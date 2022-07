Der Traum von der goldenen Gondel

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

So sieht eines der Großflächenplakate aus, das in den kommenden Wochen am Kochel- und Walchensee zu sehen sein wird. © Hans hs Winkler

Ein Kunstprojekt im öffentlichen Raum von Hans Winkler dreht sich um die Herzogstandbahn.

Kochel am See/Schlehdorf – Der eine oder andere wird bei dem Anblick sicher stutzen. Ab diesem Freitag hängt in Schlehdorf ein Großflächenplakat, das die Herzogstandbahn zeigt. Das ist an sich noch nichts Ungewöhnliches. Allerdings ist die abgebildete Gondel nicht wie üblich blau, sondern golden. Es ist der Auftakt zu einer Fotoserie auf Plakatflächen am Kochel- und Walchensee, die in den kommenden Wochen zu sehen sein wird. Dahinter steckt Künstler Hans „hs“ Winkler.

Die Gegend rund um den Walchensee sei nicht nur schon immer ein beliebtes Ausflugsziel gewesen, sondern auch ein Künstlertreffpunkt, sagt Winkler. Franz Marc oder auch Lovis Corinth seien hier nur exemplarisch zu nennen. Doch der Herzogstand sei auch der bevorzugte Ausflugsberg von König Ludwig II. gewesen. Und dort auf dem Berg, hoch über dem Walchensee, sei des Königs Traum von einem goldenen Fluggerät entstanden. Diese Idee greift Winkler nun mit seinem Kunstprojekt im öffentlichen Raum wieder auf.

Vier Jahre am Kochelsee gelebt

Die Verwendung von Gold steht für den 67-jährigen Künstler aus Rott am Inn, der von 1978 bis 1982 am Kochelsee lebte, aber auch dafür, wie wertvoll diese Gegend ist. „Der Walchensee ist ein Juwel.“ Dasselbe gelte für den Herzogstand. „Der Ort haut mich immer noch von den Socken. Oben bin ich immer noch sprachlos.“ Diese „Werthaftigkeit der erlebten einmaligen Aussicht auf den Walchensee und die Bergwelt“ werde durch das Gold sichtbar. Es gebe aber natürlich auch eine Kehrseite dieser Schönheit – den Massentourismus mit all seinen negativen Facetten. Winkler möchte die Sichtweise schärfen: „Wir leben in einer wunderbaren Welt, aber was machen wir damit?“

Hans Winkler, genannt Hans „hs“ Winkler © arp

Ein Holzmodell entsteht gerade

Die Plakate sind aber nur der Auftakt für die Kunstaktion. Im Moment fertigt Winkler nämlich gemeinsam mit einem Schreiner auch ein Holzmodell der Gondel. Auch dieses wird vergoldet und soll im Oktober auf dem Parkplatz der Herzogstandbahn stehen. Eine Person soll darin Platz nehmen können, verrät der Künstler.

Gold spielt immer wieder eine Rolle in den Werken von Winkler, der gerne Kunst im öffentlichen Raum schafft. Von 1988 bis 1990 entwarf er zusammen mit Stefan Micheel unter dem Namen „p.t.t.red“ die Stadtraum-Installationen „Goldener Schnitt“ in Berlin. „An fünf Profanbauten sind jeweils Stahlbauelemente, die auf einer exakten Linie durch Berlin, auf dem Goldenen Schnitt, liegen, vergoldet worden, wodurch über die politische Teilung Berlins ein ästhetischer Schnitt durch den Stadtraum gezogen wurde“, heißt es in der Kurzbeschreibung.

Der Künstler hat einen Traum

Winklers jüngstes Kunstprojekt stand im Ebersberger Forst. Gemeinsam mit Peter Kees wurde ein alter Stromturm mit Transparenten verhüllt. Auf diesen stand unter anderem das letzte Zitat des letzten bayerischen Königs Ludwig III. nach dessen Absetzung 1918. „Verlassen, verlassen, verlassen bin i, koa Mensch auf der Straßen und Gassen mag mi, dass i muas vo Minga furt, Schuild is nur da Eisner Kurt!“

Hans Winklers Vision endet übrigens nicht mit dem Modell der goldenen Gondel. Sein Traum wäre es, auch die echte Gondel der Herzogstandbahn zu vergolden. Gefördert wird das Kunstprojekt vom Berufsverband Bildender Künstler in Bayern vom bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst.

