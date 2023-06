Der „Kini“, der Bär und die Maler: Kochler Kinder spielen Theater

Theater

Die Theatergruppe der Kochler Grundschule inszeniert das Stück „Kochel und die Riesen-Rutschn“. Premiere ist am 26. Juni.

Kochel am See – König Ludwig und Gabriele Münter. Franz Marc, der Schmied von Kochel oder der Bär Bruno: Das sind nur einige der historischen Figuren, die im Theaterstück, an dem die Theatergruppe der Kochler Franz-Marc-Grundschule derzeit arbeitet, zum Leben erweckt werden. Am Montag, 26. Juni, feiert die Komödie „Kochel und die Riesen-Rutschn“ Premiere.

Seit Anfang des Jahres feilen die rund 45 Erst- bis Viertklässler nahezu jede Woche einmal am Nachmittag an ihrem Stück. Für dessen Inhalt zeichnet ein Kreativteam von Schule, Schulförderverein, Elternbeirat und externen Ehrenamtlichen verantwortlich. Die Erwachsenen leiten die Proben, machen zusätzliches Sprechtraining und entwerfen die Kostüme. „Die Idee zu dem Stück kam uns eigentlich wegen der diesjährigen Kochler Themenwoche zu König Ludwig“, erklärt Sabine Eberl, Vorsitzende des Schulfördervereins und verspricht: „Es ist eine spannende Geschichte, die zwischen Himmel und Hölle spielt.“

Heuer mal im „richtigen“ Theatersaal

Bereits seit ein paar Jahren gibt es die Theater-Gruppe an der Schule. Jedes Jahr studieren deren Mitglieder ein Stück ein, das dann vor Familie und Freunden in der Schule zur Aufführung kommt. Heuer aber haben sich die Verantwortlichen mit dem Saal der Heimatbühne für einen richtigen Theatersaal entschieden. Hier dürfen die Nachwuchsdarsteller ihr Stück vor großem Publikum spielen. Natürlich sind die Kinder schon mächtig nervös. Denn nicht nur in der Heimatbühne wird sich der Vorhang zur „Kochler Riesn-Rutschn“ heben. Erstmals werden die Kinder auch auf dem Herzogstand spielen – dem angeblichen Lieblingsberg von König Ludwig.

Die Aufführungen: Das Stück „Kochel und die Riesen-Rutschn“ wird am Montag und Dienstag, 26./27. Juni, in der Heimatbühne gezeigt. Einlass ist jeweils um 17.30 Uhr. Beginn: 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Eltern sorgen für ein Fingerfood-Buffet. Am Donnerstag, 29. Juni, findet um 18 Uhr eine Vorstellung im Herzogstand-Haus statt. Auch hier ist der Eintritt frei. Ein Einlass ist wegen des begrenzten Platzes aber nur mit Voranmeldung möglich unter Telefon 01 76/10 57 70 81. Die Berg- und Talfahrt mit der Herzogstandbahn kostet für Erwachsene 16 Euro, für Kinder (6 bis 15 Jahre) 6 Euro.