Der Pakt mit dem Teufel ist eines der ältesten literarischen Motive. Der Theaterverein Kochel hat das höllisch-heiße Thema für seine aktuelle Inszenierung ausgewählt.

Kochel am See – Seit der Gründung haben die Theaterer über 50 verschiedene Stücke auf die Bühne gebracht und insgesamt über 400 Aufführungen gestemmt. Die Komödie „Wer mit´m Deifi tanzt“ von Heidi Faltlhauser sorgte am frühen Sonntagabend in der Heimatbühne für ein fast ausverkauftes Haus und beste Unterhaltung.

Als sich der Vorhang öffnet, zeigt sich ein märchenhaftes Idyll am Mühlrad. Ein junges Paar in ländlicher Tracht, wobei er (Kilian Schönsteiner als Knecht Mathias) eher der Werbende und sie (Stefanie Pfleger als Magd Mechthild) die Abweisende ist, verstärkt das Heimatidyll. Doch dann zieht ein Trupp von hinten durch den Saal nach vorne. Eine Frau schiebt einen Karren, auf dem ein jämmerlich stöhnender Mann liegt, umringt von einer Kinderschar. Und schon bekommt die Idylle erste Risse – und Spannung baut sich auf.

Gute Regie von Peter Heimbeck

Die Frau klopft an dem Häuschen gegenüber dem prächtigen Müllershaus. Heraus tritt Walburga, das Kräuterweiberl (Maria Schretter). Die Fremde (Marlene Kleemann) stellt sich als Pilgerin vor, die die vier Kinder ihrer verstorbenen Schwester, begleitet von ihrem schwer verletzten Vater (Friedl Söhl), nach Windsbach bringen soll. Walburga diagnostiziert einen schweren Bruch, der ausheilen müsse, und verspricht, die Kraft ihrer Heilkräuter einzusetzen. Schon jetzt fällt auf, dass alle Darsteller, auch die Kinder, mit ihren Stimmen bis in die letzte Reihe durchdringen und auch das richtige Sprechtempo treffen können. Kompliment an die Regie von Peter Heimbeck.

Die Pilger treten ab, der Müller (Hans Rauch) samt Familie (Edeltraut Liegsalz als Müllerin, Vevi Pössenbacher und Steffi Wallrapp als Töchter Magdalena und Maria sowie Fabian Schinko als Sohn Gerhard) und der Schmied Herrmann (Hellmuth Schönsteiner) treten auf. Sie kommen von der Hochzeit der ältesten Müllerstochter zurück. Müller und Schmied wollen ihren „Nachdurst“ stillen, während der Rest der Familie kurzerhand ins Bett geschickt wird.

Auf der Kochler Heimatbühne ist der Teufel los. Da hilft nur noch beten, auf dem Foto Hubert Schwaller als Pfarrer. © Sabine Näher

Teufel und Hölle nur von der Kirche ausgedacht ?

Das Männergespräch bringt die beiden Zecher bald auf den neuen Pfarrer (Hubert Schwaller), den die Müllerin zum Missvergnügen ihres Gemahls hoch schätzt. Der Schmied berichtet, Hochwürden habe ihn am Vorabend auf dem Nachhauseweg vom Wirtshaus abgepasst, um ihm wegen seines Lebenswandels mit dem Höllenfeuer zu drohen. Dabei habe sich die Kirche Teufel und Hölle doch nur ausgedacht, damit die Gläubigen parieren, meint der Schmied. Doch der Müller hält dagegen: „Wieso soll’s den Luzifer nicht geben…?“ Wie Recht er hat, zeigt sich alsbald.

Der Schmied bricht auf, da nähert sich eine merkwürdige Gestalt mit einer auffälligen Hahnenfeder am Hut (Marlene Heimbeck). Sie bietet dem Müller den altbekannten Deal an: Reichtum ohne Mühen, wenn er dafür seine Seele verkauft. Der Pakt wird bestätigt. Am nächsten Morgen findet sich die Hahnenfeder – und bringt das ganze Dorf in Aufruhr. Auch der Pfarrer kommt, um höchstselbst nach dem Rechten zu sehen. Er bietet seinen Schäfchen Schutz vor der Gefahr („Eine Hahnenfeder ist ein untrügliches Zeichen“), verlangt aber „eine kleine Gebühr“ dafür, wozu die Müllerin sofort bereit ist. Der Müller indes hält als einziger die ganze Sache für einen großen Spaß.

Es gibt noch weitere Aufführungen

Knecht Mathias versucht derweil einen anderen Deal mit dem Kräuterweib: Für eine (beim Müller geklaute) Wurst möchte er das Rezept für den Liebenstrank von Walburga. Und beim Müllerspaar hängt der Haussegen schief („Die Frau soll der Deifi holen“). Wer nun wissen möchte, wie sich das alles auflöst, muss in eine der nächsten Aufführungen kommen, SABINE NÄHER

Weitere Aufführungen gibt es am Mittwoch, 15. März, um 18 Uhr, Samstag, 18. März, um 17 Uhr, Sonntag, 19. März, um 17 Uhr und Mittwoch, 22. März, um 18 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf unter Telefon 0 88 51/92 46 91 oder per E-Mail an kartenverkauf@theaterverein-kochel.de. Der Preis beträgt zwölf Euro für Erwachsene und fünf Euro für Kinder bis 14 Jahre.

(Text: Sabine Näher)

